Small-Cap-News.de zu Gratomic Inc : Graphit Rakete startet in Kürze die Produktion-Grades bis 41 %

– Produktionsstart der Aukam Mine in Anfang 2022

– Sensationelle Grades von bis zu 41% Graphit im Campino Grosso Projekt

– Abnahmevertrag für Multi Millionen Lieferung bereits abgeschlossen

– Aktuelle 27 Mio. Dollar Finanzierung deutlich überzeichnet zum Preis von 1,40 $

– Enormes Resourcen und Absatzpotential in den nächsten Jahren

Akt. Kurs: 1,25 CAD/0,85 EUR Börsen: TSX: GRAT /Frankfurt WKN: A2PWQP

Kursziel 12 Monate 2,50 CAD/24 Monate 4,50 CAD

Graphit der begehrte Rohstoff für die Energiewende

Eines der Top Themen an der Börse sind sicherlich Aktien die in den nächsten Jahren von der Energiewende und dem Trend zur Elekromobilität profitieren werden. Das Thema Graphit ist hier ganz vorne dabei. Graphit ist eine Form von elementarem Kohlenstoff und eines der wenigen Elemente, die in seiner natürlichen Form in der Natur vorkommen.

Mit hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit, ausgezeichneter thermischer Stabilität und Schmierfähigkeit verbindet Graphit sowohl metallische als auch nichtmetallische Eigenschaften, wodurch es für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet ist. Eine der wichtigsten Anwendungen ist in Batterien u.a für die Automobilindustrie.

Ein Bericht der Weltbank sagt beispielsweise voraus, dass bis 2050 ein Anstieg des Graphitangebots um fast 500 % erforderlich wäre, um in eine kohlenstoffarme Zukunft zu gelangen. Unter allen Batteriemetallen wird bei Graphit das stärkste Wachstum erwartet. So sind ungefähr 100 kg Graphit in voll elektrischen Fahrzeugen erforderlich und 50-70 kg in Hybridfahrzeugen bis 2030 sollen 125 Millionen Elektroautos auf den Strassen fahren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63318/Gratomicsmallcapnews_21122021_DEPRcom.001.png

Gratomic auf dem Weg zu einer der key player in der Energiespeicher Lieferkette

Mit der Aukam Mine in Namibia verfügt Gratomic über eine weltklasse Liegenschaft, die Zudem bereits Anfang des nächsten Jahres die Produktion startet. Die Aukam Mine wurde in den Jahren von 1940-1956 sowie von 1964-1974 betrieben und geht nun wieder an den Start. Gratomic hat seit Jahren den Bau der Verarbeitungsanlage und der Infrastruktur vorangetrieben. Derzeit befindet sich die Anlage in der letzten Phase und wird im VI. Quartal in Betrieb genommen. Die Jährliche Produktion wird zum Start 20.000 Tonnen Hochgradiges Ader Graphit betragen, dies soll dann in den Folgejahren auf über 40.000 Tonnen erweitert werden. Gratomic hat, neben dem Ausbau der historischen Mine, weitere Explorationsziele gefunden. Die Liegenschaft hat eine Gesamtfläche von 1.416 Quadratkilometer. Die notwendigen Abbaulizenz bzw. Minenlizenzen hat Gratomic bereits erhalten. Die Lizenz deckt Basismetalle, Edelmetalle, Industriemetalle und ebenfalls Seltene Erden ab. Das Gratomic Gesamtgebiet umfasst insgesamt 141.600 Hektar

Ein weiteres riesiges Graphit Explorations Projekt in Brasilien wurde zudem erst kürzlich dazugekauft. Es handelt sich um die Capim Grosso Liegenschaft : Die ersten Sample Ergebnisse deuten darauf hin dass es sich um einen Volltreffer handeln könnte. Bis zu 41 % betrugen die Grades an Graphit, das ist hervorragend.

Produktion für das nächste Jahr ist bereits verkauft

Die Gesellschaft hat bereits zwei Abnahmeverträge geschlossen. Todat ein etablierter Rohstoffhändler , hat bereits vor Beginn der Produktion, Graphit im Gegenwert von 25 Millionen Dollar erworben. Neben der Abnahmevereinbarung mit Trodat hat Gratomic noch eine weitere Vereinbarung mit der Firma Phu Sumika geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung, wird Gratomic 7.500 Tonnen Graphit pro Jahr für fünf Jahre an Phu Sumika liefern, beginnend mit der Inbetriebnahme der Mine. Der Rubel wird also sofort rollen, wenn die Produktion startet.

Aktuelle Finanzierung über 27 Mio. Dollar ging weg wie warme Semmeln

Am 15. Dezember gab Gratomic eine Finanzierung über 20 Mio. Dollar bekannt, diese war bereits am gleichen Tag platziert, so das das Volumen auf 27 Mio. Dollar erhöht werden musste um der grossen Nachfrage gerecht zu werden. Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt zudem 1,40 $ was sogar eine Prämie gegenüber dem Aktuellen Börsenkurs bedeutet, da die Aktie an der Börse nur um die 1,30 Dollar notiert. Dies zeigt deutlich wie institutionelle Investoren die Chancen bei Gratomic einschätzen.

Fazit:

Für den Privatanleger bietet sich bei Gratomic die seltene Gelegenheit deutlich unter dem Preis einzusteigen den institutionelle Anleger bereit sind zu zahlen. Durch die kräftige Finanzspritze hat Gratomic die Kassen voll und sollte ohne Probleme alles in den Griff bekommen dass die Produktion in den nächsten Monaten planmäßig starten kann. Zudem ist dann auch der Vorteil , dass auch die Produktion schon im Vorfeld ihre Abnehmer hat und der Cash Flow gesichert ist. Die weitere Profitabilität in den nächsten Jahren wird dann von der Entwicklung des Graphit Preises abhängen, hier sehen wir allerdings auf Grund der zu erwartenden explosionsartigen Nachfragesteigerung weiter deutlich anziehende Preise beim Graphit . Dies sollte sich dann als Turbo für Umsatz und Gewinn und natürlich auch beim Aktienkurs sorgen.

Mit einer Bewertung von aktuell 215 Mio. Cad ist die Gesellschaft als angehender Produzent moderat bewertet , zudem kommen nun 27 Mio. Cad in die Kasse.

Wir sehen Gratomic durchaus als Basisinvestment im Bereich Batteriemetalle. Zudem hat Gratomic gegenüber anderen Explorern in dem Bereich ein Vorsprung von Lichtjahren . Eine Kursverdopplung ist das mindeste was wir erwarten.

Akt. Kurs: 1,25 CAD/0,85 EUR Börsen: TSX: GRAT /Frankfurt WKN: A2PWQP

Kursziel 12 Monate 2,50 CAD/24 Monate 4,50 CAD

Erstempfehlung am 20.12.2021 bei 1,25 CAD

Gratomic Inc

Rating: strong buy

Risiko: mittel

12-M.-Ziel: 2,50 CAD Dollar

Aktienkurs: 1,25CAD/0,85 EUR

Börsen: TSX :GRAT /Frankfurt WKN: A2PWQP

Unternehmensinfos:

Land: Kanada / Namibia / Brasilien

Geschäft: Graphit

CEO: Arno Brand

Anzahl Aktien: 172 Mio.

22 Adelaide Street West,

Suite 3600 Bay Adelaide Centre –

Toronto, ON, CA M5H 4E3

www.gratomic.ca

E-mail: info@gratomic.ca

Analyst : Andreas Schmidt

