Small-Cap-News: Therma Bright – mit COVID-19 Schnelltest 2.0 ein mögliches Blockbuster Produkt am Start

– Covid-19 Schnelltest der nächsten Generation in der Entwicklung

– Ausnutzung des 2nd mover advantages

– Günstige Schnelltestmethode – in wenigen Minuten ein Ergebnis

– Riesiger Bedarf von Milliarden von Anwendungen erwartet

– Erfahrenes Biotechunternehmen als Entwicklungspartner

Akt. Kurs: 0,13 CAD/0,09 EUR Börsen: TSX: THRM/Frankfurt WKN: A2JDME

Kursziel 12 Monate 0,50 CAD/24 Monate 1,00 CAD

Therma Bright – der Profiteur der zweiten globalen Corona Welle

Die weltweite Ausbreitung der Covid Pandemie ist zweifelsohne seit Monaten das bestimmende Thema und wird auch noch in Zukunft möglicherweise auf Jahre im Fokus bleiben. Zur Eindämmung der Pandemie rücken nun verstärkt Schnelltestmethoden in den Mittelpunkt, die unkompliziert eine Infektion feststellen können.

Bisherige Methoden machten es notwendig, den Arzt zu besuchen oder eine offizielle Teststation aufzusuchen. Die Tests werden dann an zertifizierte Labore geschickt, die eine Auswertung machen. Dieser Prozess ist umständlich und auch kostenintensiv, zudem ist das Ergebnis in der Regel erst nach einigen Tagen vorhanden.

Gerade durch die neue Entwicklung der Zweiten Welle werden die Regierungen weltweit mit einer deutlichen Ausweitung von Covid-Tests reagieren, um einen erneuten drastischen Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. In vielen Bereichen werden dazu präventive andauernde Covid-Tests durchgeführt. Als bestes Beispiel ist der Profifußball zu nennen, wo alle Spieler Betreuer und Kontaktpersonen mehrmals pro Woche auf das Coronavirus getestet werden.

Um in der Breite verstärkt zu testen, wird aber eine deutlich günstigere und schnellere Methode notwendig sein. Dies wird auch von den Gesundheitsbehörden vorangetrieben. Da es sich bei Corona um eine meldepflichtige Infektion handelt, ist es daher notwendig, dass Covid-Testkits eine Zulassung von der Gesundheitsbehörde erhalten.

An fortlaufende Testung von Bevölkerungsgruppen auf Covid 19 in kurzen Zeitabständen z. B. einmal die Woche, wird eine mögliche Konsequenz der aktuellen Entwicklung sein.

Bedeutung für die Wirtschaft

Eine immense Bedeutung würde das vorhanden sein von zuverlässigen Covid-Schnelltests insbesondere für die Reise- und Hotelbranche haben. Fluggäste und Hotelbesucher könnten unkompliziert vor dem Einchecken vor Ort auf das Virus getestet werden. Damit würde sich das Risiko einer raschen Verbreitung dramatisch reduzieren. Genauso bedeutsam wäre die Anwendung in Schulen, Pflegeheimen, bei öffentlichen Veranstaltungen oder einfach zuhause.

Zahlreiche neue Covid-Schnelltests in Kürze am Start – schnelle Genehmigungsverfahren

Im Zuge der globalen Erforschung des Virus und der absehbaren Problematik hat der Start der Entwicklung von Schnelltestverfahren bereits im März/April begonnen. Die ersten Produkte sind bereits auf den Markt und die ersten Genehmigungen von Gesundheitsbehörden wurden bereits gegeben. Weltweit sind hunderte von Testverfahren in der Entwicklung. Auch in Deutschland wird vom Gesundheitsministerium das Thema Covid-Schnelltests in Verbindung mit einem Express-Genehmigungsverfahren forciert.

Problematik der Covid19 Test und Zuverlässigkeit

Die am Markt befindlichen Schnelltests basieren zur Zeit auf der PCR Methode (Polymerase Chain Reaction), diese ist aber von der Durchführung aufwändig und medizinisches Fachpersonal ist hierbei zwingend notwendig. Hier wird in der Regel Blut verwendet. Die Analyse aus einer Speichelprobe hingegen ist wesentlich unkomplizierter. Die ersten Schnelltests sind zwar schon verfügbar, allerdings oftmals nur auf die Erkennung von Antikörpern ausgerichtet. Dieser Test schlägt aber erst 7 bis 10 Tage nach der eigentlichen Infektion an. Der Nucline Acid Test hingegen schon in der Anfangsphase. Problematisch den Covid Virus nachzuweisen wird es in der Periode von 7 bis 10 Tagen nach der Infektion, wenn die Nuclide abnehmen und die Antikörperproduktion beginnt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53749/smallcaps.therma.irw.08.10.2020.001.png

Partner für CoviSafe(TM) entwickelte Testgerät für die Polizei

Orpheus Medica, der Entwicklungspartner von Covisafe verfügt über ein preisgekröntes Team Wissenschaftlern und Biochemikern mit mehr als 100 Jahre Erfahrung in Forschung und Pharmazie. Seit Jahren werden Entwicklungsaufträge von großen Institutionen ausgeführt.

Orpheus hat Zugang zu einer vollständig integrierten Plattform für biologische und Mikromolekülforschung und ist seit Jahren mit der Forschung und Entwicklung innovativer Medikamentenkandidaten für Infektionskrankheiten, Schmerzen, Entzündungen und ausgewählten Krebsindikationen vertraut. Die Arzneimittelentwicklung von Orpheus nutzt einen Suprarechner mit künstlicher Intelligenz und tiefen Lernprozessen, kombiniert mit zwei biologischen Plattformen von Single-Domain (oder von Lama abgeleiteten) Antikörpern und Peptiden, die zu einer optimalen Auswahl von Leitmedikamentkandidaten führen. Zahlreiche Medikamente und Anwendungen die von Orpheus entwickelt wurden, haben Zulassungen von den Aufsichtsbehörden bekommen und sind erfolgreich im Einsatz.

Vor Covid-19 schloss Orpheus die Entwicklung eines THC (Cannabis) -Tests ab, der von Polizeikräften in ganz Kanada und am Arbeitsplatz eingesetzt werden soll. Orpheus erhielt von der Provinzregierung von Ontario einen Zuschuss, um die Technologie voranzutreiben.

CoviSafe (TM) Lösung (Covid-19 Test 2.0) neuer Blockbuster

Das Heimtestgerät von Therema Bright unter dem Label CoviSafe(TM) soll künftig auch zur Früherkennung anderer viraler Erkrankungen, wie beispielsweise der Grippe eingesetzt werden. Der Test basiert auf einer leistungsstarken Plattform auf Antikörper- und/oder Peptidbasis, die dies ermöglicht. So ist der Nachweis mehrerer Arten von Antigenen, einschließlich SARS-CoV-2-Virus möglich. CoviSafe (TM) kombiniert mehrere Verfahren und ist somit während der ganzen Periode der Covid-Infektion einsetzbar. Die Inkubationszeit von Sars-CoV-2, also die Spanne zwischen Ansteckung und Beginn der Symptome liegt zwischen zwei und vierzehn Tagen, die Erkrankung kann weitere 14 Tage andauern. CoviSafe (TM) wird eine Erkennungsrate von über 90 % haben und damit die Anforderungen der regulatorischen Voraussetzungen die für eine Genehmigung des Produkts notwendig sind, deutlich übertreffen. Wesentlicher Punkt ist zudem die Konzeption des Produktes, die eine kostengünstige Massenproduktion erlauben, mit dem Ziel, eine im Vergleich zu anderen Anbietern deutlich günstigere Lösung anzubieten und den Massenmarkt zu bedienen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53749/smallcaps.therma.irw.08.10.2020.002.png

Zeitplan für die Produkteinführung

Das technische Gerät und die Basishardware sind bereits verfügbar. Zur Zeit wird mit Hochdruck an der Software gearbeitet. Die von Orpheus durchgeführten Forschungsarbeiten haben zu mehreren hochwertigen Polypeptiden geführt, die das COVID-19-Virus erkennen und deutlich von anderen Coronavirus-Typen wie SARS oder MERS unterscheiden können. Diese biologischen Moleküle bilden die Grundlage von CoviSafe(TM), das zum Screening und Nachweis der Proteine des Virus (und nicht etwa seines genetischen Materials) entwickelt wird. Therma und Orpheus erwarten, zusätzliche Testformate zur Verfügung stellen zu können, mit denen Anwender Tests durchführen und zwischen COVID-19 und den Symptomen der saisonalen Grippe unterscheiden können. Das Testverfahren soll bis ende 2020 soweit fertiggestellt sein, dass ein Zulassungsantrag gestellt werden kann. Das fertige Produkt ist für Februar 2021 vorgesehen, eine Massenauslieferung soll ab März 2021 erfolgen.

Fazit:

Therma Bright ist eine interessante Möglichkeit, am Aktienboom der Covid-19 Titel noch in einer frühen Phase einzusteigen. Andere Titel, wie z.B. Sona Nanotech, die ebenfalls einen Covid-19 Schnelltest angekündigt haben, konnten im Kurs von 10 Cent auf 10 Dollar explodieren. Ein ähnlicher Kursverlauf steht möglicherweise bei Therma Bright bevor. Therma Bright wird das Produkt CoviSave (TM) der nächsten Generation auf den Markt bringen. Als Second Mover besteht die Möglichkeit, die First Mover durch eine verbesserte Technologie outzuperformen. Therma Bright ist hier mit einem Hardwareanbieter zu vergleichen, hier besteht die Infrastruktur und die Hardware und die Vermarktungskanäle stehen bereit. Ein Knackpunkt ist die Software, bzw. die eigentliche Intelligenz des Testverfahrens. Diese wird von Orpheus Medica einem in Kanada preisgekrönten und sehr erfahrenen Biotechunternehmen mit Hochdruck entwickelt. Orpheus ist es zuzutrauen, das entsprechende Produkt mit entscheidenden Vorteilen gegenüber anderen Lösungen kurzfristig zu entwickeln und auch die behördlichen Genehmigungen zu Erhalten. Orpheus hat in der Vergangenheit demonstriert, dass Medizinprodukte oder Anwendungen erfolgreich entwickelt wurden und auch die Zulassungen zum Vertrieb erteilt worden sind. Jüngst wurde ein THC (Cannabis) Testgerät für die Polizei entwickelt. Dazu erhält Orpheus staatliche Zuschüsse für seine Entwicklungen. Der direkte Kontakt zu den Behörden ist somit vorhanden. Die Market Cap von Therma beläuft sich zur Zeit auf ca. 22 Mio. kanadische Dollar und hat noch deutlich Luft nach oben.

Erstempfehlung 06.10.2020

Therma Bright Inc.

thermabright.com/

Rating: strong buy

Risiko: mittel

12-M.-Ziel: 0.50 CAD Dollar

Aktienkurs: 0,13 CAD / 0,08 EUR

Börsen: TSX: THRM /Frankfurt

WKN: A2JDME

Anzahl Aktien: 186 Mio.

Unternehmensinfos:

Land: Kanada

Geschäft: Entwicklung Diagnostikgeräte

CEO: Rob Fia

Tel. +1 (778) 989-5346

132-1173 Dundas Street East

Toronto, Ontario M4M 3P1,

E-Mail: rfia@thermabright.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53749/smallcaps.therma.irw.08.10.2020.003.png

Analyst: Andreas Schmidt

