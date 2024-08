Small-Cap-News zu Dynasty Gold – Ergebnisse kommen in Kürze- Verdreifacher möglich

– Neue Ergebnisse der 2024 Bohrung sind im Anmarsch

– Top-Goldgrades: 11 g/t über 12 m und 3 g/t Gold über 70 m in 2023

– Historische geologische Daten im Wert von 10 Mio. Dollar von Teck Resources

– Sehr niedrige * Bewertung von 10,0 Mio. CAD bei 61 Mio. Aktien

Akt. Kurs: 0,17 CAD/0,11 EUR Börsen: TSXV: DYG /Frankfurt: WKN: A2DW87

Kursziel 12 Monate 0,50 CAD/24 Monate 1,00 CAD

Aktuelle Ergebnisse der Thundercloud-Property im Anmarsch

Beim aktuellen Bohrprogramm 2024 über 5000 Meter wurden die ersten 8 Bohrlöcher über 1320 Meter erfolgreich durchgeführt. Es stehen jedoch noch 3700 Bohrmeter aus. Die ersten Ergebnisse sollten in zwei bis drei Wochen vorliegen. Beim Sommer-23-Bohrprogramm wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, die vom Markt jedoch nicht entsprechend gewürdigt wurden. Interessant ist, dass die Goldgrade nahe an der Oberfläche liegen und somit für einen Tagebau geeignet wären.

Mit 70 Metern bei 3,2 g/t (nur 77 Meter unter der Oberfläche), 43 Metern bei 5 g/t und 12 Metern bei 11 g/t aus dem Sommer-23-Bohrprogramm wurden durchaus respektable Ergebnisse erzielt. Spannend werden nun die ersten Resultate des 2024-Bohrprogramms, das in der Kernzone durchgeführt wird und auf sensationelle Ergebnisse spekuliert.

Neue historische Daten

Im Wert von 10 Mio. Dollar wurden von Teck Resources zur Verfügung gestellt. Eine neuerliche Prüfung hat ergeben, dass möglicherweise sehr hohe Goldgrade von 20 g/t bis zu 106 g/t in weiteren Kerngebieten vorhanden sind. Diese Potenziale sollen nun im Rahmen des Bohrprogramms 2024 getestet werden.

Dynasty trifft im Januar 2023 ins Schwarze und kommt auf die Watchlist der Investoren

Eine Kurs-Explosion und eine komplette Neubewertung sorgten die Bohrergebnisse im Januar dieses Jahres auf der Thundercloud-Liegenschaft. Spitzenwerte von 246 g/t sowie unter anderem 21 m mit 25 g/t und 73 m mit 8,4 g/t Gold (nur 88 Meter unter der Oberfläche) rüttelten die Aktie aus ihrem Winterschlaf. Der Aktienkurs explodierte förmlich von 10 Cent auf bis zu 48 Cent in der Spitze – und das innerhalb weniger Minuten.

Einstieg von McEwen als neuer Ankeraktionär im Mai 2023

Diese sehr hohen Goldgrade konnten auch den bekannten Mineninvestor Rob McEwen davon überzeugen, bei Dynasty Gold einzusteigen. McEwen gilt als einer der erfolgreichsten Investoren und Unternehmer im Goldminenbereich. Die von ihm gegründete Goldcorp steigerte ihren Börsenwert von 50 Mio. Dollar auf über 8 Mrd. Dollar. In den letzten Jahren machte er insbesondere mit seinem Einstieg bei Great Bear auf sich aufmerksam.

Goldpreis und Finanzierung

Der Treibstoff für eine Explosion der Kurse bei Goldminen und Explorern wird die neue Rekordjagd beim Goldpreis sein. Ein weiterer Schub beim Goldpreis mit einem Kursziel von 3000 Dollar ist quasi vorprogrammiert. Einige Qualitätstitel könnten eine fast nie dagewesene Hausse erleben, mit Kursgewinnen von 1000 % und mehr. Dynasty Gold könnte in dieser Liga mitspielen.

Aktuell hat Dynasty bei der letzten Finanzierung ca. 3,74 Mio. CAD eingesammelt und die Kasse auf 4 Mio. CAD aufgefüllt. Davon kamen ca. 1,2 Mio. CAD vom neuen Großaktionär. Die letzte Bohrung dürfte ca. 1,5 Mio. CAD gekostet haben, womit noch 2,5 Mio. CAD für die aktuelle Bohrung in der Kasse wären.

Management und Board

CEO Ivy Chong ist seit über zwanzig Jahren im Bergbau tätig und hat das Unternehmen durch verschiedene Bergbauzyklen und schwierige Zeiten geführt. Sie war maßgeblich an den Verhandlungen mit Teck Resources Limited über den Erwerb des Thundercloud-Projekts im Jahr 2021 beteiligt. Zudem hat sie AngloGold Ashanti und Avocet Mining dazu bewegt, 8 Millionen US-Dollar in die anderen Projekte von Dynasty zu investieren. Dynasty verfügt außerdem über eine Liste herausragender Experten und Bergbauveteranen. Neu im Team ist nun auch Max Baker, der ehemals Chefgeologe bei Newcrest Mining war.

Fazit:

Dynasty Gold ist sicherlich ein Kandidat für eine Kursexplosion. Die anhaltende Schwäche im Junior-Mining-Sektor bietet eine einmalige Kaufgelegenheit. Die letzten Bohrergebnisse sind hervorragend, und die Goldgrade im letzten Jahr waren beachtlich und eignen sich für eine Open-Pit-Produktion. Üblicherweise sind mindestens 1 g/t Gold erforderlich, aber dieser Wert wurde mit 3,2 g/t über 70 Meter oder 8,4 g/t über 73,5 Meter (nur 88 Meter von der Oberfläche) bei weitem übertroffen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76585/irw.press-small-cap20.08.24.001.png

Spannend wird nun sein, ob die neuen historischen Daten weitere Treffer liefern. In den nächsten Wochen ist mit einem kontinuierlichen Newsflow zu rechnen. Sollten die erhofften Ergebnisse die Werte vom letzten Jahr übertreffen und der Goldpreis seine Rekordjagd fortsetzen, könnte bei Dynasty Gold eine wahre Kursexplosion bevorstehen. Erinnerungen an Anfang 2023, als der Kurs innerhalb weniger Tage von 8 Cent auf 50 Cent explodierte, könnten wach werden.

Auf dem aktuellen Niveau ist ein Einstieg auf jeden Fall sehr vielversprechend.

Akt. Kurs: 0,17 CAD/0,11 EUR Börsen: TSXV: DYG /Frankfurt WKN: A2DW87

Kursziel 12 Monate 0,50CAD /24 Monate 1,00 CAD

Erstempfehlung am 10.10.2023 bei 0,18 CAD

Dynasty Gold Corp.

dynastygoldcorp.com

Rating: strong buy

Risiko: mittel

12-M.-Ziel: 0,50 CAD Dollar

Aktienkurs: 0,18 CAD/0,12 EUR

Börsen: TSXV: DYG /Frankfurt: WKN: A2DW87

Unternehmens Infos:

Anzahl Aktien: 61 Mio.

Market Cap: 12 Mio. CAD

Land: Kanada

Geschäft: Gold Explorer

CEO: IVY Chong

1613 – 610 Granville Street

Vancouver, BC

Canada V6C 3T3

E-mail: ichong@dynastygoldcorp.com

Phone: 604-633-2100

Fax: 604-484-3559

Analyst: Andreas Schmidt

