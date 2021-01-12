Smart Energy Pays startet Business-Konten für Unternehmen und institutionelle Nutzer

Ausbau der globalen B2B-Finanzinfrastruktur innerhalb des Smart-Energy-Ökosystems

Calgary (Kanada), 11. Februar 2026 – Smart Energy Pays, die globale Finanz- und Nutzerplattform innerhalb des Smart-Energy-Ökosystems, hat Business-Konten für Unternehmen, Projektgesellschaften und institutionelle Nutzer eingeführt. Die Geschäftskonten sind seit Ende Januar 2026 im operativen Einsatz und richten sich an professionelle Anwender mit erhöhten Transaktionsvolumina, internationalen Zahlungsströmen und regulatorischen Anforderungen.

Smart Energy Pays ist Teil der Smart Energy Pay Solution Ltd. und fungiert als zentrale Zahlungs- und Abwicklungsplattform eines integrierten, international ausgerichteten Finanz- und Infrastruktur-Ökosystems. Ziel ist es, reale wirtschaftliche Prozesse – insbesondere projektbezogene Zahlungs- und Abrechnungsstrukturen – digital, transparent und international nutzbar abzubilden.

Geschäftskonten für internationale Unternehmensprozesse

Die Business-Konten von Smart Energy Pays sind gezielt auf grenzüberschreitende Unternehmensaktivitäten ausgelegt und bilden die monetäre Schnittstelle zwischen operativen Unternehmensprozessen und globalen Zahlungsströmen.

Verfügbare Kontomodelle sind:

* Business Basic – für KMU, Projektgesellschaften und regionale Betreiber

* Business Professional – für Industrieunternehmen, Infrastrukturbetreiber und international tätige Organisationen

Beide Kontotypen ermöglichen internationale Fiat- und Krypto-Zahlungen, höhere Limits, strukturierte Abrechnungen sowie die Integration in das Smart-Energy-Ökosystem.

Reale Use Cases für unternehmensnahe Zahlungs- und Abwicklungsprozesse

Über die Business-Konten lassen sich reale wirtschaftliche Vorgänge effizient strukturieren und abwickeln, insbesondere in projektbezogenen, internationalen und volumenstarken Unternehmensumfeldern.

Typische Anwendungsfelder sind:

* Internationale B2B-Zahlungen und projektbezogene Mittelverwendung

* Abwicklung von Lieferanten-, Betreiber- und Projektzahlungen

* Strukturierte Zahlungsprozesse für Infrastruktur-, Energie- und Industrieprojekte

* Transparente Zuordnung von Zahlungsströmen zu Verträgen, Projekten und Leistungszeiträumen

* Digitale Abwicklungsprozesse für international verteilte Unternehmensstrukturen

„Mit den Business-Konten schaffen wir die finanzielle Grundlage für reale wirtschaftliche Nutzung – nicht für spekulative Modelle. Unternehmen brauchen heute transparente, belastbare und international einsetzbare Finanzstrukturen. Smart Energy Pays ist genau dafür konzipiert: als operativer Teil eines geschlossenen Ökosystems, das reale Infrastruktur, digitale Validierung und Zahlungsprozesse miteinander verbindet“, sagt Dirk Delitz, CEO von Smart Energy Pay Solution Ltd.

Compliance und regulatorische Einbettung

Smart Energy Pays erfüllt internationale Anforderungen in den Bereichen KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money-Laundering). Alle Business-Konten unterliegen einem strukturierten Onboarding- und Compliance-Prozess, der sich an Nutzungsprofilen, Transaktionsvolumina und geografischen Einsatzgebieten orientiert.

Die Plattform arbeitet ausschließlich mit regulierten Zahlungs- und Finanzpartnern zusammen. Bankseitige Leistungen wie Kontoführung, Zahlungsabwicklung oder Fiat-Transfers werden durch lizenzierte Drittanbieter erbracht. Smart Energy Pays selbst ist keine Bank, sondern eine digitale Zahlungs- und Abwicklungsplattform.

Infrastrukturorientierter Ansatz

Als Bestandteil des Smart-Energy-Ökosystems ist Smart Energy Pays vollständig in die Smart Energy Chain (SEC) integriert – eine eigene Layer-1-Blockchain zur Abbildung wirtschaftlich relevanter Vorgänge wie projektbezogener Zahlungsfreigaben, vertraglich definierter Leistungsereignisse oder zeitlich abgegrenzter Abrechnungsprozesse. Der SEP Coin dient dabei ausschließlich als technisches Betriebsmittel für Gebühren, Validierungen und Netzwerkprozesse innerhalb des Ökosystems.

Ausblick

Mit der Einführung der Business-Konten stärkt Smart Energy Pays seine Position als international skalierbare Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur für Unternehmen. Für das Jahr 2026 ist vorgesehen, bis zu 10.000 Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur, Industrie, Energie und projektbasierte Dienstleistungen an die Plattform anzubinden.

Der Fokus liegt dabei auf der weiteren Internationalisierung, der Skalierung operativer Prozesse sowie der Erschließung zusätzlicher Märkte – insbesondere in Nordamerika und ausgewählten internationalen Regionen.

