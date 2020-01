Smart Home Living – selbst programmieren.

Smart Home Living ist bereits in aller Munde ist ein zukunftsträchtiger Trend. Grund genug, sich mit dem Thema zu beschäftigen und beim Experten den Stand der Technik zu lernen.

Smart Home Living begeistert immer mehr Menschen. Da es aber viele unterschiedliche Systeme in diesem Bereich gibt, ist es umso besser, auf einen zertifizierten Standard wie KNX zurückzugreifen. Dieser allgemeine Standard für Gebäudeautomatisierung ist eine große Hilfe und erleichtert die Installation von vielen unterschiedlichen Geräten rund um das Gebäudemanagement. Da die Beliebtheit kontinuierlich steigt, kann eine KNX Schulung weiterhelfen, alles über die Möglichkeiten der Planung zu erfahren.

Was ist KNX?

Menschen wünschen sich im Einfamilienhaus, oder einem Bürokomplex immer mehr Komfort in Sachen Klimatisierung, Beleuchtung und Zugangskontrolle. Gleichzeitig sollen die Energiekosten verringert werden. Somit kommt Smart Home Living zum Einsatz, was verschiedene Steuerungs- und Überwachungssysteme beinhaltet, welche dafür sorgen, dass die höchstmögliche Effizienz zu einem kleinen Preis ermöglicht wird. Allerdings führen diese vielen Produkte auch zu einem hohen Planungs- und Installationsaufwand. Es ist daher wichtig, dass all diese Geräte miteinander kommunizieren können. Genau hier kommt KNX zum Einsatz, denn das ist der erste Standard, welcher sicherstellt, dass alle Komponenten eine gemeinsame Sprache sprechen.

KNX gibt es mittlerweile seit 30 Jahren.

In den vergangen 30 Jahren hat sich die Technik in Riesenschritten weiterentwickelt. Dank des unabhängigen KNX-Standards können auch heute noch Anlagen, welche bereits viele Jahre oder Jahrzehnte bestehen, angepasst und modernisiert werden. Durch Tauschen von einzelnen Ersatzteilen werden Funktionen erweitert.

KNX ist seit 2006 ein europaweit genormter Standard (seit 2009 international), der durch die Herstellerunabhängigkeit, permanente Kompatibilität gewährleistet. Die Programmier-Software wird laufend weiterentwickelt.

Für den Endverbraucher liegt der große Vorteil darin, dass auf die unterschiedlichsten Hersteller zugegriffen werden kann. So kann die KNX-Anlage auch im Mischbetrieb (Verwendung mehrerer Hersteller) programmiert werden.

Durch die Kompatibilität der Produzenten (mehr als 400 Hersteller unterstützen KNX) können die Produkte nach individuellen Bedarf eingebaut werden. Dies liegt daran, dass aufgrund des einheitlichen Standards, alle Geräte untereinander „kommunizieren“ und jederzeit erweitert werden können. Eine hohe Verfügbarkeit an Ersatzteilen, auch über sehr lange Zeiträume, wird dadurch ebenfalls sichergestellt.

Welche KNX Schulungen bietet E-Necker an?

Bei E-Necker gibt es unterschiedliche KNX Schulungen, die Ihnen weiterhelfen. Angefangen bei einem Grundkurs, in welchem einfache Programmierung erlernt werde bis hin zum Fortgeschrittenen- und Trainerkurs.

Was ist der Inhalt der einzelnen Schulungen?

Der Inhalt von einem KNX Training hängt davon ab, welcher Kurs besucht wird. In der Regel spaltet sich die KNX Schulung in 50 Prozent Praxis und 50 Prozent Theorie. Angefangen beim Licht schalten und dimmen sowie Jalousien steuern. Im Fortgeschritten-Kurs lernen Sie mehr über Heizungs-, Lichtschaltung, Kopplern und Sicherheitstechnik.

Nach Abschluss der Schulung und erfolgreich absolvierter Prüfung erhalten die Teilnehmer ihr Zertifikat, welche sie als Systemintegrator auszeichnet und berechtigt das KNX Logo zu führen.

Für wen sind die Schulungen geeignet?

Eine KNX Schulung sind für Fachpersonal aber auch Privatpersonen geleicherweise geeignet. Durch die Schulung lernen Privatpersonen alles, was sie wissen müssen, um aus den vier Wänden ein intelligentes Heim machen zu können.

Zugleich sind die KNX Schulungen für Firmen hilfreich, welcher sich mit Hausbau, Elektrotechnik oder ähnlichen Gebieten beschäftigen. Durch das Angebot von Gebäudeautomatisierung kann ein neues Zielpublikum gewonnen werden.

Wo werden die Schulungen veranstaltet?

Schulungsorte sind Wien und München. Für Firmen gibt es auch die Möglichkeit von In-House-Schulungen.

Über E-Necker:

Aufgrund seiner Erfahrung als gerichtlich beeideter Sachverständiger für Gebäudeautomatisierung und zertifizierter EU Sachverständiger für EIB/ KNX Systeme (gem. DIN EN ISO/IEC 17024) kann Mario Pascal Necker auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Im Bedarfsfall können europaweit Gutachten erstellen werden, welche auch für gerichtliche Zwecke verwendet werden können.

KNX Kurse gehören ebenfalls zum Portfolio der E-Necker. Nach erfolgreicher Absolvierung des KNX Kurse, bekommen die Kursteilnehmer auch das KNX Zertifikat. Der KNX Grundkurs wird für den Theorieteil auch als Online-Schulung angeboten – diese Initiative brachte E-Necker 2017 den Smart Home Deutschland Award in der Kategorie bestes Smart Home Start-Up ein.

KNX Kurse gehören ebenfalls zum Portfolio der E-Necker. Nach erfolgreicher Absolvierung des KNX Kurse, bekommen die Kursteilnehmer auch das KNX Zertifikat. Der KNX Grundkurs wird für den Theorieteil auch als Online-Schulung angeboten – diese Initiative brachte E-Necker 2017 den Smart Home Deutschland Award in der Kategorie bestes Smart Home Start-Up ein.

