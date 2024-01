Smart-Insektenschutz: 10-jährige Gewährleistung für Insektenschutzgitter in der Schweiz ab 2024

Intelligenter Insektenschutz mit 10-jähriger Gewährleistung für Gitter in der Schweiz ab 2024. Höchste Qualität und langlebige Lösungen für nachhaltigen Schutz.

Smart-Insektenschutz, ein führendes Unternehmen im Vertrieb hochwertiger Fliegengitter und Insektenschutzgitter nach Maß, teilt mit, dass ab dem Jahr 2024 allen Kunden in der Schweiz eine großzügige 10-jährige Garantie auf alle Insektenschutzgitter vom System Neher gewährt wird.

Die Mission von Smart-Insektenschutz war es stets, qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten, um Kunden vor lästigen Insekten zu schützen. Mit der neuen 10-jährigen Gewährleistung setzt das Unternehmen ein Zeichen für das uneingeschränkte Vertrauen in die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit der maßgefertigten Insektenschutzgitter.

Die 10-jährige Gewährleistung deckt alle Mängel oder Defekte an den Insektenschutzgittern in der Schweiz ab, die auf Herstellungsfehler oder Materialprobleme zurückzuführen sind. Diese Garantie unterstreicht die Hingabe zur Kundenzufriedenheit und zur Bereitstellung von Produkten, die jahrelangen zuverlässigen Schutz bieten.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden in der Schweiz ab 2024 diese erweiterte Gewährleistung anzubieten“, sagte Thomas Maahsen, Geschäftsführer von Smart-Insektenschutz. „Unsere Insektenschutzgitter wurden mit grösster Sorgfalt hergestellt und getestet, um höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen. Wir sind überzeugt, dass sie jahrelang effektiven Schutz bieten werden, und unsere 10-jährige Gewährleistung ist ein Beweis für dieses Vertrauen.“

Smart-Insektenschutz ist für seine kundenorientierte Herangehensweise und sein Engagement für Qualität bekannt. Mit dieser erweiterten Gewährleistung soll den Kunden in der Schweiz zusätzliche Sicherheit geboten und die Position als vertrauenswürdiger Anbieter von maßgeschneiderten Insektenschutzlösungen gefestigt werden.

Weitere Informationen zu Smart-Insektenschutz und den angebotenen Produkten stehen zur Verfügung. Die Website kann unter www.smart-insektenschutz.ch besucht oder das Unternehmen unter +41 71 571 20 55 kontaktiert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Swiss-Trade GmbH

Herr Thomas Maahsen

Freudenbergstrasse 5

9512 Rossrüti

Schweiz

fon ..: +41 71 571 20 55

fax ..: Fax: +41 71 577 46 28

web ..: https://smart-insektenschutz.ch

email : info@smart-insektenschutz.ch

Über Smart-Insektenschutz

Smart-Insektenschutz ist ein Netzwerk von spezialisierten Handwerkern für Insektenschutz. In Zusammenarbeit mit Swiss-Trade GmbH bietet es schweizweit maßgefertigte Insektenschutzprodukte und -dienstleistungen an. Unabhängige Schweizer Handwerksbetriebe übernehmen Beratung, Ausmessung, Angebotserstellung, Montage und Reparaturen. Die angebotenen Insektenschutzgitter stammen von Neher, dem deutschen Marktführer in maßgefertigten Insektenschutzsystemen.

