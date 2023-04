Smarte Präsentation mit Touch und Cloud

55 Zoll Digital SignBoard der neuen Generation von digitalSIGNAGE.de

Digitale Anzeigetafeln haben einen festen Platz im Einzelhandel, in Warteräumen oder Foyers. Sie dienen zur Information, zur Orientierung oder zur Unterhaltung. Dabei kann die neuen Generation von Smart-Touch-Displays bei Weitem mehr. Als intelligente All-in-One-Lösungen ermöglichen sie einen effizienten Kundendialog oder erhöhen die Aufmerksamkeit bei Schulungen und Konferenzen. Für den effizienten Einsatz spielen vor allem die Bereitstellung der Inhalte, der Wartungsaufwand und die Betriebskosten eine entscheidende Rolle.

Der Unterschied zwischen digitalen Anzeigetafeln und Smart-Touch-Signboards der neuen Generation ist eklatant. Während reine Displays ehedem lediglich als passive Monitore für starre Inhalte fungierten, hat sich inzwischen viel getan. Eingebaute Intelligenz, Touch-Funktion und Cloud-Einbindung eröffnen neue und flexible Anwendungsmöglichkeiten. Dazu verfügen diese Produkte nicht nur über eine herausragende Darstellungsqualität, sondern auch über enorme Rechen- und Speicherleistung, die über eine Vielzahl von Schnittstellen angesteuert werden kann. Mit dem Smart Signboard 55 4K Cloud Touch hat digitalSIGNAGE.de ein neues Produkt vorgestellt, das daneben auch bezüglich des Designs, des Energieverbrauchs und des Managements punktet.

Entscheidend für die Akzeptanz digitaler Displays ist zunächst die Darstellungsqualität auch bei schwierigen Lichtbedingungen. Mit einer 4K-Auflösung und einem IPS-Display garantiert der Bildschirm einen scharfen Kontrast sowie intensive Farbkonsistenz aus jedem Winkel. Das elegante Produktdesign aus einer abgerundeten Aluminiumlegierung dient nicht nur zum Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, sondern vielmehr hilft die Vollmetallabschirmung auch, elektromagnetische Interferenzen zu verhindern. Zudem ist die 55-Zoll-Oberfläche des Displays aus explosionsgeschützdem Hartglas gefertigt. Alle Komponenten sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Auch wurden die aktuell verfügbaren Technologien hinsichtlich der Energieeffizienz umgesetzt.

Im Hinblick auf die technische Integration sowie den Einsatz in der Cloud verfügt die neue Display-Lösung über einen Cortex A17 Quad-Core-Prozessor, 2GB Memory sowie vielfältige Schnittstellen wie USB 2.0, MicroSD, Ethernet, WiFi, HDMI, Mic, Infrarot und Bluetooth. Damit sind der Einbindung in bestehende Infrastrukturen keine Grenzen gesetzt, von lokal bis in die Cloud.

Die Einrichtung kann ohne besondere Technologiekenntnisse erfolgen. Für den Dauerbertieb verfügt die Lösung über Selbstheilungsmechanismen, die den Wartungsaufwand weiter reduzieren. Die Konzeption und Verwaltung der Inhalte funktioniert über eine Cloud-basierte Anwendung. Für die Gestaltung der Angebote, die Überwachung und Steuerung der Displays stellt digitalSIGNAGE.de mit DS-Channel ein eigenes CRM-System zur Verfügung, das aus der Cloud in deutschen Rechenzentren bereitgestellt wird. Als Plug-and-Play-System konzipiert, garantiert die Hardware in Verbindung mit DS-Channel eine sofortige Einsatzbereitschaft sowie eine komfortable und flexible Aktualisierung des Contents. Die Nutzung von DS-Channel-Cloud ist für die ersten drei Jahre kostenfrei.

„Die Möglichkeiten des Einsatzes von intelligenten Touch-Displays sind bei Weitem noch nicht ausgelotet. In hochfrequentierten Bereichen wie etwa in Banken, in Krankenhäusern oder öffentlichen Einrichtungen können sie etwa dazu beitragen, erste Fragen zu beantworten oder die Klienten an den richtigen Ansprechpartner zu führen. Große Smart-Displays mit Touch-Funktion ermöglichen eindrucksvolle Präsentationen und Schulungen“, erklärt Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, Geschäftsführer von digitalSIGNAGE.de.

