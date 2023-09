SMS-Marketing: Entscheidender Erfolgsfaktor in der Geschäftskommunikation?

SMS haben in Deutschland eine Öffnungsrate von 95 % und die durchschnittliche Antwortzeit beträgt gerade mal 90 Sekunden.

Für den Erfolg einer Marketingstrategie gibt es zwei nötige Grundvoraussetzungen: Zum einen muss die erfolgreiche Zustellung der Werbeinformation an Kund:innen gewährleistet sein. Zum anderen muss das Interesse der Kund:innen direkt geweckt werden, damit die Mitteilung auch geöffnet und gelesen wird. Mit SMS stehen die Chancen gut, denn Statistiken des Business Messaging Anbieters Massenversand zufolge verbringen 48 % der deutschen Bevölkerung täglich zwischen vier und acht Stunden am Handy und sieben von zehn Befragten lesen neu eingegangene Nachrichten in weniger als fünf Minuten!

SMS haben eine Öffnungsrate von 95 % und die durchschnittliche Antwortzeit beträgt gerade mal 90 Sekunden. Kein anderer Marketingkanal kann solche Zahlen vorweisen. Im Vergleich: Nur 40% aller E-Mails werden in Deutschland überhaupt geöffnet. Aus diesem Grund eignet sich der Short Message Service ideal für den Versand von Werbung als auch zeitkritischen Informationen oder sonstigen Benachrichtigungen, da eine hohe Sichtbarkeit gewährleistet ist.

Mit SMS-Marketing können Unternehmen Zielgruppen zeitgemäß über den Kanal erreichen, über den sie bereits bevorzugt interagieren und Informationen austauschen. Jüngste Untersuchungen haben sogar ergeben, dass fast zwei Drittel der Verbraucher:innen zu einer Marke wechseln würden, bei der die Kommunikation per Textnachricht möglich ist.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn SMS mit anderen Marketingkanälen wie Social Media, E-Mail, der WhatsApp Business Platform, Direktwerbung und Suchmaschinenwerbung kombiniert werden. Ein solcher ganzheitlicher Ansatz schafft eine einheitliche Markenbotschaft und -stimme.

SMS haben ein breites Anwendungsspektrum: Unternehmen nutzen Business Messaging vor allem für Infos zu Sales und Rabattaktionen, Auftragsupdates, Versandbenachrichtigungen, Terminerinnerungen und Bestellbestätigungen. Ebenso ist es möglich, per SMS Umfragen oder Abstimmungen durchzuführen.

Unternehmen sollten folgende Punkte für beste Ergebnisse beachten:

1. Nachrichtenversand gut timen

Die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist ein entscheidender Faktor. Sie möchten am Wochenende und montags Ihre Ruhe? Das dürfte auch auf den Großteil der Kund:innen zutreffen. An diesen Tagen schneiden SMS-Kampagnen statistisch gesehen schlechter ab. Im Allgemeinen ist es ratsam, Nachrichten während der üblichen Geschäftszeiten zu versenden – vorzugsweise zwischen 09:00 und 12:00 Uhr. Für Nachrichten, die den Einzelhandel oder Freizeit- und Unterhaltungsangebote betreffen, ist die beste Zeit abends zwischen 17:00 und 20:00 Uhr.

2. CTA sichtbar zu Beginn positionieren

Die wichtigsten Informationen sollten direkt zu Beginn der Nachricht genannt werden, damit sie den Kund:innen in der Nachrichtenvorschau angezeigt werden. So können die Empfänger:innen den Anlass der Nachricht leicht erfassen und es ist weniger wahrscheinlich, dass die Nachricht ungelesen verschoben oder gelöscht wird.

3. Sich auf das Wichtigste beschränken

Wenn zu viele Nachrichten versendet werden, können Unternehmen bei Kund:innen Desinteresse und ihre Abwanderung riskieren oder diese sogar verärgern. Das Gleiche kann die Folge von zu wenigen Nachrichten sein. Finden Sie durch Tests heraus, wann die Engagement Rate am höchsten ist.

4. Nachrichten gut strukturieren und formulieren

Erfolgreiches SMS-Marketing punktet mit einer gut durchdachten Struktur und integrierten emotionalen Inhalten. Beispielsweise können durch humorvolle oder einfühlsame Inhalte positive Gefühle hervorgerufen werden. Das kann die Verbindung mit dem Unternehmen langfristig stärken. Nachrichten sollten außerdem über eine persönliche Sender-ID versendet werden, sodass sofort ersichtlich ist, von wem sie stammt. Eine fehlerfreie Rechtschreibung und Grammatik sorgt zudem für mehr Glaubwürdigkeit.

5. Persönliche Note einbringen

Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass personalisierte Werbung im Schnitt 10-mal effektiver ist als nicht personalisierte. Zeitgemäßes Marketing ist dabei viel mehr als nur die persönliche Ansprache zu Beginn einer Nachricht. Wer relevante und aktuelle Daten gezielt erfasst, kann darauf aufbauend Empfehlungen geben, Kontext hinzufügen, Cross-Selling betreiben und Werbeaktionen an die individuellen Kundenbedürfnisse anpassen. All diese Maßnahmen wirken sich positiv auf die Kundenbeziehungen aus und stärken die Kundetreue und das Vertrauen in Ihre Marke.

Egal, ob es sich um ein „Dankeschön“, „Wir vermissen Sie“, Aktionen zum Geburtstag oder Jubiläen, Angebote für Mitglieder oder Benachrichtigungen zu wieder verfügbaren Produkten handelt: Diese Arten von Nachrichten tragen dazu bei, dass sich die Kundschaft eines jeden Unternehmens wertgeschätzt fühlt. Das wiederum erhöht ihre Zufriedenheit und Loyalität gegenüber der Marke.

Zu Massenversand.de: https://www.massenversand.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Commify Germany GmbH

Frau Presse Team

Radeberger Str. 1

01099 Dresden

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.massenversand.de/

email : presse@commify.com

Über Massenversand:

Massenversand ist ein führender Messaging-Dienst, der professionelle SMS-Lösungen für Unternehmen anbietet. Dank der benutzerfreundlichen Web-Plattform können Unternehmen Kurznachrichten an ihre Kunden, Mitarbeiter und Partner auf der ganzen Welt zu günstigen Preisen versenden und so in Echtzeit kommunizieren.

Pressekontakt:

Commify Germany GmbH

Frau Presse Team

Radeberger Str. 1

01099 Dresden

fon ..: –

web ..: https://www.massenversand.de/

email : presse@commify.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Patriot erweitert Streichenlänge bei Spodumenpegmatit CV5 in Konzessionsgebiet Corvette in kanadischer Provinz Quebec auf 4,35 km Pulsar Helium unterzeichnet Vertrag über Abschätzungsbohrung in Minnesota