Snutx startet Market-Maker-Rekrutierungsprogramm: Mehr Privilegien und Funktionen stehen bevor

Das aufgewertete Snutx zielt darauf ab, umfassendere Dienstleistungen anzubieten, insbesondere für professionelle Trader und Market Maker.

Am 5. Juni erreicht die Snutx-Börse einen wichtigen Meilenstein – ein umfassendes Marken-Upgrade und die Ankündigung eines bedeutenden Market-Maker-Rekrutierungsprogramms. Dies stellt nicht nur eine neue Ära für das Plattformimage dar, sondern bedeutet auch einen entscheidenden Schritt zur Verbesserung der Handelserfahrung der Nutzer und zur Erhöhung der Marktliquidität.

Marken-Upgrade, erweiterte Privilegien

Das aufgewertete Snutx zielt darauf ab, umfassendere Dienstleistungen anzubieten, insbesondere für professionelle Trader und Market Maker. Das neu eingeführte Market-Maker-Programm soll starke Handelspartner anziehen und fördern, um die Markttiefe und Liquidität der Plattform zu verbessern. Market Maker erhalten eine Reihe exklusiver Privilegien, darunter, aber nicht beschränkt auf, ermäßigte Handelsgebühren, höhere Kapitalliquidität, maßgeschneiderten Kundenservice und Hochgeschwindigkeits-API-Handelskanäle.

Ermäßigte Handelsgebühren, reduzierte Kosten

Market Maker auf der Snutx-Plattform genießen deutlich ermäßigte Handelsgebühren. Diese Politik zielt darauf ab, die Handelskosten zu senken und die Aktivität professioneller Händler auf der Plattform zu steigern. Mit diesen Anreizen hofft Snutx, mehr qualifizierte Market Maker anzuziehen, um gemeinsam das Tradingsvolumen und die Markttiefe der Plattform zu erhöhen.

Hohe Kapitalliquidität, bequemere Großtransaktionen

Die hohe Kapitalliquidität der Market-Maker-Konten bietet Vorteile für Großtransaktionen und erhöht die Flexibilität der Mittel. Dies ist ein besonders attraktiver Vorteil für professionelle Händler, die häufig große Transaktionen durchführen müssen.

Maßgeschneiderter Service zur Optimierung von Handelsstrategien

Snutx bietet Market Makern exklusive institutionelle Kundenprivilegien, darunter persönliche Kundenbetreuer, maßgeschneiderte Handelslösungen und priorisierten technischen Support. Diese Dienstleistungen sollen Market Maker dabei unterstützen, ihre Handelsstrategien effektiver zu verwalten und zu optimieren, um in einem wettbewerbsintensiven Markt Vorteile zu erlangen.

Hochgeschwindigkeits-API-Kanäle für höhere Handelseffizienz

Ein herausragendes Merkmal des Marken-Upgrades ist die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-API-Kanälen für Market Maker. Dies erhöht nicht nur die Handelsgeschwindigkeit und Effizienz, sondern stellt auch die Genauigkeit und Stabilität der Ausführung sicher – ein entscheidender Faktor für professionelle Trader, die auf Hochgeschwindigkeitshandelsstrategien angewiesen sind.

Strenge Auswahlkriterien zur Sicherstellung der Market-Maker-Qualität

Snutx hat strenge Auswahlkriterien für Market Maker festgelegt, bei denen mehrere Dimensionen wie Orderplatzierung und das Verhältnis von Order zu Ausführung umfassend bewertet werden. So wird sichergestellt, dass nur die besten Handelspartner Market Maker werden können. Diese Auswahlmechanismen garantieren nicht nur ein hohes Niveau der Market Maker, sondern bieten den Nutzern der Plattform auch eine stabile und zuverlässige Handelsumgebung.

Ständige Marktführerschaft und Service-Upgrade

Mit dem Marken-Upgrade und dem Market-Maker-Rekrutierungsprogramm zeigt Snutx sein Engagement für die Verbesserung der Benutzererfahrung und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Marktes. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wird Snutx seine führende Position auf dem globalen Kryptowährungsmarkt weiter ausbauen und den Nutzern noch hochwertigere und effizientere Handelsdienstleistungen bieten.

Diese Maßnahmen von Snutx bringen neuen Schwung in den Kryptowährungs-Handelsmarkt und bieten professionellen Tradern und Market Makern eine verbesserte und effizientere Handelsplattform.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snutx Transaction Services Ltd

Herr Felix Bauer

Colorado 1st

80234 Colorado

Vereinigte Staaten

fon ..: 9177718351

web ..: https://www.snutx.co/

email : support@Snutx.co

Mit der Implementierung des von Vitalik Buterin vorgeschlagenen dezentralisierten Übertragungsprotokolls hat Snutx nicht nur seine technische Plattform optimiert, sondern auch das Nutzererlebnis gesteigert. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung technologischer Innovation und Serviceverbesserung auf dem globalen Kryptowährungsmarkt. In Zukunft wird die Plattform weiterhin innovative Technologien erforschen und implementieren, um den Nutzern sichere, effiziente und den neuesten Markttrends entsprechende Dienstleistungen zu bieten und damit ihre führende Position in der Branche zu festigen.

Pressekontakt:

bit global news

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

50000 Kuala Lumpur

fon ..: 6015874621

email : shirley@bitglobalnews.com

