So bestellst du Fleisch Online!

Möchten Sie zum ersten Mal Fleisch online kaufen? Es kann ein entmutigender Vertrauenssprung sein, wenn Sie Ihr Fleisch direkt online bestellen ohne es vorhher gesehen zu haben.

Ist es eine gute Idee, Fleisch online zu kaufen?

Wir verkaufen Fleisch online, also werden wir natürlich Ja sagen, aber hier ist der Grund dafür.

Wenn Sie Ihr Fleisch online kaufen, können Landwirte und Tierhalter ihr Fleisch ohne Zwischenhändler, Verbesserung oder Verlängerung der Haltbarkeit direkt an Sie verkaufen.

Darüber hinaus können durch den Online-Kauf Ihres Fleisches spürbare Vorteile in Bezug auf Qualität, Frische und Nähe zur Quelle erzielt werden.



Wenn Sie direkt bei den örtlichen Bauern einkaufen, erhalten Sie echte Herkunft mit echtem Wissen über das Tier und das Leben, das es hatte, was es gegessen hat und wie es gelebt hat.

Wir alle wissen, dass jedes Produkt, das wir kaufen, eine Geschichte hat, ob es uns gefällt oder nicht. Wenn Sie sich an Ihren örtlichen Landwirt wenden, können Sie sich an dieser Geschichte beteiligen. Vielleicht etwas romantisch, aber es ist auch wahr.



Hier sind 3 weitere Überlegungen:

1. Reduzierung von Verschwendung und Ressourcen

Fleisch ist ein empfindliches Produkt, das eine temperaturgesteuerte Umgebung, einen sensiblen Umgang erfordert und sehr leicht verderblich ist. Im Wesentlichen ein Albtraum für Logistik und einfache Bewegung. Moderne Fortschritte bei Verpackungen und Kurieren haben dazu beigetragen, den Vertrieb zu verbessern und die Kosten zu senken, aber es ist kein einfaches oder kostengünstiges Produkt, sich fortzubewegen.

Durch den direkten Einkauf bei Landwirten werden Dritte, Verarbeiter und Supermärkte entfernt. Ihre Lieferkette ist so viel kürzer, dass Sie Lebensmittelmeilen, Kraftstoff, Kühlung und Verschwendung reduzieren.

2. Lokal essen, lokal kaufen

Wenn Sie sich dafür entscheiden, direkt bei Ihren lokalen Landwirten einzukaufen, kaufen Sie auf sehr direkte Weise in eine lokale Wirtschaft ein und unterstützen sie. Sie wissen, dass Ihr lokaler Landwirt Arbeitsplätze in Ihrer Region schaffen wird, da die Fleischverarbeitung ein so arbeitsintensives Geschäft ist.

Hier bei Puddledub wissen wir, wie arbeitsintensiv die Fleischproduktion sein kann, wenn so viele unserer Produkte von Hand hergestellt werden. Großbetriebe bieten Skaleneffekte, aber Fleisch ist ein empfindliches Produkt, dessen Geschmack und Textur durch zu starke Mechanisierung beschädigt werden können.

3. Große Reduzierung der Verkaufskosten

Mit der Online-Fleischlieferung können Sie der Quelle näher kommen. Eine einfache E-Commerce-Website erleichtert den Verkauf direkt von Landwirten. Nehmen Sie zum Beispiel diese Website. Es ist nichts Besonderes, macht aber den Job, den wir brauchen.

Bist du überzeugt? Dann besuche uns gerne bei Mylocalmeat!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mylocalmeat

Herr Hans Semmler

Petersstraße 12

22049 Bremen

Deutschland

fon ..: 0176456734

web ..: https://mylocalmeat.de/

email : info@mylocalmeat.de

