So erzielen Bauunternehmen Top-Positionierungen in ihren Einzugsgebieten

Bauunternehmer können aus ihrem Unternehmen den besten Anbieter der Region machen. Dazu brauchen sie nur die Erfahrungen ihrer übergebenen Bauherren einzuholen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.

So machen es die im BAUHERREN-PORTAL gelisteten Bauunternehmen seit Jahren mit Erfolg. Denn diese Vorgehensweise generiert viele Vorteile für eine deutlich effektivere Neukunden-Akquisition. Bauunternehmen können sich dadurch in der Absatz- und Umsatzentwicklung deutlich verbessern.

„Gute Bewertungen schaden nur dem Bauunternehmen, das keine hat“ (Unbekannt)

Die BAUHERRENreport GmbH hat eine exakt darauf ausgerichtete Qualitäts-Informations-Strategie für Bauunternehmen entwickelt. Deren Herzstück und damit Mittelpunkt ist dieses BAUHERREN-PORTAL.

Schriftlich vorliegende Testimonials

Der Inhalt dieser Qualitäts-Informations-Plattform besteht aus repräsentativen Qualitäts- und Servicebewertungen erfahrener, bereits übergebener Bauherren. Deren Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft stehen an erster Stelle. Die Testimonials werden per schriftlicher Befragung der Bauherren der in diesem Portal gelisteten Unternehmen eingeholt. Das bedeutet, die praktizierte Vorgehensweise ist authentisch, glaubwürdig, verbindlich und belastbar.

Die Qualitäts-Plattform BAUHERREN-PORTAL

Die Qualitätsplattform BAUHERREN-PORTAL wurde von der BAUHERRENreport GmbH mit dem Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH entwickelt. Dieses Institut organisiert und führt Bauherrenbefragungen durch. Deren Ergebnisse werden ausgewertet und mit einem Qualitätssiegel zertifiziert. Das Portal enthält verbindliche, glaubwürdige und schriftlich belegte Qualitätsinformationen.

Unterstützung und Entscheidungshilfe für Bauinteressenten

Als zentrales Element eines schlüsselfertigen Qualitäts- und Performance-Marketingkonzeptes ist es das BAUHERREN-PORTAL eine echte Unterstützung und damit Entscheidungshilfe für Bauinteressenten. Das Kern-Einsatzgebiet ist der private Haus- und Wohnungsbau.

Exklusive Qualitätsbewertungen sind besser als jede Werbung

Das BAUHERREN-PORTAL ist keine Werbeplattform. Es konzentriert sich auf empirisch eingeholte Qualitätsbewertungen. Die Aufnahme im Portal bedeutet für jedes Bauunternehmen automatisch eine vertragliche Exklusivität für den Landkreis bzw. das Einzugsgebiet des Firmensitzes.

Einzige echte Qualitätsplattform im deutschen Bauwesen

Das BAUHERREN-PORTAL ist die einzige echte Qualitätsplattform, die es im deutschen Bauwesen gibt. Die BAUHERRENreport GmbH veröffentlicht dort die originalen Dokumente aus der Zertifizierung. Deshalb sind der Prüfbericht und die Qualitätsurkunde als konkrete Detailinformationen im BAUHERREN-PORTAL hinterlegt. Diese können von Bauinteressenten jederzeit kostenlos eingesehen und heruntergeladen werden.

Bauinteressenten bekommen persönliche Sicherheit

Angehende Bauherren bekommen folglich, was sie bei Wettbewerbern vergeblich suchen: Hilfreiche Empfehlungen, Qualitätsbewertungen und Details zu aussagefähigen Qualitäts- und Serviceleistungen. Das gibt ihnen ein deutliches Plus an persönlicher Sicherheit.

In Google & Co. auf der ersten Seite stehen

Durch die dadurch erzielte Qualitäts-Positionierung in den Suchmaschinen steigen Absatz und Umsatz zwangsläufig. Das liegt daran, dass konkrete und verbindliche, transparente Qualitäts- und Servicebewertungen aus Bauherrenbefragungen mit Referenzen, Rezensionen und Empfehlungen übergebener, erfahrener Bauherren öffentlich vorgestellt werden.

Antworten zum gesamten Leistungsprofil

Inhaltlich hat das BAUHERREN-PORTAL Antworten auf alle relevanten Fragen von Bauinteressenten. Das gilt für die gesamte Zusammenarbeit zwischen Bauherren und ihren jeweiligen Baupartnern inklusive deren Nachunternehmer. Und zwar von Beginn der Kontaktaufnahme an bis zur Abnahme des jeweiligen Projektes. Die Informationen umfassen Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen aus fachlicher und zwischenmenschlicher Sicht.

Fachliche Details

Antworten auf Fragen zur Qualität der Fachberatung, Architektur, Bauorganisation und Bauleitung, Bemusterung, handwerklichen Ausführung und Nachsorge, Mängelbeseitigung, zeitlichen Fertigstellung, Vertrags- und Budgettreue sowie zur Kommunikation gehören zum Standard. Bauinteressenten erfahren folglich auf diesem Weg, wie es ihnen nach geleisteter Unterschrift später als Bauherren ergeht.

Vorteile durch Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“

Die Rückläufer einer Bauherrenbefragung liefern das von Bauherren bewertete Qualitäts- und Leistungsprofil, das im BAUHERREN-PORTAL abgebildet wird. Bauinteressenten haben über das Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ einen freien und kostenlosen 24/7 Zugang. Das Gütesiegel wird geprüften Bauunternehmen nach erfolgter Zertifizierung verliehen. Es steht gut sichtbar auf der Startseite ihrer Anbieter-Homepage.

Vorteile durch wirksame Qualitätsabgrenzung

Mit einem digitalisierten, aussagefähigen Qualitätsprofil im BAUHERREN-PORTAL generieren die dort gelisteten Bauunternehmen weithin sichtbare Inhalte. Diese sind relevant für deren scharfe Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern. Zudem stimulieren sie als geprüfte Qualitätsanbieter zusätzliche Kontakte mit qualifizierten Bauinteressenten.

Vorteile durch Reichweite und Attraktivität

Mit Qualitäts-Content werden mehr Reichweite und zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt. Außerdem wird die Attraktivität des Bauunternehmens gezielt gesteigert. Die Sichtbarkeit geprüfter Qualitätskriterien im Internet dient Bauinteressenten zur besseren Wahrnehmung glaubwürdiger Qualitätsmerkmale. Dieser Qualitäts-Content überzeugt: Er generiert eine scharfe Abgrenzung mit klarem Abstand zu Wettbewerbern.

Fazit

Dieser Vorsprung liefert Potenzial für neue, qualifizierte Bauinteressenten und damit für zusätzliche Absatz- und Umsatzsteigerungen. So werden aus normalen Bauunternehmen echte Qualitätsanbieter der Region, die sicher im Netz gefunden werden. Budgets für konventionelle Werbezwecke können ohne Folgewirkung reduziert oder gestrichen werden.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

BAUHERRENreport GmbH: Bauqualität mit einem schlüsselfertigen Konzept so einzigartig belegen und darstellen, dass aus dieser ein Blickfang mit Sogwirkung für das gesamte Einzugsgebiet wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Die Präsenz im BAUHERREN-PORTAL stärkt und verbessert das Ranking des Bauunternehmens und steigert dessen Reichweite. Das wiederum schärft dessen Abgrenzung. Dazu kommen weitere Veröffentlichungen in Blogs, Foren und PR-Portalen. Dadurch werden die Marktdurchdringung und die Neukunden-Akquisition nachhaltig verbessert.

