So führen Sie Ihre Vertriebsabteilung nach dem TEE-Prinzip.

Die japanische Teezeremonie für Vertriebserfolg

Trinken Sie regelmäßig „TEE“ und der Erfolg im Vertrieb sowie Verkauf lässt nicht auf sich warten. So lautet die Botschaft des Vortrags zu Kundenbeziehungen von Michael Okada. Er schwört auf dieses Prinzip als Rezept für seinen Erfolg. Das steckt dahinter und so wenden Sie es an.

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Job? An die Aufregung, weil alles ungewohnt und fremd war? Und bloß nichts falsch machen. Nicht stolpern, keinen Kaffee auf das Hemd oder die Bluse schütten und schon gar nicht vor dem Chef oder Kunden zum Löffel machen. Sie wollten einen perfekten Eindruck machen. Schließlich gibt es keinen zweiten ersten Eindruck. „Hach, das waren Zeiten“, denken Sie sich jetzt vermutlich.

Der Unternehmer und Vortragsredner Michael Okada erinnert sich noch sehr gut an seinen ersten Arbeitstag als Vertriebler, und ganz besonders an sein erstes Kundenmeeting. „Ich war sehr aufgeregt. Ich wollte, dass sich aus dem Kontakt eine richtige Kundenbeziehung entwickelt“, erzählt der Vortragsredner. Mittlerweile blickt er auf fast 30 Jahre beruflichen Erfolg zurück. Seine einzigartige Vertriebs- und Verkaufsstrategie sei es, der er seinen Erfolg verdankt.

Sie fragen sich jetzt vermutlich, was diese supergeheime und für alle anderen Vertrieblerinnen und Vertriebler auf dieser Welt völlig unbekannte Strategie ist, oder? „Mit der Antwort werden Sie auf jeden Fall nicht rechnen“, warnt der Vortragsredner und fügt hinzu: „Ich arbeite im Vertrieb und Verkauf nach dem Vorbild der japanischen Teezeremonie“. Haben Sie schon mal davon gehört? Wenn, dann vermutlich als Touristin oder überall sonst nur nicht im Vertrieb. Doch genau dafür habe die Teezeremonie außergewöhnliches Potenzial, meint der Vortragsredner.

In dem Vortrag „Wie eine Tasse Tee Ihren Vertrieb nachhaltig erfolgreich macht“ verrät Michael Okada sein Vertriebsgeheimnis und erklärt, warum ausgerechnet ein Tee oder besser gesagt eine ganze Teezeremonie entscheidend für erfolgreiche Kundenkontakte und Kundenbeziehungen im Vertrieb und Verkauf ist. „Na ja, es geht dabei nicht ums Teetrinken, sondern den Prozess, den das Teetrinken umgibt“, erklärt der Vortragsredner. Die japanische Teezeremonie sei geprägt von Werten wie Empathie, Engagement und Vertrauen. „Vertrauen ist das Stichwort“, betont Okada in seinem Vortrag zu Kundenbeziehungen im Vertrieb und Verkauf.

Im allgemeinen Volksmund gilt: Vertrauen hat man oder man hat es nicht. Doch der Verkaufs- und Vertriebsexperte sagt klar: „Falsch. Vertrauen ist keine exklusive Eigenschaft. Vertrauen ist ein Zusammenspiel von Persönlichkeit und Kompetenz“. Okadas Erfolg im Verkauf und Vertrieb gehen nicht auf die neuesten Techniken, „wie ich zehn Mal schneller zum Verkaufsabschluss komme zurück, sondern auf das TEE-Prinzip“. Jeder der Buchstaben im Wort „TEE“ stehe für ein Programm. „Und, wenn Sie Ihren Tee brav trinken, dann verspreche ich Ihnen wird sich Ihr Leben beruflich wie privat positiv verändern“, erklärt der Unternehmer in seinem Vortrag zu Kundenbeziehungen.

„Das ,T‘ steht für ,Team'“, erklärt der Vortragsredner weiter und fügt hinzu: „Denn nur als Team kommen Sie zum Erfolg“. Das „E“ stehe für Empathie. Es gehe darum, dem Kunden oder der Kundin das Gefühl zu vermitteln, dass das Meeting einzigartig ist und „Sie als Vertriebler und Verkäufer vermitteln damit auch Ihren Kunden, dass sie einzigartig sind“, sagt Okada in seinem Vortrag zu Kundenbeziehungen weiter. Das dritte „E“ steht für „Enthusiasmus“. Keine Panik! Damit meint der Vortragsredner nicht, dass Sie im Vertrieb und Verkauf freudestrahlend und himmelhochjauchzend durch die Welt gehen müssen, um erfolgreich Kundenbeziehungen aufzubauen. „Wir brauchen die Art von Enthusiasmus, der den Funken beim Kunden überspringen lässt. Mit Enthusiasmus meine ich, dass Sie voll und ganz auf Ihren Kunden konzentrieren“, sagt Okada. Jetzt verstehen Sie, warum der Vertriebs- und Verkaufsexperte einfach regelmäßig „TEE“ trinkt und so erfolgreich Kundenkontakte knüpft.

Sein erstes Kundenmeeting war nicht von Erfolg gekrönt, berichtet Okada. Der Grund: „Bei diesem Termin hat mir die Kompetenz gefehlt und dadurch auch das Vertrauen des Kunden“, erklärt der Vortragsredner. Damit Ihnen nicht dasselbe passiert, müssen Sie aber nicht nach Japan reisen oder von dort stammen, um die Werte der Teezeremonie auf Ihre Vertriebs- und Verkaufsstrategie zu übertragen. „Ich bringe dieses Erlebnis der ersten Teezeremonie zu Ihnen“, sagt der Vortragsredner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michael Okada

Herr Michael Okada

Konstanzerstr. 12

10707 Berlin

Deutschland

fon ..: 015116221644

web ..: https://www.redner-achtsamkeit-resilienz-okada.de/

email : okada@michaelokada.de

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Als Unternehmer nutzt er diese interkulturellen Chancen und vermittelt als Vortragsredner in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen. Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, Fleiß und Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der Unternehmer und begeisternde Redner in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

