    Die Übergabe eines Unternehmens an die nächste Generation zählt zu den prägendsten Momenten im Leben eines Unternehmers – emotional, strategisch und menschlich.
    Wenn Verantwortung, Vertrauen und gelebte Unternehmenskultur in neue Hände übergehen, steht eine entscheidende Frage im Raum:

    Wie gelingt Nachfolge, ohne dass das Lebenswerk an Strahlkraft verliert – und ohne Bruch zwischen den Generationen?

    Genau darum geht es im Online-Live-Talk „So gelingt die Unternehmensübergabe mit Happy End“ am Dienstag, 25. November 2025, von 17:00 bis 18:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei und findet ausschließlich live statt.

    Vier Unternehmer aus drei Generationen geben dabei einen offenen Einblick in ihre Erfahrungen, Perspektiven und Erkenntnisse zur erfolgreichen Unternehmensnachfolge:

    – Klaus Kobjoll, Unternehmer, Hotelier und Gründer des Schindlerhofs in Nürnberg

    – Daniel Stock, Unternehmer und Brückenbauer zwischen Generationen

    – Marc Klejbor, Unternehmer, Strategieberater und Geschäftsführer der Erfolgsimpulse GmbH

    – Alina Klejbor, Unternehmerin, Beraterin und Impulsgeberin

    Die Teilnehmer dürfen sich auf einen authentischen und praxisnahen Abend freuen – ohne Folien, ohne Floskeln, dafür mit ehrlichen Gesprächen über Entscheidungen, Emotionen und Verantwortung.

    Im Live-Talk erfahren die Gäste unter anderem:

    – wie Loslassen ohne Reue gelingen kann

    – welche Stolperfallen Übergabeprozesse gefährden

    – wie Nachfolger ihre eigene Vision einbringen, ohne den kulturellen Kern des Unternehmens zu verlieren

    Der Talk richtet sich an Unternehmer, Nachfolger und alle, die eine Unternehmensnachfolge vorbereiten, gestalten oder bereits begleiten.
    Eine Aufzeichnung ist nicht vorgesehen – der Mehrwert entsteht durch den echten, unverstellten Austausch im Moment.Terminübersicht

    Dienstag, 25. November 2025

    17:00-18:00 Uhr (Online-Livestream)

    Kostenfreie Anmeldung unter:

    https://erfolgsimpulse.eu/pages/unternehmensubergabe-mit-happy-end

    Über die Erfolgsimpulse GmbH
    Die Erfolgsimpulse GmbH begleitet Unternehmer, Führungskräfte und Teams dabei, mit Klarheit, Haltung und Begeisterung zu führen.
    Das Unternehmen steht für wirksame Führung, unternehmerische Exzellenz und persönliche Entwicklung – mit Fokus auf echte Wirkung statt leerer Konzepte.
    Weitere Informationen unter: https://erfolgsimpulse.eu/

    Pressekontakt
    Erfolgsimpulse GmbH
    E-Mail: info@erfolgsimpulse.eu
    Telefon: +49 2423 9314000
    Web: https://erfolgsimpulse.eu/

