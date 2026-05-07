So lässt sich die Straße von Hormus aus der Luft räumen: UMag Solutions bringt F1Mag(R) auf den Markt – eine unbemannte Lösung für die schnelle Seeminenortung und U-Boot-Abwehr

BIRKERØD, DK / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / F1Mag® erweitert das drohnenbasierte Magnetdetektionsportfolio von UMag um ein schnelles, luftgestütztes System zur Echtzeit-Erkennung von Seeminen und U-Booten auf offener See, das bis zu 6.000 Hektar pro Stunde abdeckt, ohne Schiffe und Personal zu gefährden.

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Warum dies gerade wichtig ist

Da in der Straße von Hormus weiterhin iranische Seeminen unauffindbar sind, die NATO im Rahmen ihrer Baltic Sentry-Mission die Patrouillen zur Überwachung der Unterwasser-Infrastruktur ausweitet und Driftminen im Schwarzen Meer weiterhin die zivile Schifffahrt bedrohen, bringt UMag Solutions heute F1Mag® auf den Markt, ein luftgestütztes magnetisches Sensorsystem, mit dem Verteidigungskräfte Seeminen, U-Boote und unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUVs) aus der Luft erkennen können – bei Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h, ohne etwas im Wasser ausbringen zu müssen.

Nach mehr als einem Jahr Testphase mit Marine- und Heeresverbänden wird F1Mag® nun offiziell eingeführt. F1Mag® kann an jeder Drohne montiert und über das Zielgebiet geflogen werden. Es erkennt magnetische Bedrohungen unter der Meeresoberfläche wie verankerte Minen und Bodenminen, U-Boote, UUVs und andere Metallobjekte und liefert die Daten in Echtzeit. Die Empfindlichkeit von F1Mag® ermöglicht es den Bedienern, nach Seeminen in Tiefen von 15 bis 30 Metern unter der Meeresoberfläche und nach U-Booten in Tiefen von über 500 Metern zu suchen.

Wir haben F1Mag® für die Unterwasserbedrohungen entwickelt, die die moderne Kriegsführung prägen. Der Bedarf, diese Bedrohungen mit hoher Geschwindigkeit, mit genauen Echtzeitdaten und ohne Personal oder Ausrüstung ins Wasser zu bringen oder ein Marineschiff in der Nähe zu benötigen, zu erkennen, war noch nie so groß wie heute. UMag Solutions hat F1Mag® bereits eingesetzt, um U-Boote und UUVs zu verfolgen und Seeminen auf offener See aufzuspüren.

Da F1Mag® aus der Luft operiert, ist es weitaus weniger von Wetter, Seegang oder Schiffsunterstützung abhängig. Es wird nicht durch Meereis, trübes Wasser oder Grenzschichten in der Wassersäule beeinträchtigt, sagt Arne Døssing Andreasen, CEO und Mitbegründer von UMag Solutions.

Seeminen und geräuscharme U-Boote haben sich erneut als einige der kostengünstigsten und politisch disruptivsten Waffen in modernen Konflikten herausgestellt. Eine einzige Mine oder schon der begründete Verdacht auf eine solche reicht aus, um Versicherungsprämien in die Höhe zu treiben, den globalen Handel umzuleiten und Marineeinheiten zu wochenlangen, mühsamen Räumungsoperationen zu zwingen.

Die Bedrohungslage, Region für Region:

– Straße von Hormus: Rund 20 % des weltweiten Öltransports auf dem Seeweg und ein Viertel des LNG-Handels passieren diesen Engpass. Die iranischen Minenlegeaktivitäten seit Anfang 2026 haben zu einer intensiven Räumungskampagne geführt und es gibt Berichte, dass selbst die Minenleger den Überblick darüber verloren haben, was genau ausgelegt wurde. Es ist mittlerweile schwieriger geworden, das Nichtvorhandensein einer Mine nachzuweisen, als eine Mine zu finden.

– Ostsee: Eine Reihe von Vorfällen mit Kabeln, Pipelines und Stromverbindungen seit 2022 hat die NATO-Mission Baltic Sentry in ständige Alarmbereitschaft versetzt. Flache Gewässer, starker Schiffsverkehr und nicht identifizierbare Schiffe der sogenannten Schattenflotte machen eine schnelle, großflächige Unterwasserüberwachung unerlässlich.

– Schwarzes Meer: Treibminen aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine treiben weiterhin durch das Becken und in die Zufahrten zum Bosporus.

– Südchinesisches Meer & Indopazifik: Zunehmende U-Boot-Aktivitäten, umstrittene Inselketten und eine dichte Unterwasserkabel-Infrastruktur erhöhen die Kosten jeder zukünftigen Minenräumkampagne.

– Mittelmeer & weitere Küstengebiete: Der Einsatz von Alt-UXO erfordert weiterhin eine schnelle, skalierbare Minen- und Anomalieerkennung.

Herkömmliche Minenabwehrmaßnahmen (MCM) stützen sich auf Überwasserschiffe, Taucher und angebundene oder unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUVs) – langsam, exponiert, wetterabhängig und eingeschränkt durch Seegang, Eis und trübes Wasser. F1Mag® kehrt dieses Modell um: Der Sensor befindet sich in der Luft, der Bediener an Land oder an Bord des Mutterschiffs, und die Vermessungsgeschwindigkeit wird in Hektar pro Stunde gemessen, nicht in Quadratmetern.

Was F1Mag® leistet

– Seeminenortung (MCM): 30-70 Hektar pro Stunde, mit der Empfindlichkeit, Minen in 15-30 m Tiefe unter der Meeresoberfläche zu kartieren.

– U-Boot-Abwehr (ASW): bis zu 1.000-6.000 Hektar pro Stunde und mehrere hundert Meter Tiefe, geeignet für die großflächige Überprüfung von Engpässen, Bastionen und Anfahrtswegen.

– Erkennung unter allen Umgebungsbedingungen: unempfindlich gegenüber Meereis, Seegang, trübem Wasser oder thermischen bzw. haloklinen Grenzschichten.

– Landanwendungen: Fahrzeuge und Festungsanlagen können in dichten Wäldern erkannt werden.

– Echtzeitdaten werden dem Bediener während des Fluges übermittelt; keine Datenwiederherstellung, keine Verzögerung durch Nachbearbeitung und direkte Integration in den bestehenden NATO-Standard STANAG 4817.

Von Grund auf drohnenunabhängig

F1Mag® lässt sich in High-End-Drohnenplattformen integrieren, die weltweit im Verteidigungs- und Dual-Use-Bereich im Einsatz sind, darunter UMS Skeldar (V-200), High-Eye (Airboxer), Pterodynamics (Transwing), Acecore Technologies (NOA), Airolit (CX-10), Hecto Drone (HD-606), Freespace Operations (Callisto 25), Inspired Flight (IF1200), Velos Rotors (V3) und Harris Aerial (Carrier H6).

Indem wir F1Mag® drohnenunabhängig gestalten, ermöglichen wir Verteidigungskunden, die Plattformen zu nutzen, denen sie bereits vertrauen, und verkürzen den Weg von der Beschaffung bis zur Einsatzfähigkeit, fügt Døssing Andreasen hinzu.

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Basierend auf kampferprobter Technologie

F1Mag® baut auf der Technologie des hochempfindlichen V2Mag®-Systems von UMag auf, das bereits von Streitkräften in mehreren europäischen Ländern zur Kartierung von Land- und Küstenminen eingesetzt wird. Seit Sommer 2025 wird F1Mag® für die Ortung von Seeminen auf offener See, für Operationen zur U-Boot-Bekämpfung sowie für die Ortung von in bewaldetem Gelände versteckten Fahrzeugen getestet und validiert.

Verfügbarkeit

F1Mag® ist ab sofort für den operativen Einsatz, Vorführungen und Partnerintegrationen verfügbar. UMag Solutions wird auf der XPONENTIAL 2026 in Detroit (Stand 14020) und der NATO Naval Mine Warfare Conference 2026 in Ostende, Belgien, vertreten sein und dort sowohl V2Mag® als auch F1Mag® vorstellen.

Über UMag Solutions ApS:

UMag Solutions ist ein dänisches Verteidigungsunternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der drohnenbasierten quantenmagnetischen Sensorik zur Erkennung von Bedrohungen unter der Oberfläche leistet. Seit 2018 ist UMag führend bei hochempfindlichen Echtzeit-Magnetdetektionstechnologien – zur Unterstützung der Land- und Seeminenortung, der U-Boot-Bekämpfung und der Überwachung von Unterwasser-Infrastrukturen. Mit kampferprobten, benutzerfreundlichen Flugsystemen definiert UMag neu, wie Bedrohungen unter der Oberfläche sowohl im Land- als auch im Meeresbereich erkannt und bewältigt werden.

Kontaktdaten:

Frederik Skoumann

fsk@umagsolutions.com

+45 28830336

Pete Marshall

pma@umagsolutions.com

Links:

Mehr über UMag Solutions

QUELLE: UMag Solutions ApS

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