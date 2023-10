So macht digitale Technik in Bürogebäuden CO2-Einsparungen von bis zu 70 Prozent möglich

Schneider Electric veröffentlicht Studie „The Path to Net-Zero-Buildings“

Bis zu 70 Prozent der CO2-Emissionen in Bürogebäuden lassen sich mithilfe eines Digital-First-Ansatzes einsparen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des internationalen Planungsbüros WSP, das im Auftrag von Tech-Konzern Schneider Electric untersuchte, inwiefern digitale Technologien zu einer effektiven Dekarbonisierung beitragen.

Mit niedrigschwelligen Lösungen großes Einsparpotenzial in Gebäuden nutzen

Auf Gebäude entfallen schätzungsweise 37 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, in Deutschland sind es bis zu 30 Prozent. Da etwa die Hälfte dieser Gebäude auch 2050 noch in Betrieb sein wird, müssen die hohen Emissionswerte von Bestandsgebäuden dringend gesenkt werden, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Dafür bietet sich im ersten Schritt die Nachrüstung mit einer digitalen Mess- und Steuerungstechnik für elektrische Gebäudefunktionen wie Licht, Heizung, Klima, Beschattung oder Sicherheit an. Das ist technisch unkompliziert, schnell umzusetzen und belastet die laufende Nutzung kaum, bringt aber signifikante CO2-Einsparungen.

Die Studie zeigt außerdem auf, dass digitale Gebäude- und Energiemanagementlösungen CO2-Emissionen in Bürogebäuden um bis zu 42 Prozent reduzieren können. Wenn mit fossilen Brennstoffen betriebene Heiztechnologien durch elektrisch betriebene Alternativen ersetzt werden und das Gebäude Teil eines Microgrids ist, in dem auch erneuerbare Energiequellen inkludiert sind, können vollelektrische, volldigitale Gebäude die betrieblichen Kohlendioxid-Emissionen um weitere 28 Prozent senken, was eine Gesamtreduktion von bis zu 70 Prozent ergibt.

Die Studie „The Path to Net-Zero-Buildings“ finden Sie hier.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

