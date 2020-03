So mehren Sie Ihr Vermögen auch in Zeiten von Corona und wirtschaftlichem Stillstand

Die Börsen weltweit crashen. Riesige Vermögen werden binnen weniger Tage pulverisiert.

Können Sie dagegen etwas tun?

Die Antwort lautet: „JA“

Wie – das erfahren Sie hier…. -> weiterlesen

Corona – Ein Wort beherrscht derzeit die Schlagzeilen rund um den Globus.

Die Verunsicherung ist groß. So groß, dass noch Dinge, die vor Tagen oder Wochen für unmöglich gehalten wurden, nunmehr zur Realität geworden sind.

Die Konsequenzen des Lockdowns bestimmen unseren derzeitigen Alltag.

Das wirtschaftliche Leben steht weitestgehend still. Niemand weiß derzeit wie lange noch, bzw. wie oder wann unser „normales Leben“ wieder weitergeht.

Viele machen sich daher berechtigterweise Sorgen um Ihre Zukunft oder um Ihre wirtschaftliche Existenz.

Die Börsen weltweit haben den Rückwärtsgang eingelegt. Crashartige Zustände haben sich in den letzten Wochen abgespielt.

Dies kann sich nach einer kurzen Erholung an den Märkten weiter fortsetzen. Niemand weiß, was passiert.

Es gibt aber auch Ausnahmen und Lösungen.

Wir von MSA-Systems haben bei der Entwicklung unserer Handelssysteme stets auf die Risikominimierung geachtet. Dennoch konnten unsere Systeme – wie Sie der (Grafik 1) entnehmen können- seit 2009 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 60 % erzielen.

Die Vergleichsindizes wie der deutsche DAX (blau), der amerikanische S&P 500 (orange) oder der österreichische ATX (grau) schnitten deutlich schlechter ab.

Was aber viel interessanter ist, ist die Entwicklung in 2020 (Grafik 2).

Während die Börsenindizes allesamt zweistellige Verluste einfuhren, erzielten unsere Systeme einen zweistelligen Zuwachs.

An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Kunden herzlichst für das entgegengebrachte Vertrauen auch in diesen turbulenten Zeiten bedanken und freuen uns umso mehr das wir gemeinsam Geld verdienen konnten!

Sollten Sie noch kein Kunde sein und nun Interesse bekommen haben, so klicken Sie für mehr Informationen einfach auf den untenstehen Link

oder rufen Sie uns an:

06407 977 9999

Erfahren Sie mehr unter:

https://msa-systems.com/

Risikohinweise/ Disclaimer

Der Handel mit Devisen birgt erhebliche Risiken, darunter das allgemeine Marktrisiko, das Zinsrisiko und länderspezifische Risiken. Die technischen Modelle und die Beurteilung der Attraktivität, des Wertes und einer möglichen Aufwertung oder Abwertung einer Währung können sich als unrichtig erweisen und somit möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, was wiederum einen Verlust für die Anleger zur Folge hat. Die Handelsstrategie wird unter Rückgriff auf sogenannte Clearing Broker umgesetzt, die insolvent werden können. In diesem Fall kann es zu einem Verlust des gesamten Investments oder einem Teil davon kommen. Die Handelsstrategie nutzt elektronische Handelsplattformen, die auf eine stabile Strom- und stabile Internet-Verbindung angewiesen sind. Entsprechende Störungen können daher dazu führen, dass Verlustpositionen nicht geschlossen werden oder Gewinnpositionen nicht eingegangen werden können. Ergebenisse der Handelssysteme beruhen zum Teil auf Backtests. Vergangene Werte und Entwicklungen beherbergen keine Garantie auf zukünftige Wertentwicklungen. Zukünftige Wertentwicklungen können ganz anders verlaufen. Weit höher oder niedriger. Alle Informationen erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Eine Gewähr für deren Richtigkeit kann trotz größter Sorgfalt nicht gegeben werden. Diese Informationen ersetzen keine persönliche Beratung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MSA-Systems UG

Herr Sascha Müller

Birkenweg 8

35466 Rabenau

Deutschland

fon ..: +49(0)6407 9779999

fax ..: +49(0)6407 400782

web ..: https://msa-systems.com/

email : info@msa-systems.com

