So verbessern sie ihr Online-marketing 2019

schen mit Online-marketing beschäftigt ist interessiert daran, sein Business so effizient und e…

Wohl jeder der sich ein bisschen mit Online-marketing beschäftigt ist interessiert daran, sein Business so effizient und effektiv wie möglich zu halten. Verständlich – denn mit ein paar einfachen Tricks können auch Sie das Maximum aus deiner Onlinepräsenz herausholen und Ihren Leser stärker an die Seite binden. So erhöhen Sie ganz nebenbei deinen Traffic und arbeiten auf lange Sicht effektiver im Online-marketing. Wir von Media Marketing LTD haben ihnen daher die besten Tipps zusammengestellt.

1. Alten Content erneut pushen

Meist wird mit Veröffentlichung eines neuen Artikels einmal auf diesen verwiesen, möglicherweise wird ein entsprechender Tweet abgesetzt und das war es. Das Problem: So bekommt ein neuer Artikel nur einmal Aufmerksamkeit und versinkt vielleicht danach in der Versenkung. Aber das muss nicht sein. Zum Beispiel könnten Sie immer mal wieder in Tweets alte Artikel pushen. Oder in einem neuen Artikel zu einem ähnlichen Thema auf Ihre vorherigen Arbeiten hinweisen.

2. Follower zur richtigen Zeit ansprechen

Jedes Publikum hat eine Zeit, wann es online am aktivsten ist. Eine Community von Media Marketing LTD ist zum Beispiel um Mitternacht nicht so aktiv wie mittags. Hier gilt, diese Zeit herauszufinden. Möglich machen dies verschiedene Analyse Tools oder ein Blick darauf, welche Zielgruppe Sie ansprechen. Posten Sie zu der Zeit, in der die meisten deiner Nutzer online sind, erhöhen Sie die Chancen, dass ein Post viral geht.

3. 404-Seite anschaulicher gestalten

Wer über eine fehlerhafte Verlinkung auf Ihre Seite kommt oder einen nicht mehr verfügbaren Artikel anklickt, der wird auf Ihre 404-Seite geleitet. Diese muss aber nicht, wie bei vielen Websites, kahl und leer sein. Sie könnten auf dieser beispielsweise wie hier Media Marketing LTD Ihre erfolgreichsten Artikel verlinken oder zu einem zufälligen Artikel weiterleiten. So erhöhen Sie ihren Traffic.

4. Social Media Profile möglichst früh sichern

Nichts ist ärgerlicher, als ein Facebook-Profil für die eigene Online-Präsenz erstellen zu wollen nur um zu sehen, dass Ihnen jemand zuvorgekommen ist. Auch wenn der eigene Blog noch über keine allzu große Reichweite verfügt lohnt es sich, auf relevanten Plattformen zumindest die Namen wie Media Marketing LTD zu sichern.

5. Interne Suche nach neuem Content

Wer viel Zeit auf Ihrem Blog verbringt, wird sich zwangsläufig mit den Themen befassen über die Sie schreiben. Warum also nicht weiterhin ähnliches bringen, oder vorher nur angekratzte Thematiken vertiefter bearbeiten? So ist ein weiterer Artikel schnell geschrieben, der garantiert bei Ihren Followern ankommt.

6. Verlinkungen von gelöschten Seiten überarbeiten

Nicht jede Seite, die man einmal verlinkt hat, ist noch existent oder genauso relevant. Sollte eine der verlinkten Seiten keinen Gewinn mehr abwerfen, sollten Sie überlegen, ihre User nicht stattdessen auf andere Angebote weiterzuleiten, mit denen Sie eine Zusammenarbeit pflegen.

7. Verlinkungen auf die eigene Seite analysieren

Häufig lohnt es sich herauszufinden, welche Externen Seiten auf die eigene Seite verlinken. Diese Seiten eignen sich meist gut für eine Kooperation, da über sie viele Menschen auf die eigene Online-Präsenz aufmerksam werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Conrad Media LTD

Ground Floor West, 68 South Lambeth Road 1 68

SW8 1RL London

Deutschland

fon ..: 040228634610

web ..: https://www.media-marketing24.net

email : info@conradmedia.net

Medienagentur

Pressekontakt:

Conrad Media LTD

Herr Dean Louw

Ground Floor West, 68 South Lambeth Road 1 68

SW8 1RL London

fon ..: 040228634610

web ..: https://www.media-marketing24.net

email : info@conradmedia.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aktiengeschäfte Direktoren Sibanye-Stillwater