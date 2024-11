Social Media Star karina2you präsentiert ihr erstes Buch „Probiersen“

Vollgepackt mit leckeren und einfachen Rezepten, bekannt aus vielen TikTok Trends läd karina2you ihre Millionen Follower ein, sie auf eine witzige und leckere kulinarische Reise zu begleiten.

Berlin, 12. November 2024 – Die bekannte Influencerin karina2you, die mit ihren kreativen Inhalten und humorvollen Anekdoten eine große Fangemeinde begeistert, feiert am 20. November 2024 die Veröffentlichung ihres ersten Buches „Probiersen„. Dabei handelt es sich um ein originelles und unterhaltsames Kochbuch, das nicht nur über 50 kreative Rezepte, sondern auch fast 30 praktische Lifehacks und tiefgehende Einblicke in ihre inspirierende Lebensgeschichte bereithält.

„Probiersen“ ist mehr als ein gewöhnliches Kochbuch – es ist eine Einladung, die Freude am Kochen neu zu entdecken und dabei das Leben mit Humor zu nehmen. Mit Hunderten von lebendigen Fotos nimmt karina2you ihre Leserinnen und Leser mit auf eine kulinarische Reise, die von alltäglichen Küchenproblemen bis zu den unerwarteten Freuden des Lebens reicht. Karina selbst beschreibt das Buch als einen Mix aus nützlichen Tipps, leckeren Gerichten und einem Hauch ihres unverwechselbaren Charmes.

„Ich wollte ein Buch schaffen, das nicht nur Hunger, sondern auch Lächeln weckt“, sagt karina2you. „Es ist voller verrückter Momente, die das Kochen genauso witzig und überraschend machen wie das Leben selbst.“

Fans und Kochbegeisterte können sich auf eine Vielzahl von Rezepten freuen, die sich insbesondere an Anfänger, aber auch begeisterte Hobbyköche richtet. Hinzu kommen Lifehacks, die den Alltag in der Küche deutlich erleichtern – alles in Karinas unverkennbarer, humorvoller Art präsentiert.

Karina2you ist eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands und begeistert ihre Fans auf Social Media mit Humor, Kreativität und einem einzigartigen Blick auf das Leben. Mit insgesamt über 10 Millionen Followern auf TikTok, Instagram und YouTube ist sie ein fester Bestandteil der digitalen Unterhaltungswelt. Die Veröffentlichung von „Probiersen“ markiert einen weiteren Meilenstein in karina2yous Karriere und unterstreicht ihre kreative Vielseitigkeit als Entertainerin, Autorin und Kochliebhaberin.

Das Buch erscheint im Südwest Verlag und wird ab dem 20. November 2024 im Handel sowie online erhältlich sein.

