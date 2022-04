Sofanella Ausstellung in München: Probesitzen ohne Corona-Einschränkungen

Die Corona-Pandemie machte auch vor dem Sofa-Spezialisten Sofanella nicht Halt. Am 3. April 2022 traten in Bayern jedoch die Corona-Basisschutzmaßnahmen in Kraft – Nachweise sind nun nicht mehr nötig.

Bewertung der Sofanella-Qualität: unmittelbar und direkt vor Ort

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, erstellte auch Sofanella zu Beginn der Pandemie ein durchdachtes Hygienekonzept: Um die Ausstellung in der Münchner Bertha-Kipfmüller-Straße 21 besuchen zu können, war für Interessierte zusätzlich zur FFP2-Maskenpflicht sowie einem Impf- oder Testnachweis eine Voranmeldung nötig. Seit dem 3. April gelten in Bayern jedoch die neuen Corona-Basisschutzmaßnahmen – der Aufenthalt in der Sofanella-Ausstellung ist somit wieder uneingeschränkt möglich.

Die Wahl des richtigen Sitzmöbels ist vor allem eine Frage des Komforts – dabei geht der Weg an der persönlichen Erfahrung von Verarbeitung, Bezug und Design nicht vorbei. Wer sich also von der Qualität des ausgewählten Sofanella-Produktsortiments selbst überzeugen möchte, kann dies ab sofort unkompliziert und ohne Voranmeldung tun. Die Fachkräfte stehen dazu für Beratungen zur Verfügung und helfen gern bei der Entscheidung, das passende Sofa zu finden.

Sofanella erfahren: Sitzmöbel im Test

Die Auswahl an ausgestellten Polstermöbeln im Münchner Ausstellung ist groß: Neben größeren Ensembles wie der Stoff Wohnlandschaft LENOLA finden sich auch einzelne Design-Sessel in Stoff und Leder. Ein besonderer Hingucker der Ausstellung ist das Leder 3-Sitzer Kinosofa SALENTO – Mittelkonsolen verleihen dieser Couch einen Look, den man sonst nur in den Sitzreihen der Kinosälen sieht.

Ein Besuch in der Ausstellung lohnt sich vor allem durch die Möglichkeit, die Sofanella-Relaxfunktion persönlich zu testen: Einige der Sitzmöbel sind mit einer elektrischen Sitztiefenverstellung ausgestattet, die gleichzeitig das Fußteil anhebt. Die passende Position findet sich durch Ausprobieren – einfach und unkompliziert per Knopfdruck.

Dank verschiedenster Kooperationen können Interessierte deutschlandweit die Produkte von Sofanella vor Ort begutachten. Eine Liste der Partner-Ausstellungen finden Sie auf sofanella.de – die jeweiligen Corona-Maßnahmen richten sich nach den Verordnungen der einzelnen Bundesländer.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sofanella.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: +4981415091000

web ..: https://www.sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella bietet qualitativ hochwertige Relaxmöbel zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis an. Die ausgesuchten Sofas werden individuell angefertigt für die Kunden und werden nach Bestelleingang und Fertigung direkt zum Endkunden geliefert. Das Vertriebskonzept setzt mit überzeugendem Kundenservice neue Standards beim Online-Möbelkauf. Weitere Infos finden Sie unter www.sofanella.de

Pressekontakt:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

fon ..: +49 81418908730

email : marketing@sofanella.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Oh wie schön ist Trinidad – spannender Abenteuerroman mit Tiefgang „“Mama macht frei, Papa haut den Lukas!“ – Zünftiges Maifest am 8. Mai im skywalk allgäu