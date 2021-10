Soforthilfe im Alltag – LIVE-Praxiswebinar zum Mitmachen und Fragen stellen

Bei GesundCoachTV erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag, 31.10.2021 ein LIVE-Praxis-Webinar für Soforthilfe im Alltag und der Beantwortung von Fragen.

Nachdem GesundCoachTV am vergangenen Sonntag, 24.10.2021 in der 1. LIVE-Sendung die Schmerzlösung von Physiotherapeuten Claus Altmann präsentierte, folgt am Sonntag, 31.10.2021 eine LIVE-Sendung mit Rosina Kaiser.

Rosina Kaiser begründete die COSMIC HEALING Methode. Die hellsichtige Heilerin und Impulsgeberin kombiniert sehr erfolgreich die russischen Heiltechniken mit dem Quanten-Matrix-System.

Rosina Kaiser bietet Möglichkeiten einfacher Anwendungen, die im Alltag nutzenbar sind, die Gesundheit verbessern und mithilfe derer ein schöneres Leben mit Glück im Alltag manifestiert werden kann.

Für wen ist dieses LIVE-Praxis-Webinar geeignet?

Diese GesundCoachTV LIVE-Sendung am Sonntag, 31.10.2021 ist für alle, die sich für russische Heiltechniken und „Heilen nach Zahlen“ interessieren und mit den bekannten Methoden überfordert sind.

Wer sich für DIE Methode interessiert, mit der jede(r) hochwirksame Heilzahlen je nach Bedarf selbst erstellen kann, ist hier ebenso richtig, wie alle, die sich für Heilzahlen interssieren und diese verwenden möchten. Gleichermaßen sind hier auch die Menschen richtig, die ihre innere Kraft aktivieren und das Leben endlich lieben und in vollen Zügen genießen wollen.

Sogar wer seine Pläne und Projekte endlich voranbringen will, ist hier vollkommen richtig.

Zu GesundCoachTV und kostenfrei dabei sein!

Was ist GesundCoachTV?

GesundCoachTV startet wieder neu.

Seit 24.10.2021 gibt es GesundCoachTV jeden Sonntag um 09:30 Uhr mit einer LIVE-Webinar-Sendung mit unterschiedlichen Gästen und der Beantwortung der Zuschauerfragen. Oft gibt es auch LIVE-Übungen zum direkt mitmachen.

Nachdem gesundcoach.tv bereits am 19.04.2018 zum 1. Mal eine Sendung zum Thema „Selbstheilung“ ausstrahlte, ist es nun an der Zeit, wieder etwas zu ändern – zum Besten für die Zuschauer.

Was bleibt, ist, wofür GesundCoachTV steht: Naturheilverfahren, Ursachenbehandlung, natürliche Gesundheit, Ernährung(slügen), Gesundheit(slügen), alternative Medizin, Selbstheilung, und mehr.

Mehr zu GesundCoachTV gibt es hier: https://gesundcoach.tv

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sascha Alexander – Der BewusstGesund.Coach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv

Sascha Alexander der BewusstGesund.Coach ist unter anderem Ergonomiecoach, Hyposecoach & SUPRA-Coach und hilft Menschen dabei bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

