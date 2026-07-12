  • Software statt Excel: Wie private Vermieter die Nebenkostenabrechnung 2025 fristgerecht erstellen

    Die Nebenkostenabrechnung für 2025 muss Mietern grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 zugehen “ sonst sind Nachforderungen in der Regel ausgeschlossen. Worauf Vermieter jetzt achten sollten.

    BildFür Millionen Mietverhältnisse steht die Abrechnungssaison an: Die

    Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2025 muss Mieterinnen und Mietern

    grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 zugehen “ danach sind Nachforderungen

    in der Regel ausgeschlossen. Die Vermieter-Software Mein Nebenkostenrechner

    unterstützt private Vermieter dabei, die Abrechnung vollständig, nachvollziehbar

    und fristgerecht zu erstellen.

    Berlin, 12.07.2026. Wer eine Wohnung vermietet und Betriebskosten auf

    die Miete umlegt, muss jährlich abrechnen “ und dabei eine gesetzliche Frist

    beachten: Nach § 556 Abs. 3 BGB ist die Abrechnung dem Mieter spätestens zwölf

    Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Für das

    Abrechnungsjahr 2025 bedeutet das: Die Abrechnung muss grundsätzlich bis zum

    31. Dezember 2026 zugehen. Versäumt der Vermieter die Frist, sind

    Nachforderungen in der Regel ausgeschlossen “ Guthaben des Mieters bleiben

    dagegen auszuzahlen.

    Typische Stolperstellen bei der Abrechnung

    In der Praxis scheitern Abrechnungen selten an der Mathematik, sondern an den

    Details: nicht umlagefähige Kostenarten, unpassende oder im Mietvertrag nicht

    vereinbarte Verteilerschlüssel, fehlende Angaben zum Abrechnungszeitraum oder

    eine Heizkostenabrechnung, die die Vorgaben der Heizkostenverordnung nicht

    einhält. Seit 2023 kommt die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Vermieter und

    Mieter nach dem Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz hinzu. Formale Fehler

    können dazu führen, dass Mieter der Abrechnung widersprechen oder

    Nachzahlungen nicht durchsetzbar sind.

    Software führt Schritt für Schritt durch die Abrechnung

    Die Web-Anwendung Mein Nebenkostenrechner (https://www.mein-nebenkostenrechner.de)

    richtet sich an private Vermieter, die ihre Betriebskostenabrechnung selbst

    erstellen “ ohne Fachsoftware-Schulung und ohne Tabellenkalkulation. Die

    Abrechnung entsteht in vier Schritten: Objektdaten eingeben, Mieter und

    Einheiten anlegen, Kosten eintragen, fertige Abrechnung als PDF erhalten.

    Dabei deckt die Software die in der Praxis relevanten Punkte ab:

    – 17 Kostenarten und 4 Verteilerschlüssel, angelehnt an die

    Betriebskostenverordnung “ inklusive Hinweisen, welche Kosten umlagefähig sind

    – Heizkostenabrechnung nach den Vorgaben der Heizkostenverordnung sowie

    Aufteilung der CO2-Kosten

    – Plausibilitätsprüfung, die die Abrechnung vor dem Export auf typische

    formale und rechnerische Auffälligkeiten durchsieht

    – Objekt- und Mieterverwaltung mit Verbrauchsdaten, Fristen,

    Übergabeprotokollen und Serienbriefen für Vermieter mit mehreren Einheiten

    – Vorlagen und Muster rund um die Abrechnung sowie umfangreiche

    Ratgeber-Inhalte, etwa zu Widerspruch, Mietspiegel und Kostenentwicklung

    Der Einstieg ist kostenlos: Eine Abrechnung lässt sich vollständig anlegen

    und durchrechnen, ohne dass Funktionen versteckt sind. Bezahlt wird erst für

    den Export: Die Einzel-Abrechnung kostet 12,90 Euro, ein Paket mit fünf

    Abrechnungen 49 Euro “ ohne Abo. Für Vermieter mit mehreren Objekten gibt es

    Abo-Tarife ab 7,90 Euro pro Monat mit unbegrenzten PDF-Abrechnungen.

    Die Software ist eine technische Hilfe zur Erstellung der Abrechnung und

    ersetzt keine Rechtsberatung. Für die rechtliche Bewertung im Einzelfall „

    etwa bei Streit über einzelne Kostenpositionen “ empfiehlt sich der Rat einer

    Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts oder eines örtlichen Mieter- bzw.

    Haus- und Grundeigentümervereins.

    Über Mein Nebenkostenrechner

    Mein Nebenkostenrechner (https://www.mein-nebenkostenrechner.de) ist eine

    Web-Anwendung zur Erstellung von Nebenkosten- und Betriebskostenabrechnungen

    für private Vermieter. Neben der eigentlichen Abrechnung bietet die Plattform

    eine Objekt- und Mieterverwaltung, Heizkosten- und CO2-Kostenberechnung,

    Vorlagen sowie Ratgeber- und Vergleichsdaten zur Entwicklung der Nebenkosten

    in Deutschland.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Marcel Schlüter IT-Services
    Herr Marcel Schlüter
    Kollwitzstraße 76
    10435 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 015154653906
    web ..: https://mein-nebenkostenrechner.de
    email : kontatk@mein-nebenkostenrechner.de

    Mein Nebenkostenrechner ist eine Web-Anwendung zur Erstellung von Nebenkosten-
    und Betriebskostenabrechnungen für private Vermieter. Die Software führt in
    vier Schritten von den Objektdaten zur fertigen PDF-Abrechnung und deckt dabei
    17 Kostenarten, vier Verteilerschlüssel, die Heizkostenabrechnung nach
    Heizkostenverordnung sowie die Aufteilung der CO2-Kosten ab. Eine
    Plausibilitätsprüfung weist vor dem Export auf typische Auffälligkeiten hin;
    Vorlagen, Muster und Ratgeber ergänzen das Angebot. Die Nutzung ist zum
    Ausprobieren kostenlos, bezahlt wird erst beim Export. Die Software ersetzt
    keine Rechtsberatung. Anbieter: Marcel Schlüter IT-Services, Berlin.

    Pressekontakt:

    Marcel Schlüter IT-Services
    Herr Marcel Schlüter
    Kollwitzstraße 76
    10435 Berlin

    fon ..: 015154653906
    email : ms@mschlueter.dev


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