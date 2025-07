Solang das Leben Rosen streut – Der Geburtstagshit von Gerd Christian

Eine Auskopplung aus dem Album Lieblingsschlager.

Die Single zum 75. Geburtstag

Radio- und Download-Single

Ebenfalls erhältlich auf dem aktuellen Album: „Lieblingsschlager“

„75 Jahre jung zu sein, ist manchmal viel erfreulicher und hoffnungsvoller,

als 40 Jahre alt zu sein“ (O. Wendel Holmes)

Herzlichen Glückwunsch, lieber Gerd Christian zu einem Viertel-Jahrhundert Lebenserfahrung und über 50 Jahren, in denen Du uns mit Deiner Musik, Deinen vielen schönen, unvergesslichen Balladen – allen voran Deinem Evergreen „Sag ihr auch“ – und mittlerweile 10 Alben verzauberst.

Aus der neuesten CD „Lieblingsschlager“ (DA-Music) stammt auch die aktuelle Auskopplung: „Solang das Leben Rosen streut“ und liefert eine lupenreine, frische Sommerrosen-Radiosingle.

„Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo man beginnt, Rückschau auf das Leben zu halten, schöne Erinnerungen immer stärker in den Fokus rücken und viel Dankbarkeit überwiegt“, resümiert der Jubilar. Diesen Gefühlen wurde mit der aktuellen Produktion Ausdruck verliehen. Auf „Lieblingsschlager“ sind die Single- und eine Maxi Version des Songs enthalten, so dass alle Freunde des guten, alten CD-Spielers hier ebenfalls auf ihre Kosten kommen

Neben der Doppel CD „Zeitlos – DIE HITS“, die Gerd Christian anlässlich seines 70. Geburtstages mit den beliebtesten und berührendsten Titeln seiner Karriere füllte, wartet das aktuelle Album „Lieblingsschlager“ zudem mit weiteren Neuveröffentlichungen und Raritäten auf. „Wir waren großes Kino“, „Ich warte auf die Nacht“ und „Weihnachten leben“, „Fünfzehn Jahre früher (Remix), „Nichts auf der Welt“ (Country Remix), „Dreh dich nicht um“ (Radio-Fox-Version) oder dem „Tanz mit mir“ – Hitmedley kommen neue oder beliebte Songs in etwas anderer musikalischer Umsetzung zur Geltung und umrahmen die bekannten Original-Hit-Singles.

Gerd Christians Karriere wird natürlich bis heute von diesem 1979-er Kultsong überstrahlt: „Sag ihr auch“. Es machte den 1950 in Greifswald geborenen Künstler über Nacht zum Star. Das Lied, welches sein Bruder Holger Biege für ihn schrieb, wurde zum Millionenseller und ist 2025 bereits 46 Jahre alt. Deshalb wurde für „Lieblingsschlager“ eine wunderschöne Piano Version dieses Evergreens ausgewählt. „Sag ihr auch“ zählt zu den drei beliebtesten Ost-Hits aller Zeiten und gilt als der am häufigsten gecoverte DDR-Schlager.

Lieber Christian, Dein langjähriges Team Andreas Goldmann und Heike Fransecky, Dein kleiner, aber feiner Pipmatz Musikverlag, das treue Team unserer Platten- und Vertriebsfirma DA-Music, all Deine Fans und Freunde wünschen Dir zu Deinem besonderen Geburtstag vor allem GESUNDHEIT, weiterhin viele schöne Veranstaltungen, selbst wenn Du immer mal wieder von „Bühnenrente“ sprichst – das hat noch Zeit! Und wir danken auf diesem Wege auch einmal von Herzen Deiner lieben Rosie, der starken Frau hinter Deiner erfolgreichen Karriere, die Deinen Weg immer begleitet und geebnet hat.

