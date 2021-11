solar protect – Sonnensegel nach Maß

Die solar protect sonnensegel GmbH hat ihren Sitz in Markranstädt bei Leipzig und stellt individuelle Sonnensegel nach Maß her.

Wer für seinen Balkon, seinen Garten oder die Terrasse eine hochwertige und individuelle Premium Sonnenschutz-Lösung sucht, der wird auf solarprotect.de fündig. Dort findet sich die Seite des Herstellers solar protect sonnensegel GmbH, mit Sitz in Markranstädt bei Leipzig. Gegründet wurde das Unternehmen 2007. Zuerst als Einzelunternehmen fand 2011 die Umfirmierung zur GmbH statt. Hier werden vor Ort individuelle Sonnensegel nach Maß hergestellt und, auf Wunsch, zum Kunden transportiert und dort entsprechend aufgebaut.

Zum Angebotsportfolio gehören:

Elektrisch aufrollbare Sonnensegel: Sonnensegel die per Fernbedienung oder App automatisch auf- und abgerollt werden können.

Manuell aufrollbare Sonnensegel: wie der Name bereits sagt handelt es sich hierbei um Sonnensegel, die manuell per Hand auf das Rollfock aufgerollt werden.

Praktische DIY Selbstbausätze: Maßangefertige Sonnensegel nach Aufmaß beim Kunden zu welchen dieser sämtliches Zubehör erhält und das Sonnensegel selbst installieren kann.

Sonnensegel für B2B Kunden: individuelle Sonnensegel-Lösungen für die Gastronomie (z.B. Freisitz), Gewerbe oder Spielplätze / Sandkästen.

Die Sonnensegel können dabei in den Formen Quadrat, Rechteck, Trapez, Rhombus oder Parallelogramm angefertigt werden. Die solar protect sonnensegel GmbH setzt dabei zumeist auf die Segelgewebe ShadeNet 230 (bedingt regendicht) und WeatherMax 80 (wasserdicht). Außerdem kann der Kunde aus über 15 verschiedenen Farben wählen. Zur Befestigung sei zu sagen, dass die Sonnensegel freistehend, an der Hausecke, im Innenhof, an der Fassade oder an der Hausinnenecke befestigt werden können.

Neben dem Hauptsitz und der Manufaktur in Markranstädt gibt es außerdem noch zwei Zweigstellen in Mallorca und in der Schweiz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

solar protect sonnensegel GmbH

Herr Sven Schmidt

Otto-Nußbaum-Straße 4

04420 Markranstädt

Deutschland

fon ..: 034205/990533

fax ..: 034205/990534

web ..: https://www.solarprotect.de/

email : info@solarprotect.de

Sonnensegel Manufaktur.

Pressekontakt:

Marketing Bro

Herr Gerd Pufler

Georg-Schumann-Str. 329

04159 Leipzig

fon ..: 0174/3384244

web ..: https://marketing-bro.de/

email : brofist@marketing-bro.de

