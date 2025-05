SolarBank und CIM kündigen transformative Projektfinanzierung in Höhe von 100 Mio. US$ für 97 MW an erneuerbaren Energieprojekte in den Vereinigten Staaten an

Die Finanzierung soll der Beschleunigung des Wachstums von SolarBank als Eigentümer von Solarstromprojekten in den USA dienen

Toronto, Ontario, 6. Mai 2025 / IRW-Press / SolarBank Corporation (NASDAQ: SUUN; Cboe CA: SUNN, FWB: GY2) (SolarBank oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es mit der CIM Group (CIM), ein Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, das als Eigentümer, Betreiber, Kreditgeber und Entwickler fungiert, einen Mandatsvertrag über eine projektbezogene Finanzierung in Höhe von bis zu 100 Millionen US$ für ein Portfolio von 97 MW an Solarstromprojekten in den Vereinigten Staaten abgeschlossen hat (die Transaktion). Die Struktur der Transaktion sieht eine Vorzugsbeteiligung an einer neu gegründeten Gesellschaft (New HoldCo) vor, die als Joint Venture zwischen CIM und Abundant Solar Power Inc. (ASP), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SolarBank, betrieben wird. Im Zusammenhang mit der Transaktion werden keine Aktien oder andere Wertpapiere von SolarBank begeben.

Die Finanzierung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Erreichung des Ziels von SolarBank, seinen Status als unabhängiger Stromerzeuger auszubauen. Sollte die Finanzierung vollständig zustande kommen, wird SolarBank eine Mehrheitsbeteiligung an voraussichtlich 21 Solarenergieprojekten mit einer Gesamtkapazität von 97 MW halten, so Dr. Richard Lu, President und CEO von SolarBank. Die Transaktion ist so strukturiert, dass SolarBank keine neuen Aktien begeben muss, da die Finanzierung auf Ebene der Projektgesellschaft erfolgt.

Die CIM Group kann auf eine lange Geschichte der Entwicklung von wichtigen Infrastrukturprojekten und entsprechender Investitionen zurückblicken, die darauf ausgelegt sind, der Gesellschaft und der Umwelt zugute zu kommen, meint Kyle Hatzes, Managing Director, Infrastructure & Impact Investments der CIM Group. Diese Transaktion mit SolarBank zum Ausbau seines Portfolios an Solarprojekten ist Ausdruck unseres anhaltenden Engagements im Bereich der erneuerbaren Energien und unserer Schwerpunktlegung auf die Unterstützung innovativer Unternehmen, die an der Spitze der Energiewende in ganz Nordamerika positioniert sind.

CIM wird nicht wandelbare Vorzugsaktien an der New HoldCo (das CIM-Eigenkapital) erwerben. Gemäß einer Vereinbarung über den Erwerb von Geschäftsanteilen, die zwischen der New HoldCo und ASP abgeschlossen werden soll, wird die New HoldCo vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen aufschiebenden Bedingungen die Geschäftsanteile an bestimmten Projektgesellschaften, die eine Stromerzeugungsleistung von insgesamt 97 MW besitzen (das Portfolio oder die Projekte), direkt oder indirekt von ASP erwerben. Die New HoldCo würde 20 % des Kaufpreises für jedes Projekt bei mechanischer Fertigstellung des Projekts und schließlich 80 % bei der wesentlichen Fertigstellung des Projekts zahlen.

Jedes Projekt wird im Rahmen von Steuergutschrifttransferverträgen im Einklang mit den Anforderungen von Abschnitt 6418 des Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (der Code und jeder Vertrag ein TCTA) voraussichtlich Steuergutschriften für Investitionen (ITCs) an einen oder mehrere kreditwürdige Drittkäufer verkaufen.

CIM erhält einen halbjährlich zu zahlenden Anleihezins in Höhe von 3 % (jährlich) der Gesamtinvestition und vorbehaltlich bestimmter, nachstehend beschriebener Ausschüttungen wird der Rest des aus dem Portfolio generierten Cashflows an ASP gehen. CIM behält 100 % der TCTA-Verkäufe ein. Im Falle einer Liquidation, eines Schadensereignisses oder eines ähnlichen Ereignisses wird der Erlös auf der Grundlage der vorherigen Beiträge der Parteien verteilt. Die New HoldCo hat das Recht, das CIM-Eigenkapital auf der Grundlage des Marktwerts oder eines Vielfachen des investierten Kapitals ab dem Datum, das 180 Tage nach dem fünften Jahrestag der Inbetriebnahme des letzten Projekts liegt, zurückzukaufen, wobei der höhere Wert maßgeblich ist (die Call-Option). Wird die Call-Option nicht ausgeübt, hat CIM das Recht, eine Rückzahlung des CIM-Eigenkapitals zum Marktwert oder einem Vielfachen des investierten Kapitals zu verlangen, wobei der niedrigere Wert maßgeblich ist.

Bei der Transaktion und der Entwicklung der Projekte sind mehrere Risiken zu berücksichtigen. Jedes Projekt ist abhängig von der Bewilligung der Netzanbindung, dem Erhalt eines Gemeinschaftssolarvertrags, den erforderlichen Genehmigungen, der kontinuierlichen Bereitstellung von Fremdfinanzierungsvereinbarungen für das Unternehmen und den Risiken, die mit dem Bau eines Solarenergieprojekts verbunden sind. Darüber hinaus können Regierungen Anreize und politische Förderprogramme für Solarenergie überarbeiten, kürzen oder streichen, was dazu führen könnte, dass zukünftige Projekte nicht mehr wirtschaftlich sind. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung endgültiger Unterlagen, in denen alle Zusicherungen, Gewährleistungen, Verpflichtungen und aufschiebenden Bedingungen im Zusammenhang mit der Transaktion festgelegt sind. Es besteht das Risiko, dass die endgültigen Unterlagen nicht unterzeichnet werden oder dass die aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion nicht erfüllt werden. In einem solchen Fall werden keine Mittel im Rahmen der Transaktion bereitgestellt. SolarBank muss auch die Finanzierung sicherstellen, die für die Entwicklung der Projekte bis zur mechanischen Fertigstellung und der wesentlichen Fertigstellung erforderlich ist, da vor diesem Meilenstein keine Mittel aus der Transaktion zur Verfügung stehen werden. Weitere Informationen zu den Prognosen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Projekt und den Aussagen in dieser Pressemitteilung finden Sie unter Zukunftsgerichtete Aussagen.

Über die CIM Group

CIM ist ein gemeinschaftsorientierter Eigentümer, Betreiber, Kreditgeber und Entwickler von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen. Seit 1994 ist CIM bestrebt, Werte im Rahmen von Projekten zu schaffen und das Leben der Menschen in Gemeinden in ganz Amerika positiv zu beeinflussen, wobei es Immobilien- und Infrastrukturprojekte im Wert von mehr als 60 Milliarden $ umgesetzt hat. Das vielfältige Expertenteam von CIM wendet sein umfassendes Wissen und seinen disziplinierten Ansatz durch das praktische Management von Immobiliarvermögen an – von der Due-Diligence-Prüfung über den Betrieb bis hin zur Veräußerung. CIM hat sich zum Ziel gesetzt, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen, indem es wichtige Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) durchführt und zur Aufwertung jeder Gemeinschaft, in die es investiert, beiträgt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cimgroup.com.

Über SolarBank Corporation

SolarBank Corporation ist ein unabhängiger Entwickler und Eigentümer von Projekten für erneuerbare und saubere Energien und konzentriert sich auf dezentrale und kommunale Solarprojekte in Kanada und den USA. Das Unternehmen entwickelt Solar-, Batteriespeichersysteme (BESS) und EV-Ladestationen, die Strom an Versorgungsunternehmen, gewerbliche, industrielle, kommunale und private Abnehmer verkaufen. Das Unternehmen maximiert die Renditen über ein vielfältiges Portfolio von Projekten in mehreren führenden nordamerikanischen Märkten, unter anderem Projekte mit Versorgungsunternehmen, Netzbetreibern (Host-Off-Taker) sowie kommunalen Solaranlagen und virtuellen Net-Metering-Projekten. Das Unternehmen verfügt über eine potenzielle Entwicklungspipeline von mehr als einem Gigawatt und entwickelt Projekte mit erneuerbaren und sauberen Energien mit einer Gesamtleistung von über 100 Megawatt. Für weitere Informationen über SolarBank besuchen Sie bitte www.solarbankcorp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an.

SolarBank Corporation

Tracy Zheng

E-Mail: tracy.zheng@solarbankcorp.com

Tel: 416.494.9559

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie wird sich wahrscheinlich ergeben, wird erwartet, erwartet, wird fortgesetzt, nimmt an, geht davon aus, glaubt, schätzt, plant, beabsichtigt, plant, Prognose, Projektion, Strategie, Zielsetzung und Ausblick) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Branchentrends und des allgemeinen Marktwachstums, die Wachstumsstrategien des Unternehmens, die erwartete Energieproduktion aus den in dieser Pressemitteilung erwähnten Solarstromprojekte, die Bedingungen der Transaktion, einschließlich des Umfangs der potenziellen Finanzierung und ihrer erwarteten Struktur, den Erhalt der Bewilligung der Netzanbindung, von Genehmigungen und Finanzierungen, um die Projekte bauen zu können, den Erhalt von Anreizen für die Projekte und den Umfang der Entwicklungspipeline des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die das Unternehmen vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es für angemessen hält, getroffen hat, und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen verschiedene wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unterzeichnung der endgültigen Unterlagen für die Transaktion; die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion; die Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Einhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; den Wettbewerb auf dem Markt; die von den Konkurrenten des Unternehmens angebotenen Produkte und Dienstleistungen; dass die derzeitigen guten Beziehungen des Unternehmens zu seinen Dienstleistern und anderen Dritten aufrechterhalten werden; und dass die staatlichen Subventionen und Finanzierungen für erneuerbare Energien wie derzeit vorgesehen fortgesetzt werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, können sie sich als falsch erweisen, und das Unternehmen kann nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge mit den Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens übereinstimmen werden, unterliegt einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, zu denen auch die unter Forward-Looking Statements und Risk Factors im Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens für das jüngste Geschäftsjahr und anderen öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführten Faktoren gehören, einschließlich: des Versäumnisses, die endgültige Dokumentation für die Transaktion zu unterzeichnen; des Versäumnisses, alle aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion zu erfüllen, der Möglichkeit, dass das Unternehmen von den volatilen Markt- und Branchenbedingungen für Solarenergie negativ beeinflusst werden kann; dass die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Finanzierungsvereinbarungen mit Dritten ab hängt; dass der künftige Erfolg des Unternehmens teilweise von seiner Fähigkeit ab hängt, die Pipeline seines Energiegeschäfts in mehreren Schlüsselmärkten zu erweitern; dass Regierungen Anreize und politische Unterstützungsprogramme für Solar- und Batteriespeicherkraft überarbeiten, reduzieren oder abschaffen können; dass die allgemeine Weltwirtschaftslage sich negativ auf unsere operative Leistung und unser Betriebsergebnis auswirken kann; dass die Projektentwicklungs- und Bauaktivitäten des Unternehmens nicht erfolgreich ausfallen könnten; dass die Entwicklung und der Betrieb von Solarprojekten das Unternehmen verschiedenen Risiken aussetzen; der Auswirkungen von Handelszöllen dass das Unternehmen mit einer Reihe von Risiken im Zusammenhang mit Stromabnahmeverträgen (PPAs) und Finanzierungsvereinbarungen auf Projektebene konfrontiert ist; dass Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, denen das Unternehmen unterliegt, technische, regulatorische und wirtschaftliche Hindernisse für den Erwerb und die Nutzung von Solarstrom darstellen können; dass die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Solarprojekten auswirken können; Wechselkursschwankungen; dass eine Änderung des effektiven Steuersatzes des Unternehmens erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit haben kann; dass saisonale Nachfrageschwankungen in Verbindung mit Bauzyklen und Wetterbedingungen die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende Cashflows zu generieren oder Zugang zu externer Finanzierung zu erhalten; dass das Unternehmen in Zukunft erhebliche zusätzliche Schulden machen kann; dass das Unternehmen Risiken aufgrund von Problemen in der Lieferkette unterliegt; Risiken im Zusammenhang mit der Inflation; unerwartete Garantiekosten, die möglicherweise nicht angemessen durch die Versicherungspolicen des Unternehmens abgedeckt sind; dass, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten, es möglicherweise nicht in der Lage ist, auf dem Markt für erneuerbare Energien effektiv zu konkurrieren; dass es nur eine begrenzte Anzahl von Abnehmern von Strom in großem Maßstab gibt; dass die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften teuer sein kann; dass die unternehmerische Verantwortung zusätzliche Kosten verursachen kann; die zukünftigen Auswirkungen möglicher zukünftiger Pandemien auf das Unternehmen sind derzeit nicht bekannt; dass das Unternehmen nur einen begrenzten Versicherungsschutz hat; dass das Unternehmen von Informationstechnologiesystemen abhängig ist und schädlichen Cyberangriffen ausgesetzt sein kann; dass das Unternehmen Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten werden kann; dass es keine Garantie dafür gibt, wie das Unternehmen seine verfügbaren Mittel verwenden wird; dass das Unternehmen weiterhin Wertpapiere gegen Bargeld verkaufen wird, um den Betrieb, die Kapitalerweiterung, Fusionen und Übernahmen zu finanzieren, die zu einer Verwässerung der derzeitigen Aktionäre führen, und künftige Verwässerungen infolge von Finanzierungen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen Ergebnissen abweichen, zu beurteilen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

