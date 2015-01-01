  • Solarkreis & Friends – Neue Single: Is finsta draußt (Merry X-Mas to everyone)

    Weihnachten auf gut Österreichisch

    BildMit ihrer neuen Single „Is finsta draußt – Merry X-Mas to everyone“ veröffentlichen Solarkreis ein stimmungsvolles Weihnachtslied, das Tradition und Moderne vereint. Der Song verbindet die steirische Mundart mit eingängigen Pop-Elementen und transportiert eine besinnliche, zugleich zeitgemäße Weihnachtsatmosphäre.

    Für die Aufnahme holte sich die Band Unterstützung von bekannten steirischen Musikern, die gemeinsam mit Solarkreis diesen Song eingespielt und eingesungen haben.
    (u.a. Horst Klimmstein, eh. Solo zu Viert | Benji Hassler, eh. Solo zu Viert | Johannes Marchel | Klaus Herunter und die Bläsersection der steirischen Ska Band: Mighty Maggots).

    Das Ergebnis ist eine vielseitige und harmonische Produktion, die musikalisch wie emotional den Geist der Weihnachtszeit einfängt.
    „Is finsta draußt – Merry X-Mas to everyone“ erscheint über SK Music Entertainment und ist seit dem 21.November 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

    Dialektpop – modern, ausdrucksstark und lebensbejahend – das ist Solarkreis. Nach 10 erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen und bayrischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Sounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht, erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 7 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällt’s und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

    Solarkreis – Bandmembers
    Hartmut Pollhammer: Bandleader, Keyboards, Backing Vocals
    Michael Fritz: Vocals
    Bertram Pollhammer: Gitarre
    Robert Klammler: E-Bass
    Stefan Ertl: Drums, Backing Vocals
    Stefan Kaufmann: Saxophon
    Daniel Kukovetz: Saxophon, Backing Vocals

    Quelle: Hartmut Pollhammer/ Büro Solarkreis

