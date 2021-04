Soldaten auf Pflegemission

Einsatz im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen

Es ist ein besonderer Einsatz, der in Zeiten der Corona-Pandemie fast schon zur Normalität wird. Seit 11. Februar 2021 sind vier Bundeswehr-Soldaten vom Logistikbataillon 171 aus Burg bei Magdeburg im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen stationiert. Rico Puhlmann, Robert Kreissl, Nico Merbitz und Nils Lissner unterstützen die Pflegenden auf den Corona-Isolierstationen und auf der In-tensivstation. Sie leisten beispielsweise Hilfestellung bei der Bettenaufbereitung oder beim Entsorgungsservice.

Bundeswehr unterstützt Pflege

„In der aktuell sehr angespannten Personalsituation im Pflegebereich sind wir für diesen Bundeswehr-Einsatz sehr dankbar. Es ist eine super Truppe, die uns hervorragende Dienste leistet“, lobt Krankenpflegedirektor Jörg Heinrich die jungen Soldaten. Auch Kapitänleutnant Jens Albrecht freut sich, dass seine Kameraden hier im Klinikum so viel Empathie ernten. „Sie gehören zu einer Transportkompanie mit über 200 Soldatinnen und Soldaten. Im klassischen Dienst stellen sie die Logistik auf PS-starken Fahrzeugen sicher“, berichtet der Kompaniechef. Momentan leistet fast die Hälfte seiner Kompanie humanitäre Hilfestellung in Krankenhäusern, Impf- oder Testzentren überall im Land und über die Grenzen hinaus.

Die vier Männer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren sind nach acht Einsatzwochen im Gesundheitszentrum genauso hochmotiviert wie am ersten Tag. Natürlich bringt die Arbeit auf Isolier- und Intensivstationen auch schwere Situationen mit sich. Allein das Tragen der kompletten Schutzkleidung fordert täglich heraus. Aber die Soldaten in den Diensträngen von Mannschaftssoldaten und Unteroffizieren wissen Herausforderungen zu stemmen. Ihre 8,5-Stunden-Schichten absolvierten sie jedenfalls souverän und fühlten sich in ihren Stuben sehr wohl. Denn sie bezogen während des Klinikeinsatzes in zwei Patientenzimmern ihr Quartier. „Wir wollten den Soldaten lange Wege ersparen und haben sie vor Ort gut untergebracht“, sagt Jörg Heinrich. Die Einsatzzeit für Rico, Robert, Nico und Nils endet jetzt. „Aber vielleicht folgt bald eine neue Truppe nach“, hofft der Krankenpflegedirektor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gesundheitszentrum Bitterfeld/ Wolfen

Frau Grit Hachmeister

Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2

06749 Bitterfeld-Wolfen

Deutschland

fon ..: 03493/ 31 3017

web ..: http://www.gzbiwo.de

email : ghachmeister@gzbiwo.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Gesundheitszentrum Bitterfeld/ Wolfen

Frau Grit Hachmeister

Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2

06749 Bitterfeld-Wolfen

fon ..: 03493/ 31 3004

web ..: http://www.gzbiwo.de

email : ghachmeister@gzbiwo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der 5. RHY ART SALON BASEL findet im Juni 2022 statt.