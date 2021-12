Solis Minerals notiert an der ASX und gibt Update zu den Bohrungen in Mostazal in Chile

Vancouver, BC – 24. Dezember 2021 – Solis Minerals Limited (ASX: SLM, TSXV: SLMN, FWB: 08W) (Solis Minerals oder das Unternehmen) freut sich, nach seinem sehr gelungenen Börsengang (Initial Public Offering, IPO) die erfolgreiche Notierung an der australischen Börse (Australian Securities Exchange, ASX) bekanntzugeben.

Das Unternehmen brachte insgesamt 5,5 Millionen AUD durch die Ausgabe von 27.500.000 Chess Depository Interests (CDIs), zu einem Preis von 0,20 AUD auf, wobei für je zwei im Rahmen des Börsengangs gezeichnete Aktien eine Option mit einem Ausübungspreis von 0,30 AUD für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum gewährt wurde.

Bei Abschluss verfügt das Unternehmen über ein Barvermögen von mehr als 7 Millionen AUD und ist für den Beginn des mit Spannung erwarteten Bohrprogramms im Kupferprojekt Mostazal in Chile, einem der größten kupferproduzierenden Länder weltweit, gut positioniert.

CEO Jason Cubitt kommentierte: Wir freuen uns über die Unterstützung ehemaliger Aktionäre und wir begrüßen mit dem IPO viele neue Aktionäre im Unternehmen. Ich möchte den Verwaltungs- und Rechtsteams in Kanada und Australien für die Unterstützung dieses Ziels bedanken, und besonders unserem Lead Manager in Australien, Euroz Hartleys, für die Durchführung des IPOs. Wir freuen uns jetzt auf eine arbeitsreiche Feldsaison ab Januar 2022 und das Potenzial einer bedeutenden neuen Kupferentdeckung.

Nettoerträge aus dem IPO werden hauptsächlich zur Finanzierung des bevorstehenden Bohrprogramms im Kupferprojekt Mostazal, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, verwendet werden. Mostazal liegt in Chiles Atacama-Wüste, wo Explorationsarbeiten in der Vergangenheit bedeutende, oberflächennahe Kupfermineralisierung identifizierten.

.

Zusammenfassung des Kupferprojekts Mostazal

Die Liegenschaft Mostazal liegt 80 Kilometer (km) nordöstlich von Copiapo, Chile (Abbildung 1) und innerhalb der Verwerfung Domeyko – einer wichtigen Kontrollstruktur für einige der größten und ergiebigsten Kupferminen der Welt*, wie z. B. Chuquicamata und Escondida, und 40 km südlich von Codelcos Mine El Salvador (Anhang 1).

Das erste Bohrprogramm wird Diamantbohrungen über insgesamt ungefähr 2.900 Meter in zwei Phasen umfassen. Das Bohrprogramm soll Mitte Januar beginnen und bis Mitte März dauern und wird anfänglich sowohl auf Porphyr- als auch Kupfermineralisierung im Stil Manto ausgerichtet sein.

Neben der Prüfung auf Kupfer nahe der Oberfläche beabsichtigt das Unternehmen, eine allererste Bohrprüfung eines interpretierten Porphyr-Feeder-Systems, das unter einem 4 km mal 2,5 km weiten, von Nord nach Süd verlaufenden Gürtel von Kupfermineralisierung in Ausbissen, kleinen Grubenanlagen und geochemischen und geophysikalischen Anomalien liegt. Vier Hauptzielgebiete (Abbildung 2) wurden auf der Basis historischer Bohrarbeiten, geochemischer und geophysikalischer Untersuchungen und struktureller Interpretation und Modellierung identifiziert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63358/211224_SLM_ASX_Solis_DE_RPcom2.001.jpeg

Abbildung 1: Kupferprojekt Mostazal – historische Bohrprüfungen der Kupfermineralisierung im Stil Manto durch einen ehemaligen Betreiber.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63358/211224_SLM_ASX_Solis_DE_RPcom2.002.jpeg

Abbildung 2: Kupferprojekt Mostazal – Standorte der Ziele der ersten Diamantbohrungen über Kupfer-Bodenanomalien.

Das Ziel Mostazal West (Zielgebiet 1) liegt direkt westlich geschichteter, kupferhaltiger Manto-Linsen und wird durch ein magnetisches Tief und geophysikalische Anomalien hoher Wiederaufladbarkeit charakterisiert. Das Unternehmen zielt auf eine potenzielle Quelle von Kupfermineralisierung ab einer Tiefe von 300 Metern ab – ungefähr 100 Meter tiefer als frühere Bohrungen und direkt neben einem vor kurzem erschlossenen Gebiet.

Das Ziel Central (Zielgebiet 2) liegt direkt unterhalb bekannter Manto-Kupfer-Linsen, wo historische, relativ oberflächennahe Bohrungen (Abbildung 1) bis zu einer Tiefe von ungefähr 150 Metern auf mächtige Zonen hochgradiger Kupfermineralisierung (Tabelle 1) stießen. Das Unternehmen zielt auf die Penetration geschichteter, kupferhaltiger Manto-Linsen zur Prüfung einer interpretierten, vergrabenen Porphyr-Feeder-Struktur ab einer Tiefe von ungefähr 300 Metern ab.

Tabelle 1: Ausgewählte, bedeutende historische Abschnitte aus historischen Bohrungen im Kupferprojekt Mostazal Siehe TSXV-Bekanntgabe von Solis Minerals vom 26. Oktober 2021 und Anlage 2 und Anlage 3 für weitere Einzelheiten und verbundene JORC-Tabellen.

.

– DDH- MZ-08:-16 m mit 1,48 % Cu ab einer Tiefe von 56 m

– DDH- MZ-10:-13 m mit 1,23 % Cu ab einer Tiefe von 91 m

– DDH- MZ-13:-8 m mit 1,83 % Cu ab einer Tiefe von 55 m

– DDH- MZ-27:-10 m mit 1,59 % Cu ab einer Tiefe von 40 m

– DDH- MZ-30:-16 m mit 1,27 % Cu ab einer Tiefe von 74 m

– DDH- MZ-32:-11 m mit 2,52 % Cu ab einer Tiefe von 84 m

Ernennung von Direktoren

Das Unternehmen freut sich, ab dem Datum der Zulassung des Unternehmens zur offiziellen Notierung an der ASX, und wie im Prospekt dargelegt, Herrn Michael Parker und Frau Chaifika Eddine als Non-Executive Directors im Board willkommen zu heißen. Herr Fred Tejada trat vom Board zurück. Das Unternehmen dankt Herrn Tejada für seine wichtigen Beiträge und heißt ihn in seiner weiteren Rolle als Technical Advisor willkommen.

Über Solis Minerals Ltd.

Solis Minerals ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das in erster Linie in Lateinamerika aktiv ist. Das Unternehmen erwirbt eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Mostazal in der Atacama-Wüste in Chile, einem der weltweit führenden Kupferproduktionsgebiete. Das Unternehmen hält außerdem sämtliche Anteile an einem Paket von sehr aussichtsreichen IOCG- (Eisenoxid-Kupfer/Gold) und porphyrischen Kupferprojekten im Südwesten von Peru innerhalb des ertragreichen Kupfergürtels an der Küste des Landes, welcher nahezu die Hälfte der gesamten Kupferproduktion von Peru liefert.

Die Veröffentlichung erfolgte auf Anweisung des Board of Directors von Solis.

Derrick Strickland, P. Geo. (1000315), ist der qualifizierte Sachverständige und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Alle Informationen in Bezug auf Explorationsergebnisse, die zuvor auf dem Markt veröffentlicht wurden, werden in diesem Dokument entsprechend referenziert.

ANHANG 1

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63358/211224_SLM_ASX_Solis_DE_RPcom2.003.jpeg

Abbildung 3: Standort des Kupferprojekts Mostazal.

