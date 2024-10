Solutiance AG mit positivem Ergebnis im dritten Quartal 2024

Potsdam (IRW-Press/28.10.2024) –

*

Q3 mit 0,08 MEUR EBT, +444% im Vergleich zu Q3 2023 (-0,018 MEUR)

*

Q3 Umsatz bei 1,5 MEUR, +36% im Vergleich zu Q3 2023 (1,1 MEUR)

*

9M EBT bei -0,2 MEUR, +75% im Vergleich zur Vorjahresperiode (-0,8 MEUR)

*

9M Umsatz bei 4,0 MEUR, +48% im Vergleich zur Vorjahresperiode (2,7 MEUR)

*

9M Auftragseingang bei 6,8 MEUR, +51% gegenüber Vorjahreszeitraum (4,5 MEUR)

*

Reparaturaufträge geschoben, Umsatzkorridor kann nicht erreicht werden

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, hat das dritte Quartal mit einem positiven EBT in Höhe von 0,08 MEUR beendet. Dies entspricht einer Verbesserung von +444% im Vergleich zum Vorjahr (-0,018 MEUR). Der Umsatz stieg um 36% auf 1,5 MEUR im Vergleich zum Vorjahr (1,1 MEUR). Das EBT der ersten neun Monate verbesserte sich mit -0,2 MEUR um +75% gegenüber dem Vorjahr (-0,8 MEUR). Der Auftragseingang des dritten Quartals fiel mit 1,3 MEUR um -28% niedriger aus als im Vorjahresquartal (1,8 MEUR). Die erwarteten Großaufträge für Reparaturen wurden noch nicht erteilt, wodurch das Unternehmen den prognostizierten Umsatzkorridor für 2024 nicht erreichen wird. Der Auftragseingang der ersten neun Monate liegt mit 6,8 MEUR hingegen um +51% über dem Wert der Vorjahresperiode (4,5 MEUR).

Dazu Vorstand und CRO Uwe Brodtmann: „Unser Gebäudebestand ist in den ersten neun Monaten des Jahres stark gewachsen. Erstmals konnten wir ein drittes Quartal mit einem positiven Ergebnis abschließen. Die Marktlage ist allerdings auch für uns spürbar. Durch unsichere Finanzierungssituationen wurden große Reparaturaufträge nicht erteilt und in einem Fall durch eine Insolvenz zurückgezogen. Der Start der Erfassung eines großen Portfolios im Dachmanagement hat sich kundenseitig lange verzögert. Daraus resultiert eine Verzögerung der Beauftragung von Reparaturbedarf. Den Effekt sehen wir in Q3 im Auftragseingang und in Q4 im Umsatz. Damit werden wir den angestrebten Umsatzkorridor in 2024 nicht erreichen.

Im Vertrieb gilt es, Kunden zu adressieren, die auch in diesen Zeiten willens und in der Lage sind, nachhaltige Instandhaltung zu betreiben. Unser Wachstum zeigt, dass das geht. Wir haben uns deshalb im Vertrieb bereits weiter verstärkt und werden zeitnah noch eine weitere Stelle schaffen, um neue und bestehende Kunden optimal zu betreuen.“

Die Umsätze des dritten Quartals fielen zu 73% (1,1 MEUR) auf Leistungen im Bereich „Dachmanagement 4.0“ und lagen damit um 22% über dem Vorjahreswert (0,9 MEUR). Das Umsatzvolumen im Bereich „Betreiberpflichten-Controlling“ lag mit 0,4 MEUR um 33% höher im Vergleich zum Vorjahresquartal (0,3 MEUR).

Der eingereichte Förderantrag zur Optimierung der Kalkulation von Dachreparaturen wurde bewilligt. Das Unternehmen kann im Rahmen der Förderung einen Zuschuss in Höhe von etwa 0,2 MEUR akquirieren.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: „Das laufende Förderprogramm hilft uns dabei, die Kosten für die Weiterentwicklung der Plattform zu einem großen Teil zu kompensieren. Wir rechnen mit einer Auszahlung in Q2 2025. Dabei nehmen wir die Zahlung wie üblich nicht in unsere Liquiditätsplanung auf. Durch den immer weiter ansteigenden Automatisierungsgrad innerhalb unserer Wertschöpfungskette, können wir mit jedem operativen Mitarbeiter immer mehr Umsatz abwickeln.

Auch wenn wir 2024 mit weniger Umsatz abschließen werden als zu Beginn des Jahres prognostiziert, ist der beschrittene Wachstumspfad seit 2022 ungebrochen. Wir werden dennoch bei zukünftigen Prognosen eine andere Strategie wählen, weil sich die Unsicherheiten bei der Planung trotz einer immer besser werdenden Datenbasis einfach nicht eliminieren lassen.“

Das Unternehmen wird Auftragseingang und Quartalsergebnis zukünftig gemeinsam in einer Meldung veröffentlichen.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

