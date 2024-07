Sommer, Sonne, Immobilienverkauf – Warum jetzt der bestmögliche Verkaufspreis erzielt werden kann

Die Sommermonate sind ideal für den Immobilienverkauf: grüne Umgebung, angenehme Temperaturen und eine positive Stimmung tragen dazu bei, dass Immobilien zu besseren Preisen verkauft werden können.

Die Sommermonate bringen nicht nur angenehme Temperaturen und sonnige Tage, sondern auch die perfekte Gelegenheit, Ihre Immobilie erfolgreich zu verkaufen. Gerade jetzt ist der Immobilienmarkt besonders aktiv, und mit den richtigen Maßnahmen können Sie den bestmöglichen Verkaufspreis erzielen. Bei Möllerherm Immobilien stehen wir Ihnen mit unserem umfassenden Service zur Seite, um den Verkaufsprozess für Sie so reibungslos und profitabel wie möglich zu gestalten.

Der Schlüssel zum Erfolg: Die richtige Vorbereitung

Ein erfolgreicher Immobilienverkauf beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Dazu gehört zunächst, alle notwendigen Unterlagen zusammenzustellen. Wir von Möllerherm Immobilien übernehmen das für Sie und erstellen ein umfassendes Unterlagenpaket, das alle relevanten Informationen enthält. Wir holen sämtliche Unterlagen direkt vom Bauamt ein oder fordern sie bei den entsprechenden Stellen an, wie beispielsweise bemaßte Grundrisse, Berechnung des umbauten Raumes, den katasteramtlichen Lageplan, Altlastenauskunft oder einen Energieausweis.

Erstklassige Präsentation: Bilder sagen mehr als tausend Worte

Ein ansprechendes Exposé ist unerlässlich, um potenzielle Käufer zu überzeugen. Bei Möllerherm Immobilien erstellen wir ein hochwertiges, 24-seitiges Exposé im Broschürenformat für jede Immobilie. Wir arbeiten mit professionellen hausinternen Fotografen zusammen, die Ihre Immobilie ins beste Licht rücken. Darüber hinaus bieten wir 360-Grad-Rundgänge, Video-Rundgänge und beeindruckende Drohnenflüge an, die Interessenten einen detaillierten Einblick von Ihrer Immobilie und deren Umgebung ermöglichen. Unsere Visualisierungen der Innenräume und das Home-Staging sorgen dafür, dass sich potenzielle Käufer von Anfang an auch andere Einrichtungsoptionen vorstellen können.

Der richtige Preis: Strategisch und marktgerecht

Der anfängliche Verkaufspreis ist entscheidend für den Erfolg Ihres Immobilienverkaufs. Ein zu hoher Angebotspreis kann potenzielle Interessenten abschrecken, sodass Besichtigungsanfragen ausbleiben. Dadurch gerät der Verkäufer in eine schlechtere Verhandlungsposition, wenn ein niedrigeres Kaufpreisangebot eingeht. Wir ermitteln für Sie den optimalen Angebotspreis, der sowohl attraktiv für Käufer ist als auch Ihre Verkaufsziele erfüllt. Auf diese Weise werden deutlich mehr Besichtigungen und Kaufpreisangebote erzielt, wodurch der Verkäufer eine bessere Verhandlungsposition erhält.

Erfolgreiche Vermarktung: Sichtbarkeit und Erreichbarkeit

Ein erfolgreicher Immobilienverkauf beginnt damit, Ihr Inserat zum Start auf möglichst vielen Plattformen zu platzieren. Denn nur durch hohe Sichtbarkeit erreichen Sie viele Interessenten, was zu mehr Besichtigungen und Angeboten führt – und somit Ihre Verhandlungsposition als Verkäufer deutlich stärkt.

Unser erstklassiges Marketing sorgt dafür, dass Ihre Immobilie die maximale Aufmerksamkeit erhält. Mit gezielten Online- und Offline-Kampagnen erreichen wir die passenden Käufergruppen. Dank unseres automatischen Exposé-Versands, der auch am Wochenende funktioniert, und der digitalen Terminvereinbarung für Besichtigungstermine sind wir jederzeit für Interessenten erreichbar und flexibel. Wir bewerben Ihre Immobilie auf allen großen und kleinen Internetportalen sowie in unserer eigenen iOS-App Möllerherm+. Zusätzlich maximieren wir die Reichweite durch bezahlte Online-Werbung, Flyerverteilung, Zeitungsinserate und natürlich den üblichen Verkaufsgalgen.

Die Besichtigung: Der erste Eindruck zählt

Eine professionelle Besichtigung ist der Schlüssel, um Interessenten zu überzeugen. Um eine optimale Besichtigung zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Immobilie sauber und aufgeräumt halten, für viel Licht und eine angenehme Atmosphäre sorgen, persönliche Gegenstände entfernen und besondere Merkmale hervorheben. Flexibilität bei Terminen und das Bereitstellen aller wichtigen Unterlagen tragen zusätzlich dazu bei, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Wir nehmen uns Zeit für jede Besichtigung und beantworten alle Fragen der Interessenten ausführlich.

Verhandlungen und Abschluss: Wir sind an Ihrer Seite

Der Verkaufsprozess endet nicht mit der Besichtigung. Der Kaufpreis muss verhandelt und ein passender Käufer mit Kapitalnachweis gefunden werden. Wir begleiten Sie durch die Verkaufsverhandlungen und setzen uns dafür ein, den bestmöglichen Preis für Sie zu erzielen. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind, müssen alle Daten von Verkäufer und Käufer zusammengetragen werden. Das Notariat benötigt beispielsweise die Grundbuchblatt-Nr., die Gemarkung, Flur und Flurstück sowie weitere Angaben, um einen Kaufvertragsentwurf zu erstellen. Wir kümmern uns um die Beauftragung des Notariats und begleiten den Beurkundungstermin.

After Sales: Unser Service endet nicht mit dem Verkauf

Auch nach der Beurkundung Ihrer Immobilie stehen wir Ihnen zur Seite. Denn der Punkt „After-Sales“ stellt sicher, dass alle Formalitäten erledigt werden und Sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Dazu zählt beispielsweise die Durchführung einer Übergabe mit professionellem Übergabeprotokoll und die Aushändigung aller objektbezogenen Unterlagen.

Über 25 Jahre Erfahrung und 8 Standorte

Seit über 25 Jahren ist das Familienunternehmen Möllerherm Immobilien ein überregional bekanntes Maklerhaus im Immobilienmarkt. Mit inzwischen 8 Bürostandorten sind wir Ihr 1. Klasse Immobilienmakler für alle Fragen rund um Immobilienberatung, Verkauf, Marktwerteinschätzungen oder die Begleitung des Verkaufsprozesses in Scharbeutz, Lübeck, Kiel, Rendsburg, Bremen, Hamburg, Hannover und Berlin. Ein zufriedener Kunde berichtete kürzlich: „Frau Möllerherm war immer für uns ansprechbar, stand uns gemeinsam mit Ihrem Team kompetent bis zum Verkaufsabschluss jederzeit zur Seite.“ Dies sind nur ein paar Gründe, warum das Familienunternehmen jährlich von renommierten Institutionen wie der Bellevue, Capital oder Focus für seine Leistung als erstklassiges Immobilienunternehmen ausgezeichnet wird.

Weitere Einblicke zum Immobilienverkauf erhalten Sie in unserem Handbuch „Die Möllerherm-Methode“. Es erwarten Sie rund 220 Seiten mit Erklärungen und Tipps zum optimalen Immobilienverkauf.

Bei Möllerherm Immobilien bieten wir Ihnen einen Rundum-Service, der keine Wünsche offen lässt. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und lassen Sie uns gemeinsam den bestmöglichen Verkaufspreis für Ihre Immobilie erzielen. Besuchen Sie uns auf www.moellerherm-immobilien.de und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

