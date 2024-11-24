Sommer, Sonne, Meer – Ausstellungseröffnung in Husum

Am Sontag den 31. Mai um 12 Uhr eröffnet in der Galerie Tobien in Husum die Ausstellung: Sommer, Sonne, Meer.

Ulrike Hansen und Ines Ramm präsentieren bis zum 15. August 2026 eine künstlerische Hommage an die norddeutsche Küstenlandschaft. Zwischen Nord- und Ostsee entfaltet sich eine Bilderwelt, die dem Licht, dem Wind und der Weite des Nordens malerisch Ausdruck verleiht.

Der Ausstellungstitel ist dabei Programm: Sommer, Sonne und Meer bilden den gemeinsamen Ausgangspunkt. Doch so ähnlich die Inspirationsquelle ist, so unterschiedlich sind die künstlerischen Zugänge.

Ulrike Hansen nähert sich dem Thema über Erinnerungen. Ihre Werke entstehen aus erlebten Momenten, gespeicherten Eindrücken und Fotos als Vorlagen, die sie in ihrem Atelier weiterentwickelt. In leuchtenden, selbst hergestellten Eitemperafarben entstehen daraus farbintensive Bilder voller Leichtigkeit und Lebensfreude. Ihre Malerei bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Figur und Abstraktion. Landschaften werden flächig angelegt und Figuren, meist Spaziergänger und Badende, mit wenigen, starken Pinselstrichen skizziert. Gerade diese Offenheit macht den Reiz ihrer Malerei aus. Sie lässt Raum für eigene Erinnerungen und lädt dazu ein, sich in den Szenen wiederzufinden.

Ines Ramm nähert sich dem Thema direkter und spürbar in Bewegung. Als Wassersportlerin kennt sie Wind und Wellen aus eigener Erfahrung und diese Energie tragen ihre Bilder in sich. Dynamische Himmel, bewegtes Wasser und weite Landschaften bestimmen ihre Arbeiten in ÖL und Acryl. Menschen tauchen darin nur als feine Linien auf, fast wie zufällige Spuren, die den Blick in die Tiefe der Szenerie lenken. Tiere, Küstenpflanzen und das wechselnde Wetter des Nordens ergänzen ihre atmosphärischen Bilder

Was beide Künstlerinnen verbindet, ist ihre große Liebe zur norddeutschen Landschaft. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung, wie unterschiedlich sich ein und dasselbe Thema erzählen lässt. Besonders spannend wird das durch eine gemeinsame Herausforderung. Ulrike Hansen und Ines Ramm haben verabredet, ein identisches Motiv auf ihre eigene Weise zu interpretieren. Die Ergebnisse versprechen überraschende Einblicke und machen die unterschiedlichen Handschriften deutbar.

So entsteht in Husum ein lebendiger Dialog zweier künstlerischer Positionen, mal ruhig und erinnernd, mal kraftvoll und bewegt. Sommer, Sonne, Meer ist ein sinnliches Erlebnis und eine Einladung, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen und einzutauchen, in eine farbenfrohe Welt voller Sommerfreuden und Meeresrauschen.

Ulrike Hansen ist zur Eröffnung anwesend.

Link zur Ausstellung:

https://galerie-tobien.de/ausstellungen/ulrike-hansen-ines-ramm-sommer-sonne-meer/

Öffnungszeiten

Montag – Freitag

10.00 bis 18.00 Uhr

Samstag

10:00 bis 15 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Galerie Tobien

Marid Taubert

Neustadt 8-10

25813 Husum

Deutschland

fon ..: 0484164800

web ..: https://galerie-tobien.de/

email : info@galerie-tobien.de

Die Galerie Tobien: 1980 von Joachim Tobien gegründet trat 1990 seine Tochter, Marid Taubert, in das Unternehmen ein und übernahm 2010 die Geschäftsführung.

Zeitgenössische Kunst bestimmt das Programm der Galerie Tobien. Angeboten werden außerdem Norddeutsche Realisten, Werke der klassischen Moderne, grafische Werke sowie Bildhauerei. Die Galerie Tobien richtet in Husum circa 5 Ausstellungen im Jahr mit einer Laufzeit bis zu 2 Monaten aus.



Pressekontakt:

Galerie Tobien

Frau Marid Taubert

Neustadt 8-10

25813 Husum

fon ..: 0484164800

email : info@galerie-tobien.de

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