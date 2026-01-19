Sommerakademie FaMaSi® 2026: Maschinensicherheit mit Meerblick – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Praxiswissen trifft Ostsee: Die Sommerakademie FaMaSi® vermittelt Expertise in Maschinensicherheit, kombiniert mit inspirierender Strandlage. Lernen, Netzwerken und neue Perspektiven direkt am Meer.

Weiterbildung, wo andere Urlaub machen: Auch 2026 veranstaltet die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH wieder ihre Sommerakademie FaMaSi® – ein Format optimal für Fachkräfte rund um die Maschinensicherheit, das fundiertes Fachwissen mit der besonderen Atmosphäre der Ostsee verbindet. Vom 29. Juni bis zum 3. Juli 2026 haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in Scharbeutz direkt an der Lübecker Bucht in inspirierender Küstenlage praxisorientiert weiterzubilden.

Die Sommerakademie FaMaSi® richtet sich an technische Fach und Führungskräfte, die ihre Kompetenzen in hochrelevanten Zukunftsthemen der Industrie weiterentwickeln möchten: sichere Maschinen, normgerechte Schutzeinrichtungen und moderne Steuerungstechnik. Sie profitieren von kompakten Modulen, die sowohl auf bewährten Normanforderungen als auch auf aktuellen Herausforderungen der Praxis basieren.

Im Fokus stehen praxisnahe Schulungen, die direkt umsetzbares Wissen vermitteln – ideal für Maschinenplaner, Instandhalter, Elektrofachkräfte, Anlagenverantwortliche und Sicherheitsfachkräfte. Der Zertifikatslehrgang besteht aus drei Modulen:

o Modul A: Praxis und normgerechte Schutzeinrichtungen von Maschinen

o Modul B: Elektrische Ausrüstung von Maschinen – DIN EN 60204 1 (VDE 0113)

o Modul C: Gefährdungsabhängige elektrische Maschinensteuerungen

Die Reihe kombiniert fachliche Tiefe und hohe Praxisrelevanz mit dem besonderen Veranstaltungsort Scharbeutz an der Ostsee. Dieser bietet eine erholsame Umgebung, die Lernen, Netzwerken und Entspannung verbindet. Die Strandlage bietet Raum für neue Perspektiven und nachhaltige Lernerfahrungen und ist somit ideal für alle, die Weiterbildung nicht nur als Pflicht, sondern als Erlebnis begreifen.

„Mit der Sommerakademie FaMaSi® bieten wir unseren Teilnehmenden eine Kombination aus tiefgehendem Fachwissen und einem Lernumfeld, das inspiriert sowie motiviert“, so der Fachbereichsleiter Herr Christoph Six, der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH. „Die besondere Lage an der Ostsee macht dieses Angebot zu weit mehr als einer klassischen Weiterbildung. Sie wird zu einem echten Highlight im Weiterbildungsjahr 2026.“

Weitere Informationen und Anmeldung zur Sommerakademie FaMaSi® finden Interessierte unter:

https://www.tuev-seminare.de/Sommerakademiefamasi

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

Deutschland

fon ..: 06897506531

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

Pressekontakt:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

fon ..: 06897506531

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer und PC Entsorgung in Bonn: ProCoReX Europe GmbH – moderner Service mit zertifizierter Vernichtung