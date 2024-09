Sommerbohrprogramm von Power Nickel erweitert hochgradige polymetallische Lion Zone um 50 %

Toronto (Ontario) – 10. September 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV) freut sich bekannt zu geben, dass zehn der zwölf Bohrlöcher, die bis dato im Rahmen des Sommerbohrprogramms des Unternehmens bei der Entdeckung der Lion Zone gebohrt wurden, eine Sulfidmineralisierung durchschnitten haben.

Höhepunkte:

– Der hochgradige Teil der Lion Zone verläuft in Richtung Westen weiter, wobei er oberflächennäher einfällt als zuvor angenommen, wie die Bohrlöcher PN-24-69 bis PN-24-074 zeigen.

– Wie die Bohrlöcher PN-24-063 bis PN-24-068 zeigen, kommt die Lion Zone auch in der Tiefe vor und dehnt sich zusätzlich 150 m vertikal aus.

– Geophysikalische Bodenuntersuchungen in der Lion Zone sind im Gange und neue Ziele von der konsolidierten Interpretation der Schwerkraft- und EM-Untersuchungen werden voraussichtlich verfügbar sein, wenn die Bohrungen Mitte Oktober, nach dem traditionellen einmonatigen Moose Break, fortgesetzt werden.

Unser Sommerbohrprogramm 2024 verfolgte zwei Ziele: (1) Erweiterung der Lion Zone und (2) Etablierung eines von Dr. Steve Beresford konzipierten Prozesses, um unsere Fähigkeit zu maximieren, das Projekt auf systematischer Basis zu erkunden, indem wir Ansätze anwenden, die er erfolgreich bei First Quantum, MMG und IGO angewendet hat. Ich freue mich bekannt zu geben, dass es uns gelungen ist, diese Ziele zu erreichen. Die ersten Ergebnisse werden in unserem Wachstum in der Lion Zone und auf den Bildern unten zu sehen sein. Das zweite Ergebnis wird unser geplantes, vollständig finanziertes, 30.000 m umfassendes Winterbohrprogramm liefern. Die Lion Zone und auch Nisk im Allgemeinen entwickeln sich unserer Meinung nach zu einer erstklassigen polymetallischen Entdeckung. Wir freuen uns darauf, auf der harten Arbeit und dem Erfolg dieses Sommers aufzubauen und ein Winterprogramm durchzuführen, das unserer Meinung nach für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sein wird, sagte CEO Terry Lynch.

Der Schwerpunkt des Sommerbohrprogramms 2024 des Unternehmens liegt zurzeit auf systematischen Bohrungen in der Lion Zone, wobei ein Ansatz mit einem quadratischen Raster von 50 bis 75 m angewendet wird, das ein besseres Verständnis der inneren Verteilung der hochgradigen Mineralisierung mit mehreren Metallen innerhalb der Zone ermöglicht. Bis dato wurden drei Bereiche erfolgreich erprobt: A – der Bereich direkt unterhalb der Zone (Bohrlöcher PN-24-063 bis -068), wodurch die Zone vertikal um 150 m erweitert wurde, B – die westliche Grenze (PN-24-069 bis -071), wo die Zone dicker und massiver zu sein scheint, und C – unterhalb der bekannten westlichen Grenze, die dem interpretierten Einbruch der Zone folgt (siehe Abbildungen 1 und 2 unten). Unter Berücksichtigung der neuen Bohrlöcher weist die Lion Zone nun eine Größe von 350 m lateral und 450 m vertikal auf, was eine erhebliche Erweiterung darstellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76789/PowerNickel_100924_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Längsschnitt durch die Lion Discovery Zone; Hervorhebung des Standorts der Bohrlöcher PN-24-063 bis PN-24-075. Diese Abbildung verdeutlicht die aktuelle Größe der Zone angesichts der erfolgreichen Durchschneidungen der halbmassiven bis massiven Sulfide in den neuen Bohrlöchern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76789/PowerNickel_100924_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Oberflächen-Planansicht durch die Lion Discovery Zone; Hervorhebung des Standorts der Bohrlöcher PN-24-063 bis PN-24-075. In der Abbildung ist die zurzeit prognostizierte Größe der Zone hervorgehoben.

Die Proben mehrerer vielversprechender Bohrlöcher sind nun im Labor und das Unternehmen geht davon aus, dass es Ende September über diese Proben berichten wird.

Die Mächtigkeit der massiven Chalkopyritzone ist nach wie vor unverändert und reicht von einer wahren Mächtigkeit von 5 bis 10 m im Kern der Zone bis hin zu weniger als 1 m lateral. Die Abbildungen 3 bis 5 unten zeigen Querschnitte durch das Gebiet der Lion Zone, das in diesem Sommer bebohrt wurde. Es ist bemerkenswert, dass die meisten der neuen Bohrlöcher nahezu senkrecht zur Zone verlaufen und dadurch Abschnitte mit nahezu wahrer Mächtigkeit ergeben. Die Abbildungen zeigen auch die beobachtete Sulfidmineralisierung im Kern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76789/PowerNickel_100924_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Abschnitte 04+00. Die mineralisierte Zone befindet sich zwischen roten Klammern. Besteht aus massivem und halbmassivem Chalkopyrit und Stringern. Die Standard-Kernkiste ist 1,5 m lang.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76789/PowerNickel_100924_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Abschnitte 04+50. Die mineralisierte Zone befindet sich zwischen roten Klammern. Besteht aus massivem und halbmassivem Chalkopyrit und Stringern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76789/PowerNickel_100924_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Abschnitte 05+00. Die mineralisierte Zone befindet sich zwischen roten Klammern. Besteht aus massivem und halbmassivem Chalkopyrit und Stringern.

Diese neuen Informationen ermöglichen es uns nun, eine wesentlich oberflächennähere, in Richtung Westen abfallende Rinne (Chute) innerhalb der Lion Zone zu antizipieren, die sowohl die kurzfristigen Bohrkosten als auch – unter der Annahme einer Kommerzialisierung – die Betriebskosten senken wird. Wie Terry erwähnte, erreichen wir unsere beiden Ziele – die Erweiterung der Lion Zone und die Etablierung eines Explorationsprozesses, der die Erfassung geologischer, geophysikalischer und geochemischer Daten umfasst. Wir sind davon überzeugt, dass uns die Analyse und die Interpretation dieser Daten in eine günstige Position für ein intensives Winterexplorationsprogramm bringen werden. Wir sind bestrebt, die Lion Zone zu erweitern, und wir hoffen, bei Lion weitere Zonen zu entdecken und das zu finden, was wir für die großen Erweiterungen von Nisk Main halten – irgendwo unterhalb der Lion Zone, sagte Ken Williamson, VP Exploration.

Qualifizierter Sachverständiger

Kenneth Williamson, Géo, M.Sc., VP Exploration bei Power Nickel, ist der qualifizierte Sachverständige, der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Nisk Projekts zu Kanadas erster kohlenstoffneutraler Nickelmine konzentriert.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine bedeutende Landposition (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historischen hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf ausgelegt sind, die ursprüngliche Entdeckungszone Nisk zu erproben und das Landpaket auf angrenzende potenzielle Nickelvorkommen zu untersuchen.

Neben dem Nisk-Projekt besitzt Power Nickel auch bedeutende Landpakete in Britisch-Kolumbien und Chile. Das Unternehmen ist dabei, diese Vermögenswerte im Rahmen eines Arrangement-Plans, der den eingetragenen Aktionären von Power Nickel zur Genehmigung vorgelegt wird, in ein entsprechendes Unternehmen umzuorganisieren.

Für weitere Informationen über Power Nickel wenden Sie sich bitte an:

Mr. Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

Um die Unternehmenspräsentation von Power Nickel zu bekommen, nutzen Sie bitte den folgenden Link:

powernickel.com/corporate_presentation.pdf

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Nickel Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen die Privatplatzierung oder die zweite Nisk-Option abschließen kann, oder das Risiko, dass diese Transaktionen überhaupt nicht abgeschlossen werden; die Beschaffung von ausreichendem Kapital zur Finanzierung seiner Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsgebiete; die Aufrechterhaltung seiner Konzessionen; die Erkundung und Erschließung seiner Projekte; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die mit der Mineralexploration und dem operativen Betrieb verbundenen innewohnenden Gefahren; die zukünftigen Preise von Nickel und anderen Metallen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Power Nickel Inc.

Terry Lynch

82 Richmond St East

M5C 1P1 Toronto, ON

Kanada

email : terry@chileanmetals.com

Pressekontakt:

Power Nickel Inc.

Terry Lynch

82 Richmond St East

M5C 1P1 Toronto, ON

email : terry@chileanmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Herbst ist die vielleicht wichtigste Zeit für Ihre Online-PR Erstes Date: Wie man die Angst überwindet