Sommerkorn Catering München mit neuer Website und bewährter Qualität – ein Familienunternehmen im Aufbruch

Neuer Look, gleiche Handschrift: Münchner Caterer zeigt mit neuer Webseite, wie Tradition und moderne Catering-Standards zusammenpassen – digital, professionell, persönlich.

Sommerkorn Catering & Partyservice München gibt den Launch seiner neu gestalteten Website bekannt und nutzt diesen Anlass, um sich als das vorzustellen, was das Unternehmen heute ist: ein professioneller, gewachsener Caterer mit klarem Profil, persönlichem Anspruch und einem Team, das weiß, worauf es ankommt. Hinter dem modernen Auftritt steckt nicht nur eine neue Optik, sondern eine echte Entwicklungsgeschichte – die Geschichte eines Unternehmens, das sich über Jahre hinweg mit Handwerk, Verlässlichkeit und echter Leidenschaft für gutes Essen zum gefragten Catering-Partner in München entwickelt hat.

Ein neues Kapitel für ein gewachsenes Unternehmen

Vor drei Jahren übernahm René Gschwentner das Unternehmen in zweiter Generation und machte sich daran, es behutsam, aber konsequent weiterzuentwickeln. Was 1998 als inhabergeführter Partyservice in München begann, hat sich seither zu einem vollwertigen Catering-Betrieb mit erweitertem Team, modernem Service-Portfolio und einem klaren Markenversprechen gewandelt. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in den vergangenen Jahren spürbar gewachsen, das Know-how gebündelt, die Abläufe professionalisiert. Die neue Website ist das sichtbare Ergebnis dieser stillen, aber nachhaltigen Transformation – ein digitaler Auftritt, der nun erstmals wirklich das widerspiegelt, was Sommerkorn heute ausmacht: Kompetenz mit Charakter, Erfahrung mit Offenheit, Tradition mit zeitgemäßem Anspruch.

Vom Partyservice zum hochwertigen Catering-Partner

Die Entwicklung von Sommerkorn verlief nicht sprunghaft, sondern organisch – getragen von dem Wunsch, immer besser zu werden und den gestiegenen Erwartungen anspruchsvoller Gäste und Veranstalter gerecht zu werden. Heute steht der Name Sommerkorn für hochwertiges Catering in München, das echtes Handwerk mit individueller Beratung verbindet. Frische Zutaten, eigene Herstellung, sorgfältig zusammengestellte Menüs – das ist kein Versprechen auf Hochglanzpapier, sondern gelebte Praxis, die sich tagtäglich auf Veranstaltungen in der ganzen Region bewährt. Ob opulentes Hochzeitsbuffet, stimmungsvolles Jubiläumsdinner oder elegantes Richtfest mit bayerischem Flair, Tagungen mit Ganztagsverpflegung, ein Messeauftritt oder die Sommerfeier für das Team: Sommerkorn hat den Anspruch, jeden Anlass zum kulinarischen Erlebnis zu machen – und liefert die handwerkliche Substanz, die dafür notwendig ist.

Business-Catering als strategischer Wachstumsschwerpunkt

Ein wesentlicher Teil der Unternehmensentwicklung der vergangenen Jahre ist das konsequente Wachstum im Bereich Business-Catering. Sommerkorn betreut heute regelmäßig Firmenkunden unterschiedlichster Branchen – von Tagungen und Konferenzen über Messeveranstaltungen bis hin zu Weihnachtsfeiern und Mitarbeiter-Events. Für Unternehmen, die bei der Auswahl ihres Catering-Partners auf Verlässlichkeit, transparente Kommunikation und reibungslose Abwicklung angewiesen sind, positioniert sich Sommerkorn als eingespielter Full-Service-Anbieter: Speisen, Servicepersonal und Mobiliar kommen aus einer Hand, der persönliche Ansprechpartner ist immer erreichbar, und kurzfristige Änderungen werden pragmatisch gelöst, nicht zum Problem erklärt. Diese Kombination aus professioneller Struktur und menschlicher Verlässlichkeit ist es, die Firmenkunden immer wieder zu treuen Stammkunden macht.

Die neue Website: Digitaler Spiegel einer realen Entwicklung

Die überarbeitete Online-Präsenz von Sommerkorn ist mehr als ein technisches Update – sie ist das digitale Spiegelbild eines Unternehmens, das in den vergangenen Jahren innerlich gewachsen ist. Klare Strukturen, ehrliche Inhalte und ein Auftritt, der Vertrauen schafft, bevor noch das erste Gespräch stattgefunden hat: Die neue Website vermittelt von Anfang an das Wesentliche – wofür das Unternehmen steht, was es anbietet und warum es seit über 25 Jahren zu den verlässlichen Catering-Adressen Münchens gehört. Besucherinnen und Besucher finden dort einen kompakten Überblick über das gesamte Leistungsspektrum, von privaten Feiern bis zum professionellen Firmenevent, sowie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Kontakt aufzunehmen. Die Botschaft dahinter ist dieselbe, die Sommerkorn schon immer gepflegt hat: Wir nehmen Ihnen den Planungsstress ab – damit Sie Ihren Anlass in vollen Zügen genießen können.

Überzeugen Sie sich selbst von der neuen Präsenz und entdecken Sie das vollständige Leistungsangebot von Sommerkorn Catering & Partyservice München unter https://sommerkorn.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreas Sommerkorn Catering & Partyservice GmbH

Herr Rene Gschwentner

Alpenveilchenstraße 41

80689 München

Deutschland

fon ..: 089 / 5 80 38 21

web ..: https://sommerkorn.com/

email : catering@sommerkorn.com

Sommerkorn Catering & Partyservice München ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation mit Sitz in München. Seit der Gründung im Jahr 1998 steht das Unternehmen für handwerkliches Catering mit hochwertigen Zutaten, persönlicher Beratung und einem eingespielten Team, das seinen Kunden den Planungsaufwand abnimmt. Das Leistungsspektrum umfasst privates Catering für Hochzeiten, Geburtstage, Richtfeste und Jubiläen ebenso wie professionelles Business-Catering für Tagungen, Messeevents, Firmenfeiern und Weihnachtsveranstaltungen, mit Rundum-Service inklusive Personal und Mobiliar. Sommerkorn versteht sich als verlässlicher Partner für Veranstalterinnen und Veranstalter, die bei ihren Gästen bleibende Genussmomente hinterlassen möchten.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: 089200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Algo Grande bereitet nächste Bohrphase auf Kupfer-Goldprojekt akribisch vor