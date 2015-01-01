Sonderaktion in Berlin: fünf Coaching-Sitzungen kostenfrei für Berufstätige und Führungskräfte

Fünf Coaching-Sitzungen kostenfrei “ bis 30. August 2026. Für Berufstätige und Führungskräfte, die vor wichtigen Entscheidungen stehen oder sich neu orientieren.

Berlin, 10. Juni 2026 – Diana Ellermann startet ein zeitlich befristetes Sonderangebot: Bis zum 30. August 2026 stellt sie die ersten fünf Coaching-Sitzungen kostenfrei zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Berufstätige und Führungskräfte, die sich beruflich neu orientieren oder vor wichtigen Entscheidungen stehen. Im Mittelpunkt steht systemisches Coaching mit Fokus auf Entscheidungsfindung sowie der Entwicklung konkreter nächster Schritte im beruflichen Kontext.

Kostenfreie Einstiegsphase für klare Entscheidungen im Job

Mit der Sonderaktion reagiert Diana Ellermann auf ein Thema, das viele Menschen im Berufsleben begleitet: Entscheidungen, die unter Zeitdruck, hoher Verantwortung oder in Phasen der Veränderung getroffen werden müssen. Gerade berufliche Neuorientierung, der Schritt in eine neue Rolle oder die Frage nach dem „Wie weiter?“ verlangen häufig nach Struktur, Reflexion und einer klaren Priorisierung.

Das systemische Coaching setzt dabei an der konkreten Situation der Coachees an: Welche Optionen liegen auf dem Tisch? Welche Ziele sind wirklich relevant? Welche Rahmenbedingungen wirken im Umfeld – etwa im Team, in der Organisation oder im privaten Kontext – und welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Ziel der Sitzungen ist es, eine tragfähige Entscheidungsbasis zu erarbeiten und daraus umsetzbare nächste Schritte abzuleiten.

„Viele Menschen kommen ins Coaching, weil sie merken, dass sie zwar viel nachdenken, aber innerlich nicht zu einer klaren Entscheidung gelangen“, sagt Diana Ellermann. „Im systemischen Coaching sortieren wir gemeinsam die Lage, klären Ziele und entwickeln Schritte, die sich im beruflichen Alltag realistisch umsetzen lassen.“

Systemisches Coaching: Orientierung schaffen und nächste Schritte konkretisieren

Die kostenfreien Sitzungen sind als Einstieg angelegt und bieten Raum, Anliegen zu klären und konkrete Handlungsoptionen zu entwickeln. Im Vordergrund stehen nicht abstrakte Konzepte, sondern der direkte Bezug zum beruflichen Kontext: Entscheidungsfindung, Rollenklärung, Prioritäten, Kommunikations- und Handlungsspielräume sowie der Transfer in den Arbeitsalltag.

Das Angebot gilt zeitlich befristet bis einschließlich 30. August 2026 und richtet sich ausdrücklich an Berufstätige und Führungskräfte. Der Fokus liegt auf beruflichen Fragestellungen: etwa bei Veränderungswünschen, anstehenden Weichenstellungen, neuen Verantwortungsbereichen oder komplexen Situationen, in denen eine strukturierte Reflexion hilfreich ist.

„Coaching wird besonders dann wirksam, wenn aus Klarheit Handlung wird“, sagt Diana Ellermann. „Deshalb arbeiten wir so, dass am Ende nicht nur Erkenntnisse stehen, sondern konkrete nächste Schritte.“

Interessierte können das Sonderangebot innerhalb des Aktionszeitraums nutzen. Die ersten fünf Coaching-Sitzungen werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diana Ellermann Coaching

Frau Diana Ellermann

Im Hagen 51d

14532 Kleinmachnow

Deutschland

fon ..: 015229270680

web ..: https://www.diana-ellermann-coaching.de

email : kontakt@diana-ellermann-coaching.de

Diana Ellermann Coaching ist eine Berliner Coaching-Praxis für Führungskräfte und Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Der Ansatz ist systemisch: Die Klient:innen sind die Experten für ihre eigenen Situationen “ der Coach stellt die Fragen, die weiterhelfen.

Im Mittelpunkt steht ein geschützter Raum, in dem Gedanken sortiert, Perspektiven gewechselt und Lösungen entdeckt werden können “ frei von Bewertung und Erwartungsdruck.

Coaching findet in Berlin und online statt, deutschlandweit.

Pressekontakt:

Diana Ellermann Coaching

Frau Diana Ellermann

Im Hagen 51d

14532 Kleinmachnow

fon ..: 015229070680

email : kontakt@diana-ellermann-coaching.de

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