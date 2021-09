Sonoro Gold: Experte erläutert Marktreaktion und Potenzial der Aktie

Der unabhängige Experte John Kaiser erklärt den jüngsten Kurseinbruch bei Sonoro Gold – und warum er eine Chance darstellen könnte.

Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) hat erst vor Kurzem die erste Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) für sein Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche vorgelegt. Diese aber kam am Markt zunächst nicht gut an, sodass die Aktie auf Talfahrt ging.

Der renommierte und unabhängige Minenaktienspezialist John Kaiser sieht den Kursrutsch vor allem darin begründet, dass sich insbesondere Anleger, die auf rasante Kurssteigerungen gesetzt hatten, zurückzogen. Seiner Ansicht nach habe die Cerro Caliche-PEA aber gezeigt, dass das Projekt trotz allem – und auch beim aktuellen Goldpreis – funktioniere. Nun seien, glaubt Kaiser, vor allem Anleger am Zug, die unter anderem verstehen, dass Cerro Caliche deutliches Potenzial habe, bessere Zahlen zu erzielen als in der Studie aufgeführt werden – sei es, weil diese Anleger davon ausgehen, dass der Goldpreis in Zukunft deutlich steigen wird, oder sei es, dass sie glauben, dass Sonoro das angedeutete Potenzial auf zusätzliche, hochgradigere Unzen außerhalb der bestehenden Schätzung realisieren kann.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

Sonoro Gold: Experte erläutert Marktreaktion und Potenzial der Aktie

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sonoro Gold halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Sonoro Gold steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Sonoro Gold entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Sonoro Gold halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Sonoro Gold profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aspermont ernennt Ian Hart zu Chief Content and Strategy Officer („CSO“)