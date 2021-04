Sophie – Romantische und irrlichternde Erzählung über die Suche nach der großen Liebe in New York

Mit „Sophie“ hat die Autorin Yvonne Kalb einen emotionalen und humorvollen Roman geschrieben. Dabei wird in jeder Zeile ihre Liebe zum Big Apple und zur Musik deutlich.

Sophie hat den großen Schritt gewagt und startet im fernen New York ein neues Leben. Die junge Frau sehnt sich nach Glück und natürlich der großen Liebe. Doch schnell muss Sophie erkennen, dass sie auch im quirligen und lauten New York meilenweit davon entfernt ist. Dabei frönt Sophie weiter ihren großen Lastern: Marihuana und Kaffee. Ihr Leben finanziert sie als Aushilfe in einem heruntergekommenen Diner. Ebenso trostlos wie in Deutschland plätschert also auch ihr Leben in New York dahin. Eines Tages ändert sich alles und Sophies Alltag wird durch neue Herausforderungen mehr als turbulent.

Die Autorin Yvonne Kalb ist gelernte Erzieherin. In der Vergangenheit litt sie unter Ängsten und Zweifeln, so dass ein normales Leben kaum möglich war. Mit Unterstützung von Coachings und Persönlichkeitsentwicklung konnte sie ihren Problemen begegnen. Später absolvierte sie selbst eine Weiterbildung als tiefenpsychologischer Coach. Gleichzeitig begann sie, ihre Lebensgeschichte in ihrem ersten Buch „Hoppla, ich bin die einzige Ursache“ aufzuschreiben. Heute ist sie Autorin, zertifizierter tiefenpsychologischer Coach sowie Manifestations – & Dankbarkeitstrainerin.

„Sophie" von Yvonne Kalb ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26640-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

