Sorglos auf Reisen dank Wohnmobilversicherung – jetzt neu bei verysafe.de

Ob lang ersehnter Familienurlaub oder spontaner Wochenendtrip – Reisen mit Camper, Wohnmobil und Co. sind für viele das Größte. Eine Wohnmobilversicherung ist dabei ein sicherer Begleiter.

Was zeichnet die Wohnmobilversicherung aus?

Reisen mit dem Wohnmobil liegt im Trend. Es bietet ein Maximum an Freiheit und Flexibilität bei der Urlaubsgestaltung. Hinzu kommt, dass im Wohnmobil, Camper und Co. liebgewonnene persönliche Dinge immer dabei sind. Was aber, wenn gerade diese wertvollen Schätze in Gefahr sind – sei es durch Diebstahl, Vandalismus oder ein Unwetter?

Damit unvorhersehbare Ereignisse die schönste Zeit des Jahres nicht überschatten und den Reisenden teuer zu stehen kommen, tritt die Wohnmobilversicherung von der VS.-Partnergesellschaft Ammerländer auf den Plan. Sie bietet einen umfassenden Schutz für das Inventar im Wohnmobil. Von Möbeln über Elektronik bis hin zu persönlichen Gegenständen sind alle beweglichen Dinge abgesichert – ideale Voraussetzungen für einen sorglosen Urlaub. Ab sofort ist sie über verysafe.de, die Sachversicherungssparte von vs vergleichen-und-sparen GmbH, erhältlich.

Das übernimmt die Versicherung im Schadensfall

Kommt es zu einem Schaden am Wohnmobil selbst, an der Einrichtung oder persönlichen, mitgebrachten Dingen, übernimmt die Wohnmobilversicherung die Kosten für Reparatur oder Ersatz der beschädigten Gegenstände. Auch am Fahrzeug befestigtes Sportequipment wie Surfbretter oder Mountainbikes sowie Zubehör und Wertgegenstände im Vorzelt sind darüber zuverlässig abgedeckt. Bis zu einer Versicherungssumme von 20.000 Euro.

Ein geschätzter Begleiter im Campingurlaub

Mit der Wohnmobilversicherung können sich Campingfreunde entspannt auf den Weg in die Ferien machen. Ungeachtet, ob Langfinger sich an ihrem Hab und Gut vergreifen oder vielleicht dunkle Gewitterwolken am Urlaubshimmel aufziehen – mit dem Schutz ihres Reisehausrats im Gepäck sind Sie im Fall der Fälle finanziell auf der sicheren Seite! Deshalb ist die Ammerländer Wohnmobilversicherung ein besonders geschätzter Begleiter im Campingurlaub.

Über verysafe.de / vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktive Spezialtarife. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

