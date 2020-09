SoulSpring: „Wir wollen Menschen zusammenzubringen, die wirklich zusammenpassen“

Das internationale Matchmaking-Unternehmen SoulSpring hat ein hochqualifiziertes Netzwerkkonzept für Menschen entwickelt, die eine erfüllte, liebevolle und tragfähige Partnerschaft suchen.

Die Corona-Pandemie hat bei nicht wenigen Menschen die Globalisierung und Internationalisierung in ein kritisches Licht gerückt. Ist die weltweite Vernetzung wirklich so gut und sinnvoll – oder ist es nicht doch eher angesagt, sich im eigenen Umfeld zu bewegen und dadurch ein Gefühl von größerer Sicherheit zu erhalten? Für Marina Morskaya, Unternehmerin aus Kiew, stellt sich diese Frage nicht. „Die Welt ist ein vollständig vernetztes System und das ist auch gut so. Die Menschen sind heute nicht mehr dafür gemacht, sich nur auf ihr bekanntes Umfeld zu konzentrieren. Sie wollen international unterwegs sein und ihren Horizont erweitern. Und daher sind sie auch offen dafür, sich auf internationale Partnerschaften einzulassen“, sagt die Macherin von SoulSpring (https://soulspring.eu), einer internationalen Agentur für Matchmaking. Sie betreut mit ihrem Team in Europa und den USA Kunden, die sich vorstellen können, eine Partnerin in Osteuropa zu finden.

Wichtig für Marina Morskaya: „Unsere Kunden wissen, dass SoulSpring sich von einem einfachen Matchmaking-Service oder einer Online-Dating-Plattform für ein schnelles Abenteuer unterscheidet. Die Einzigartigkeit von SoulSpring basiert auf maßgeschneiderten und professionellen Matchmaking-Services, bei denen Sie ausgewählte, intelligente und erstklassige Menschen treffen.“ Daher hat Marina Morskaya SoulSpring als hochqualifiziertes Netzwerk aufgebaut und kooperiert mit zahlreichen Institutionen in Ost und West. „Wir arbeiten mit Business-Clubs, hochwertigen Sportvereinen und anderen Vereinigungen zusammen, um ein ideales Matchmaking zu erreichen und Menschen zusammenzubringen, die wirklich zusammenpassen. Wir wollen uns in den Umfeldern bewegen, in denen auch unsere hochwertige Klientel zuhause ist.“

Das folgt einem klar strukturierten Ansatz. Für Marina Morskaya geht es beim Matchmaking auf hohem Niveau in erster Linie nicht darum, schnell einen Partner zu finden. „Zunächst sollten Menschen nach anderen Menschen für die Kommunikation beziehungsweise nach echten Freunden für eine interessante, langfristige Beziehung suchen. Nach unserer Erfahrung reduziert dieses Vorgehen die Wichtigkeit der Suche nach einem Partner und erhöht zugleich die Chancen, neue Menschen mit den gleichen Interessen zu treffen, ohne Erwartungen an eine Partnerschaft zu haben. Denn wir haben schon oft festgestellt, dass Menschen ein ideales Bild des potenziellen Partners entwickelt haben und sie davon abhält, wirkliche Beziehungen aufzubauen. Durch dieses Idealbild kann es sogar sein, dass Menschen im wirklichen die Person verpassen, die tatsächlich zu ihnen passt“, sagt sie.

Die Arbeit von SoulSpring basiert auf einer durchdachten Strategie zum Aufbau von Beziehungen, Beratungen zum idealen Matchmaking und zur Kommunikation und zielt darauf ab, bewusst nach einer außergewöhnlichen Person zu suchen, die zu den Kunden und ihren Ansprüchen passt. Das Unternehmen stellt nicht nur eine Reihe möglicher Kandidaten zusammen, sondern bereitet persönlich die erforderlichen Vorstellungen vor und bietet umfassende Anleitung und Unterstützung während der Kennenlernphase, um eine erfolgreiche Suche nach dem perfekten Partner sicherzustellen. Marina Morskaya betont: „Wir unterstützen die Kunden vor und sogar während der Gespräche mit potenziellen Partnern bei persönlichen Video-Chats und Meetings, da nichts besser funktioniert als die direkte Kommunikation, um die andere Person kennenzulernen und deren Vertrauen zu gewinnen. Wir haben viel Erfahrung in Psychologie und Persönlichkeitsanalyse und ein hohes kulturelles Verständnis, um Kommunikationsprobleme zu lösen und Kunden und ihren zukünftigen Partnern dabei zu helfen, sich gegenseitig so früh wie möglich besser zu verstehen.“

Kurz gesagt bedeutet das, dass SoulSpring erstklassige Dienstleistungen anbietet und nur Kunden auswählt, die sich einer ernsthaften Beziehung verschrieben haben. Die internationale Agentur schafft Möglichkeiten für erfolgreiche Menschen, um gemeinsam mit den Spezialisten ihre wahre Liebe zu finden.

Über SoulSpring

SoulSpring ist eine international tätige Partnervermittlung aus Kiew in der Ukraine. Macherin Marina Morskaya konzentriert sich darauf, durch einen professionellen und hochseriösen Vermittlungsprozess Kunden aus ganz Europa mit ausgesuchten und stilvollen Frauen aus der Ukraine zusammenzubringen. SoulSpring versteht sich dabei als externer Projektmanager, der Menschen bei ihrer Suche nach einer Partnerin in Osteuropa begleitet. Daher erfolgt die Suche ausschließlich individuell und ausgehend von den langfristigen Wünschen eines Menschen. SoulSpring ist dezidiert keine Online-Dating-Plattform für das schnelle Abenteuer, sondern ein professioneller Dienstleister für einen der wichtigsten Bereiche des Lebens: eine erfüllte, liebevolle und tragfähige Partnerschaft. Die Arbeit des Unternehmens in der Ehevermittlung und Partnervermittlung in der Ukraine basiert auf einer durchdachten Strategie zum Aufbau von Beziehungen, Beratungen zum idealen Matchmaking und zur Kommunikation und zielt darauf ab, bewusst nach einer außergewöhnlichen Person zu suchen, die zu einer Person und ihren Ansprüchen passt. SoulSpring bietet erstklassige Dienstleistungen und wählt nur Kunden aus, die sich einer ernsthaften Beziehung verschrieben haben. „Wir schaffen lebensverändernde Möglichkeiten für erfolgreiche Menschen!“, hebt Marina Morskaya das Motto des Unternehmens hervor. Weitere Informationen unter www.soulspring.eu

