Southern Cross Gold begrüßt Australiens strategische Reserve für kritische Mineralien im Wert von 1,2 Milliarden Australischen Dollar

Sunday Creek soll nationale Antimonversorgung aus Victoria – Australiens Antimon-Zentrum – sichern

14. JANUAR 2026. Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-approved-shaft-reduces-exploration-costs-and-simplifies-access/ -) unterstützt nachdrücklich die Schaffung einer strategischen Reserve für kritische Mineralien im Wert von 1,2 Milliarden AUD durch die australische Regierung, wobei Antimon neben Gallium und Seltenerdelementen als eines von drei vorrangigen Mineralien identifiziert wurde.

Das Unternehmen begrüßt diese wegweisende Initiative, die die strategische Bedeutung der Sicherung der heimischen Antimonversorgung für Australien und seine Verbündeten anerkennt. Sunday Creek, nur 60 km nördlich von Melbourne in Victoria gelegen, ist eines der bedeutendsten unerschlossenen Gold-Antimon-Vorkommen in der westlichen Welt und steht bereit, um Australiens Ziele im Bereich der kritischen Mineralienversorgung zu unterstützen.

Wichtige Highlights:

– Die strategische Reserve des Bundes in Höhe von 1,2 Milliarden AUD priorisiert Antimon für die Verteidigungs- und saubere Energieversorgungsketten.

– Victorias kritische Mineralienvorkommen im Wert von 200 Milliarden AUD und die Roadmap für kritische Mineralien unterstützen die Entwicklung.

– Victoria ist derzeit Australiens einziger Antimonproduzent – Antimon ist seit jeher das zweitwichtigste Metall des Bundesstaates.

– Der Explorationsabbau in Sunday Creek wurde von der Regierung von Victoria genehmigt – die Bauarbeiten beginnen.

– Tier-1-Gebiet nur 60 km von Melbourne entfernt mit erstklassiger Infrastruktur.

– 73 Bohrungen mit mehr als 100 g/t Gold; 90 mit mehr als 10 % Antimon.

– Bewährte Metallurgie: 92 % bis 96 % Goldausbeute mit erfolgreicher Antimon-Gold-Trennung

Michael Hudson, President & CEO, kommentierte: Wir unterstützen nachdrücklich die strategische Vision der australischen Regierung, diese Reserve für kritische Mineralien zu schaffen. Dies ist genau die Art von mutiger politischer Maßnahme, die erforderlich ist, um die westlichen Lieferketten gegen die Dominanz Chinas zu sichern.

Da China und Russland 80 % der weltweit geförderten und verarbeiteten Antimonmenge kontrollieren, sendet die Priorisierung von Antimon in dieser Reserve ein klares Signal, dass Australien es mit der Sicherheit kritischer Mineralien ernst meint. Sunday Creek ist bereit, Teil der Lösung zu sein.

Diese Initiative der Bundesregierung ergänzt die Arbeit der viktorianischen Regierung unter Premierministerin Jacinta Allan in eindrucksvoller Weise. Die Roadmap für kritische Mineralien und die 200-Milliarden-Dollar-Förderstrategie des Bundesstaates Victoria haben den politischen Rahmen für eine verantwortungsvolle Entwicklung geschaffen, während die Genehmigung unserer Explorationsgenehmigung im November zeigt, dass der Bundesstaat wirklich offen für Geschäfte ist.

Victoria war schon immer Australiens Antimon-Bundesstaat. Antimon ist seit jeher nach Gold das zweitwichtigste Metall Victorias, dessen Tradition bis in die 1860er Jahre zurückreicht. Während des Ersten Weltkriegs waren die Costerfield-Minen im Zentrum Victorias wichtige Lieferanten von Antimon für britische Munition. Auch heute noch ist Victoria der einzige Antimon produzierende Bundesstaat Australiens.

Sunday Creek liegt nur 60 km von Melbourne entfernt in einer Tier-1-Region mit einer Infrastruktur von Weltklasse. Wir verfügen über eine außergewöhnlich hochgradige Lagerstätte, bewährte Metallurgie, genehmigten Untertagezugang und starke Unterstützung durch die Regierung sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Wir freuen uns darauf, mit der Regierung darüber zu sprechen, wie Sunday Creek zu den strategischen Reservenzielen Australiens beitragen und unsere AUKUS-Verbündeten unterstützen kann.

Australiens strategische Reserve für kritische Mineralien

Die strategische Reserve für kritische Mineralien in Höhe von 1,2 Milliarden AUD wurde am 12. Januar 2026 von Finanzminister Jim Chalmers, Ressourcenministerin Madeleine King und Handelsminister Don Farrell angekündigt. Die Reserve wird sich zunächst auf Antimon, Gallium und Seltenerdelemente konzentrieren – Mineralien, die für Verteidigungsausrüstung, saubere Energietechnologie und fortschrittliche Fertigung unverzichtbar sind.

Die Initiative umfasst 185 Millionen AUD für die physische Lagerung sowie zusätzliche Mittel für Abnahmevereinbarungen und Differenzkontrakte mit australischen Produzenten. Sie steht im Einklang mit der 13 Milliarden AUD schweren Partnerschaft zwischen den USA und Australien im Bereich kritischer Mineralien und unterstützt direkt die Sicherheit der AUKUS-Lieferkette.

Antimon ist von entscheidender Bedeutung für Verteidigungsanwendungen wie Munition, Nachtsichtgeräte und Flammschutzmittel sowie für neue Anwendungen in Batterien und Solarzellen. Die jüngsten Exportbeschränkungen Chinas haben die Dringlichkeit der Entwicklung westlicher Versorgungsalternativen deutlich gemacht.

Victoria: Australiens Antimon-Zentrum

Victoria ist derzeit der einzige Antimon produzierende Bundesstaat Australiens, und Antimon ist seit jeher nach Gold das zweitwichtigste Metall des Bundesstaates. Die Tradition des Antimonabbaus in diesem Bundesstaat reicht bis ins Jahr 1860 zurück, als Gold-Antimon-Erz entdeckt wurde und ein Bergbaugebiet entstand, das während des Ersten Weltkriegs als Lieferant von Antimon für britische Munition (einschließlich des Sunday Creek-Projekts) von strategischer Bedeutung war.

Heute gehört die Costerfield-Mine (54 km von Sunday Creek entfernt) nach wie vor zu den fünf größten Antimonproduzenten der Welt. Sowohl Costerfield als auch Sunday Creek werden in Victoria betrieben, wo sich auch die hochgradige Fosterville-Goldmine von Agnico Eagle befindet.

In der Roadmap für kritische Mineralien von Premierminister Allan wird Antimon ausdrücklich als Priorität genannt, und die Regierung hat mit strategischen Landnutzungsbewertungen begonnen, um eine Prioritätszone für Antimonprojekte in Zentral-Victoria festzulegen. Die Regierung von Victoria schätzt den Wert der kritischen Mineralien des Bundesstaates auf etwa 200 Milliarden AUD, wodurch bis zu 7.000 Arbeitsplätze gesichert werden könnten.

Sunday Creek: Genehmigt und im Fortschreiten

Im November 2025 genehmigte Resources Victoria den Arbeitsplan des Unternehmens für einen Explorationsstollen in Sunday Creek. Diese wegweisende Genehmigung ermöglicht den unterirdischen Zugang zu hochgradigen Mineralisierungen und unterstreicht das Engagement der Regierung Allan für eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung.

Der Aufbau der Baustelle ist derzeit im Gange. Das Unternehmen wird auf 22 Bohrgeräte (10 oberirdisch + 12 unterirdisch) erweitern und damit Australiens größtes Vorentwicklungs-Bohrprogramm schaffen. Der Minerals Council of Australia stellte fest, dass die Genehmigung eine klare Botschaft sendet, dass Victoria offen für Geschäfte ist.

Sunday Creek hat außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, darunter 73 Bohrschneisen mit mehr als 100 g/t Gold (Spitzenwert 3.511 g/t) und 90 Schneisen mit mehr als 10 % Antimon (Spitzenwert 47,5 %) aus 107.415 m Bohrungen. Jüngste metallurgische Tests zeigen eine Goldausbeute von 92 % bis 96 % mit erfolgreicher selektiver Flotation, wodurch ein hochgradiges, arsenarmes Antimon-Gold-Konzentrat entsteht, das für westliche Schmelzhütten geeignet ist.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd (ASX: SX2, TSX: SXGC, OTCQX: MWSNF) treibt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, voran. Das Unternehmen ist nach einer Kapitalerhöhung um 143 Millionen CAD im Mai 2025 gut finanziert und besitzt 1.392 Hektar Land in Eigenbesitz im Projektgebiet.

– Ende –

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in die vorliegende Form und den vorliegenden Kontext des Berichts zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, sowie Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

1

