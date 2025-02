Southern Cross Gold erweitert hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierung 200 Meter nach Westen bei Christina @ Sunday Creek

25. Februar 2025. Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – gibt die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern bekannt: SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148 auf dem Grundstück Christina, Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek in Victoria

Die Mineralisierung wurde um eine Streichlänge von 15 % oder 200 m westlich von Christina erweitert und erstreckt sich nun über 1,5 km von Apollo East bis Christina und ist östlich von Apollo, westlich von Christina und neigungsabwärts weiterhin offen.

HIGHLIGHTS

Die jüngsten Bohrergebnisse von Sunday Creek unterstreichen, dass es sich um eine strategisch wichtige westliche Gold-Antimon-Entdeckung in einem kritischen geopolitischen Moment handelt.

Neue Bohrungen erweitern die Ausdehnung des Projekts um 15 % und bestätigen das hochgradige Potenzial des Projekts. Der mineralisierte Trend wurde von 1,3 km auf 1,5 km Länge auf dem Grundstück Christina erweitert. Bohrloch SDDSC148 durchteufte die mineralisierte Zone auf 330 m und identifizierte sechs neue Adersätze und 12 Stellen mit sichtbarem Gold – hervorgehoben durch außergewöhnliche Abschnitte wie 1,0 m @ 20,8 g/t AuEq, 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq und 0,5 m @ 41,3 g/t AuEq. Dies beweist die robuste Natur des Systems und sein Potenzial für eine weitere Expansion.

Doch abgesehen von den überzeugenden wirtschaftlichen Aspekten des Goldes wurde die Bedeutung von Sunday Creek durch die chinesischen Antimon-Exportbeschränkungen vom September 2024 noch verstärkt, die zu einer dringenden Nachfrage nach westlichen Antimonlieferungen führten, insbesondere für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen.

Das Zwei-Metalle-Profil des Projekts, bei dem Antimon 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, macht es zu einem der wenigen großen, hochwertigen Antimonprojekte im Westen. Was Sunday Creek besonders attraktiv macht, ist seine Optionalität – es kann in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden, während es gleichzeitig ein strategisches Potenzial für die Antimonversorgung bietet.

Mit Barmitteln in Höhe von 18 Mio. AUD, die ein umfangreiches 60 km langes Bohrprogramm bis zum 3. Quartal 2025 unterstützen, und metallurgischen Ergebnissen, die eine konventionelle Verarbeitung mit einer Goldgewinnung von 93-98 % belegen, scheint Southern Cross Gold gut positioniert zu sein, um diese weltweit bedeutende Lagerstätte in einer erstklassigen Rechtsprechung voranzutreiben. Die Kombination aus einer expandierenden hochgradigen Mineralisierung, einer strategischen Metalloption und einem klaren Erschließungspfad schafft mehrere Möglichkeiten zur Wertschöpfung, während das Projekt in Richtung Ressourcendefinition voranschreitet.

Michael Hudson, President & CEO von SXGC, erklärt: „In diesem frühen Stadium der Bohrungen bei Christina liefert unser systematischer Ansatz weiterhin hohe Gehalte, während wir das Volumen des Systems erhöhen. Die Entdeckung von sechs neuen Adersätzen erweitert unseren mineralisierten Fußabdruck um 15 % oder 200 m westlich der historischen Mine Christina. Die mineralisierte Streichlänge des Projekts erstreckt sich nun über 1,5 km von Apollo East bis Christina und . Wichtig ist, dass sie östlich von Apollo, westlich von Christina und neigungsabwärts auf dem gesamten Projekt offen bleibt.

„Mehrere hochgradige Abschnitte innerhalb eines 330 m langen Abschnitts des mineralisierten Grundgebirges in Bohrloch SDDSC148, einschließlich 1,0 m @ 20,8 g/t AuEq, 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq und 0,5 m @ 41,3 g/t AuEq, zeigten die robuste Beschaffenheit des Systems und sein Potenzial für eine weitere Expansion. Die ersten Abschnitte, die westlich von Christina beobachtet wurden, sind dünner als jene im Osten, doch die hochgradige Beschaffenheit der Abschnitte könnte es bequem ermöglichen, dass ihre g/t x m-Metrik in abbaubare Kategorien bei benachbarten Minen fällt.

„Die Aktionäre können im nächsten Quartal mit einer Reihe wichtiger Katalysatoren rechnen, darunter ein für Anfang März 2025 geplantes Upgrade der Explorationsziele, die fortlaufende Erweiterung des Kernressourcengebiets mit monatlichen Aktualisierungen der Modellierung durch SRK Consulting, geophysikalische IP-Tests regionaler Ziele entlang der 12 km langen Streichlänge, der Abschluss der metallurgischen Studien der Stufe 2, die Erweiterung des Bohrbetriebs von fünf auf acht Bohrgeräte mit gezielten Tests regionaler Ziele und das Vorantreiben der Genehmigungsverfahren im Bundesstaat Victoria, einschließlich Umwelt- und hydrogeologischer Studien.

FÜR ALLE, DIE SICH FÜR DIE DETAILS INTERESSIEREN

HIGHLIGHTS

– Signifikante Erweiterung des mineralisierten Fußabdrucks, die durch das erfolgreiche westliche Erweiterungsbohrprogramm erreicht wurde und durch mehrere hochgradige Goldabschnitte hervorgehoben wird

o Die Streichenlänge erstreckte sich 200 m westlich von Christina auf 1,5 km zwischen Apollo East und Christina und bleibt östlich von Apollo, westlich von Christina und neigungsabwärts offen.

o Neue Adersätze über das aktuelle Modell hinaus identifiziert und weitere Bestätigung der Fortsetzung des Systems in der Tiefe

– SDDSC148 bohrte sechs zuvor nicht modellierte hochgradige Adersätze und erprobte einen aussichtsreichen Korridor von 330 m. Das Bohrloch enthielt sechs Abschnitte mit mehr als 20 g/t Au (bis zu 76,0 g/t Au) und 12 Vorkommen von sichtbarem Gold. SDDSC148 stellt die westlichste getestete Mineralisierung auf dem Projekt Sunday Creek dar. Ausgewählte Highlights beinhalten:

o 1,0 m @ 20,8 g/t AuEq (20,5 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 181,0 m

o 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq (76,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 252,6 m

o 0,5 m @ 41,3 g/t AuEq (41,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 285,8 m

– SDDSC140 erbohrte drei hochgradige Adersätze, die 240 m bis 360 m neigungsaufwärts von SDDSC153 bzw. 150 liegen (29. Januar 2025). Zu den ausgewählten Highlights gehören:

o 4,2 m @ 7,4 g/t AuEq (6,6 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 168,8 m, einschließlich:

§ 2,1 m @ 12,8 g/t AuEq (11,4 g/t Au, 0,7% Sb) aus 169,9 m

– SDDSC146W1 durchteufte zwei mineralisierte Bereiche und durchquerte einen aussichtsreichen mineralisierten Korridor von 80 m, der die Fortsetzung des Erzganges bis zur westlichen Ausdehnung von Christina bestätigt. Zu den Highlights von SDDSC146W1 gehören:

o 1,8 m @ 8,6 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 309,3 m, einschließlich:

§ 1,3 m @ 11,6 g/t AuEq (11,5 g/t Au, 0,1% Sb) aus 309,8 m

– Laufende Exploration: A$ 18 Millionen in bar und keine Schulden. Vierzehn Bohrlöcher (SDDSC147, 149, 149W1, 151, 152, 154 – 160, 155A, 157A) werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher (SDDSC160W1, 161, 162, 163, 164) sind in Arbeit (Abbildung 1 und 2).

Infos über die Bohrlöcher

SDDSC148 wurde im Rahmen eines Programms gebohrt, das darauf abzielte, den Deichkörper (die Leiterschienen) zu lokalisieren und zu durchqueren und gleichzeitig mineralisierte Adersätze (die Leitersprossen) in einem mäßigen bis hohen Winkel zu durchteufen. Dieses Bohrloch durchschnitt erfolgreich ein aussichtsreiches Fenster (kumulative Bohrlochlänge des veränderten Sediments/Dykes/Brekziens) von 330 m und entdeckte sechs zuvor nicht modellierte Adersätze, wobei auch 12 sichtbare Goldvorkommen aufgezeichnet wurden. Dies stellt die westlichste bekannte Mineralisierung auf dem Projekt Sunday Creek dar und erweitert die getestete Streichenlänge um 200 m auf 1,5 km zwischen Apollo East und Christina. Zu den erweiterten Highlights gehören:

– 1,0 m @ 20,8 g/t AuEq (20,5 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 181,0 m

– 2,2 m @ 7,2 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 208,6 m

– 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq (76,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 252,6 m

– 0,6 m @ 5,2 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 272,6 m

– 0,3 m @ 21,7 g/t AuEq (21,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 277,8 m

– 0,5 m @ 41,3 g/t AuEq (41,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 285,8 m

– 0,2 m @ 36,1 g/t AuEq (36,1 g/t Au, 0,0% Sb) aus 300,8 m

– 0,3 m @ 13,5 g/t AuEq (13,5 g/t Au, 0,0% Sb) aus 304,8 m

– 1,0 m @ 8,1 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 336,7 m, einschließlich:

o 0,3 m @ 24,6 g/t AuEq (24,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 336,7 m

– 0,7 m @ 5,7 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 547,4 m

SDDSC140 war ein weiterer Erfolg. Es wurde in einem relativ großen Winkel zum Deich/Brekzie-Grundgestein als Kontrollbohrung (großer Winkel zu den Leiterschienen) gebohrt und durchschnitt drei mineralisierte Bereiche auf 240 m bis 360 m neigungsaufwärts von SDDSC153 bzw. SDDSC150. Das Bohrloch durchteufte drei mineralisierte Domänen in einem 125 m langen aussichtsreichen mineralisierten Korridor und lieferte bedeutende Ergebnisse, darunter:

– 4,2 m @ 7,4 g/t AuEq (6,6 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 168,8 m, einschließlich:

o 2,1 m @ 12,8 g/t AuEq (11,4 g/t Au, 0,7% Sb) aus 169,9 m

– 5,1 m @ 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 184,4 m, einschließlich:

o 1,7 m @ 4,4 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 186,5 m

– 2,3 m @ 2,4 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,3% Sb) aus 214,4 m

SDDSC146 stieß auf technische Probleme, da sich die Bohrausrüstung in 230 m bis 245 m Tiefe festsetzte. Ein Tochterbohrloch, SDDSC146W1, wurde bei 225 m erfolgreich verkeilt und durchschnitt zwei mineralisierte Bereiche in einem 80 m langen aussichtsreichen Korridor. Das Bohrloch bestätigte die Fortsetzung des Gesteinskörpers und der Mineralisierung 200 m weiter westlich als zuvor kartiert wurde. Zu den erweiterten Highlights von SDDSC146W1 gehören:

– 0,6 m @ 7,4 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 0,5% Sb) aus 234,3 m

– 1,8 m @ 8,6 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 309,3 m, einschließlich:

o 1,3 m @ 11,6 g/t AuEq (11,5 g/t Au, 0,1% Sb) aus 309,8 m

SDDSC142 wurde parallel zur Dyke-Zone gebohrt und lieferte wertvolle stratigraphische Informationen über die Sedimentabfolge der Christina-Lokalität, die es ermöglichen werden, weitere Bohrungen anzupeilen.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Das Bohrprogramm schreitet weiter voran; vierzehn Bohrlöcher (SDDSC147, 149, 149W1, 151, 152, 154-160, 155A, 157A) werden derzeit bearbeitet und analysiert. Fünf weitere Löcher (SDDSC160W1, 161, 162, 163, 164) werden derzeit aktiv gebohrt.

Die Bohrstrategie verfolgt einen systematischen Ansatz, um sowohl die Deichgrundstruktur (Leiterschienen“) als auch die damit verbundenen mineralisierten Adersätze (Leitersprossen“) in optimalen Winkeln zu durchteufen und so den mineralisierten Fußabdruck des Projekts weiter zu erweitern und gleichzeitig das geologische Verständnis des Systems zu verbessern.

Über Sunday Creek

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 16.900 Hektar (ha“) an genehmigten Explorationsgrundstücken. SXGC ist auch der Grundbesitzer von 1.054,51 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden,

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adersätzen, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das „Grundgestein“) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer „Goldenen Leiter“, bei der sich das Hauptgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen „Sprossen“ in einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis zu 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Mächtigkeit) (und bis zu 10 m) und erstrecken sich über 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 162 Bohrlöcher mit 73.299,16 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 12 Bohrlöcher mit 582,55 m bei Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher mit 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundfünfzig (56) >100 g/t AuEq x m und sechzig (60) >50 bis 100 g/t AuEq x m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wird.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.350 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver erprobt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 70 Sprossen“ definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist.

Weitere Informationen

Weitere Erörterungen und Analysen des Projekts Sunday Creek sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der Website von SXGC zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit Managing Director Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com abgerufen werden

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Standort des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 30-50 % der beprobten Mächtigkeit der anderen gemeldeten Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, während höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben*, um höhergradige Ergebnisse zu demonstrieren.

Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 4) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie ab dem 15. September 2024 Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte verhängen wird. Dies setzt die westlichen Rüstungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf das Angebot des Metalls aus und treibt die Preise in die Höhe, da China das Angebot des Metalls auf den Weltmärkten dominiert. Für SXGC ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 20 % des in situ gewinnbaren Wertes von Sunday Creek aus, bei einem AuEq von 1,88.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC) (ASX:SX2)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ist jetzt doppelt an der TSXV: SXGC und ASX: SX2 notiert.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSXV:SXGC , ASX:SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 Kilometer nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 56 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 70,7 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder“-Struktur über eine Streichlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defence Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält.

Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation 93-98 % beträgt.

Mit 18 Mio. AUD in bar, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem großen 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum 3. Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einem erstklassigen Gebiet voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Exploration Manager von SXGC und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben in interpretiertem mineralisiertem Gestein und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung („AuEq“) enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

SXGC ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023 unter Verwendung eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung von 94 % für Gold und 89 % für Antimon im Jahr 2023 berechnet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 1,88 × (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Mineralisierung von Sunday Creek bei Costerfield ist SXGC der Ansicht, dass ein = ( / ) + 1,88 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

JORC-Erklärung der zuständigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und ein registrierter professioneller Geologe sowie Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Herr Hudson ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Geschäftsführer von Southern Cross Gold Limited und beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Bestimmte Informationen in dieser Meldung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, sind dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der zuständigen Person, Herrn Steven Tambanis, erstellt wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www2.asx.com.au unter dem Code „SXGC“ verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktankündigung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der zuständigen Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktveröffentlichung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in dem ursprünglichen Dokument/der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, sich gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.

– Endet –

Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin – Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär – Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle: Ebene 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsenplätze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „für den Fall“, „würde“, „erwarten“, „vorbereitet“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als unzutreffend oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den von SXGC bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten (unter dem Code SX2) beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den von SXGC bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter Code SX2) eingereichten Unterlagen, die für SXGC in Kanada unter www.sedarplus.ca und in Australien unter www.asx.com.au unter Code SX2 verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1 : Grundriss von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve) sowie ausgewählten, bereits früher gemeldeten und noch nicht abgeschlossenen Bohrlöchern

Abbildung 2 : Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der die mineralisierten Adersätze zeigt. Zeigt die Bohrlöcher SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148, über die hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früher gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher begrenzt. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt

Abbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten, die von 12 Bohrlöchern des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

Abbildung 4: Standort des Projekts Sunday Creek und des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Redcastle

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit

Loch-ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen

SDDSC140 352.9 Christina 330075 5867612 274 9 -70

SDDSC142 500.67 Christina 330075 5867612 274 292 -70

SDDSC146 245.7 Christina 330073 5867612 274 273 -42

SDDSC146W1 461.2 Christina 330073 5867612 274 273 -42

SDDSC147 977.15 Goldener Deich 330809 5867842 301 278 -57

SDDSC148 563.6 Christina 330073 5867611 274 278 -57.2

SDDSC149 970.79 Apollo 331594 5867955 344 266 -47

SDDSC149W1 1041.1 Apollo 331594 5867955 344 266 -47

SDDSC150 638.8 Christina 330340 5867865 277 244 -65

SDDSC151 737.2 Goldener Deich 330818 5867847 301 273.8 -56.5

SDDSC152 1102.7 Aufgehende Sonne 330816 5867599 296 328 -65

SDDSC153 639.1 Christina 330333 5867860 277 244.8 -52.5

SDDSC154 392.9 Christina 330075 5867612 274 60 -26.5

SDDSC155 31 Aufgehende Sonne 330339 5867860 277 72.7 -63.5

SDDSC155A 896.4 Aufgehende Sonne 330339 5867860 277 72.7 -63.5

SDDSC156 755.55 Christina 330075 5867612 274 59.5 -45.3

SDDSC157 1115.7 Goldener Deich 330318 5867847 301 276.6 -58.4

SDDSC157A 219.9 Goldener Deich 330318 5867847 301 276.2 -60

SDDSC158 992.5 Apollo 331616 5867952 347 265.5 -45

SDDSC159 145.2 Gladys 330871 5867758 308 60.5 -28.9

SDDSC160 725.1 Christina 330753 5867733 307 272.5 -37.8

SDDSC161 In Arbeit befindlicher Plan 1020 m Goldener Deich 330951 5868007 314 257 -49.4

SDDSC162 In Arbeit befindlicher Plan 920 m Aufgehende Sonne 330339 5867864 277 75.4 -59.6

SDDSC163 In Arbeit befindlicher Plan 1000 m Apollo 331615.5 5867952 347 267.2 -48.5

SDDSC164 In Arbeit befindlicher Plan 315 m Gladys 330871 5867758 308 78.2 -40

SDDSC160W1 In Arbeit befindlicher Plan 1070 m Christina 330753 5867731 307 272.5 -37.8

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus SDDSC140, SDDSC146W1 und SDDSC148 unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au (g/t) Sb (%) AuEq (g/t)

SDDSC140 168.8 173.0 4.2 6.6 0.4 7.4

Einschließlich 169.9 172.0 2.1 11.4 0.7 12.8

SDDSC140 184.4 189.5 5.1 1.5 0.8 3.0

Einschließlich 186.5 188.2 1.7 1.9 1.3 4.4

SDDSC140 214.4 216.7 2.3 1.9 0.3 2.4

SDDSC146W1 234.3 234.9 0.6 6.5 0.5 7.4

SDDSC146W1 309.3 311.1 1.8 8.4 0.1 8.6

Einschließlich 309.8 311.1 1.3 11.5 0.1 11.6

SDDSC148 181.0 182.0 1.0 20.5 0.2 20.8

SDDSC148 208.6 210.8 2.2 6.8 0.2 7.2

SDDSC148 252.6 253.1 0.5 76.0 0.1 76.1

SDDSC148 272.6 273.2 0.6 5.0 0.1 5.2

SDDSC148 277.8 278.1 0.3 21.6 0.0 21.7

SDDSC148 285.8 286.3 0.5 41.2 0.1 41.3

SDDSC148 300.8 301.0 0.2 36.1 0.0 36.1

SDDSC148 304.8 305.1 0.3 13.5 0.0 13.5

SDDSC148 336.7 337.7 1.0 8.1 0.0 8.1

Einschließlich 336.7 337.0 0.3 24.6 0.0 24.6

SDDSC148 547.4 548.1 0.7 5.7 0.0 5.7

Tabelle 3: Alle gemeldeten Einzelproben von SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148, über die hier berichtet wird, >0,1 g/t AuEq.

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au (g/t) Sb (%) AuEq (g/t)

SDDSC140 136.1 136.5 0.4 0.1 0.1 0.2

SDDSC140 136.5 136.9 0.4 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 138.2 138.4 0.3 0.4 2.3 4.8

SDDSC140 138.4 139.0 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC140 139.0 139.2 0.2 0.8 0.1 0.9

SDDSC140 141.9 142.3 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC140 142.5 143.3 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC140 153.5 154.1 0.6 0.2 0.3 0.7

SDDSC140 154.1 154.5 0.4 0.4 0.2 0.7

SDDSC140 154.5 155.1 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 155.1 155.7 0.6 2.1 0.4 2.9

SDDSC140 155.7 156.7 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 163.3 164.1 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC140 168.2 168.8 0.6 0.4 0.0 0.4

SDDSC140 168.8 169.9 1.1 2.5 0.2 2.9

SDDSC140 169.9 171.0 1.1 5.4 0.4 6.0

SDDSC140 171.0 171.1 0.1 12.2 0.5 13.1

SDDSC140 171.1 171.4 0.3 6.4 0.3 6.9

SDDSC140 171.4 171.6 0.1 3.5 1.1 5.5

SDDSC140 171.6 172.0 0.4 32.1 1.9 35.6

SDDSC140 172.0 172.5 0.5 0.7 0.0 0.8

SDDSC140 172.5 173.0 0.5 2.2 0.1 2.3

SDDSC140 173.0 174.2 1.2 0.2 0.0 0.3

SDDSC140 174.2 175.1 0.9 0.4 0.0 0.4

SDDSC140 177.3 178.3 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 179.0 179.9 0.9 0.3 0.1 0.4

SDDSC140 180.9 181.5 0.6 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 181.5 182.3 0.8 0.2 0.0 0.3

SDDSC140 182.3 182.7 0.4 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 182.7 183.6 0.8 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 183.6 184.4 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC140 184.4 185.2 0.8 0.9 0.1 1.1

SDDSC140 185.2 185.7 0.5 2.8 0.5 3.8

SDDSC140 185.7 186.1 0.5 1.0 0.8 2.6

SDDSC140 186.1 186.5 0.4 0.9 0.2 1.3

SDDSC140 186.5 186.8 0.4 6.4 0.3 7.0

SDDSC140 186.8 187.4 0.6 0.7 0.8 2.2

SDDSC140 187.4 187.9 0.4 0.8 0.7 2.1

SDDSC140 187.9 188.2 0.4 0.6 4.0 8.1

SDDSC140 188.2 188.6 0.4 2.2 0.8 3.7

SDDSC140 188.6 189.2 0.6 0.6 0.7 1.9

SDDSC140 189.2 189.5 0.3 1.8 0.4 2.5

SDDSC140 189.5 190.3 0.8 0.2 0.1 0.5

SDDSC140 190.3 191.1 0.8 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 191.1 192.1 1.1 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 194.2 194.7 0.5 0.4 0.9 2.1

SDDSC140 194.7 195.5 0.8 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 198.1 198.5 0.4 1.0 0.0 1.0

SDDSC140 198.5 199.4 0.9 0.1 0.1 0.3

SDDSC140 202.9 203.0 0.1 0.1 0.4 0.8

SDDSC140 203.0 203.3 0.3 0.3 0.3 0.9

SDDSC140 203.3 203.8 0.5 0.5 0.0 0.6

SDDSC140 204.8 205.1 0.4 0.3 0.0 0.4

SDDSC140 205.1 205.4 0.3 0.1 0.4 0.8

SDDSC140 208.2 209.5 1.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC140 209.5 210.2 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 210.2 211.1 0.9 0.1 0.2 0.4

SDDSC140 212.0 213.0 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 213.0 213.8 0.8 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 213.8 214.4 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC140 214.4 214.6 0.2 9.3 0.0 9.4

SDDSC140 214.6 215.0 0.4 0.2 0.0 0.3

SDDSC140 215.0 215.2 0.3 1.2 0.0 1.2

SDDSC140 215.2 216.0 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 216.0 216.4 0.4 0.2 0.3 0.8

SDDSC140 216.4 216.7 0.4 5.2 1.3 7.6

SDDSC140 216.7 217.3 0.6 0.7 0.0 0.8

SDDSC140 219.0 219.3 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 219.3 219.9 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC140 219.9 220.3 0.4 0.5 0.9 2.3

SDDSC140 220.3 220.6 0.4 1.6 0.1 1.7

SDDSC140 220.9 221.2 0.3 0.3 0.2 0.7

SDDSC140 223.4 223.8 0.4 0.6 0.3 1.1

SDDSC140 223.8 224.7 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC140 224.7 225.5 0.9 0.7 0.1 0.9

SDDSC140 225.5 226.6 1.1 0.6 0.0 0.7

SDDSC140 226.6 227.8 1.2 0.4 0.0 0.5

SDDSC140 229.2 230.2 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC140 231.8 232.1 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC140 232.4 232.8 0.4 0.3 0.3 1.0

SDDSC140 234.7 235.1 0.4 0.1 0.0 0.2

SDDSC140 235.1 235.4 0.3 0.2 0.0 0.3

SDDSC140 235.4 235.7 0.3 0.4 0.3 1.0

SDDSC140 239.0 239.8 0.8 0.3 0.0 0.4

SDDSC140 241.3 241.6 0.3 0.1 0.1 0.3

SDDSC140 242.5 243.4 1.0 0.1 0.1 0.2

SDDSC140 243.4 244.0 0.6 0.1 0.3 0.6

SDDSC140 244.6 244.9 0.3 0.1 0.2 0.6

SDDSC140 249.2 249.5 0.3 0.1 0.6 1.2

SDDSC140 268.5 268.7 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC140 271.0 271.1 0.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC146 123.0 123.6 0.6 0.1 0.1 0.3

SDDSC146 123.6 124.1 0.5 0.3 0.3 0.8

SDDSC146 124.1 124.3 0.2 0.2 0.5 1.1

SDDSC146 124.3 124.5 0.2 0.2 0.8 1.8

SDDSC146 127.4 127.7 0.3 0.4 0.2 0.8

SDDSC146 127.7 128.0 0.4 0.8 0.1 1.0

SDDSC146 128.0 129.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC146 129.9 130.1 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC146 130.8 131.7 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC146 132.6 133.2 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC146 133.2 133.3 0.2 1.1 0.0 1.1

SDDSC146 134.6 134.9 0.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC146 136.2 136.9 0.7 0.3 0.0 0.3

SDDSC146 136.9 137.2 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC146 137.2 137.5 0.3 1.9 0.8 3.4

SDDSC146 137.5 137.8 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC146 138.9 139.2 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC146 147.7 147.9 0.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC146 147.9 148.2 0.3 0.1 0.0 0.2

SDDSC146 191.3 191.5 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC146 233.9 234.6 0.6 0.2 0.1 0.4

SDDSC146 234.6 234.7 0.1 1.8 1.1 3.8

SDDSC146 234.7 235.3 0.6 0.1 0.1 0.3

SDDSC146 235.3 236.4 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC146 236.4 237.1 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC146 243.9 244.8 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 234.3 234.8 0.5 0.5 0.6 1.6

SDDSC146W1 234.8 234.9 0.1 27.5 0.1 27.6

SDDSC146W1 234.9 235.4 0.4 0.3 0.3 0.8

SDDSC146W1 235.4 235.9 0.6 0.2 0.0 0.3

SDDSC146W1 256.0 257.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 267.4 267.5 0.1 4.1 0.0 4.1

SDDSC146W1 267.5 268.3 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC146W1 271.6 271.9 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 271.9 272.4 0.5 1.3 0.1 1.6

SDDSC146W1 272.4 272.7 0.3 2.3 0.1 2.5

SDDSC146W1 272.7 273.0 0.3 0.3 0.1 0.4

SDDSC146W1 273.0 274.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 274.0 274.1 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 274.1 274.8 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 274.8 275.3 0.5 0.1 0.0 0.2

SDDSC146W1 275.3 275.9 0.6 2.4 0.0 2.4

SDDSC146W1 276.8 277.3 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC146W1 278.3 278.8 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 278.8 279.2 0.4 0.7 0.0 0.7

SDDSC146W1 279.2 279.5 0.3 0.3 0.0 0.4

SDDSC146W1 280.9 281.8 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC146W1 283.2 284.0 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 284.6 285.6 1.0 0.3 0.0 0.3

SDDSC146W1 285.6 285.8 0.2 0.5 0.0 0.6

SDDSC146W1 288.1 288.5 0.4 0.8 0.0 0.8

SDDSC146W1 288.5 289.1 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC146W1 289.1 289.5 0.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC146W1 290.0 290.4 0.4 1.1 0.0 1.2

SDDSC146W1 290.4 291.7 1.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC146W1 291.7 293.0 1.3 0.6 0.0 0.6

SDDSC146W1 298.6 298.8 0.2 0.3 0.1 0.4

SDDSC146W1 299.9 300.4 0.4 0.2 0.2 0.6

SDDSC146W1 300.4 301.2 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 304.0 304.7 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 304.7 305.3 0.6 1.8 0.0 1.8

SDDSC146W1 305.3 305.6 0.3 0.4 0.2 0.8

SDDSC146W1 306.7 306.8 0.2 1.5 0.0 1.5

SDDSC146W1 306.8 307.2 0.4 0.1 0.1 0.2

SDDSC146W1 307.2 308.1 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC146W1 309.3 309.8 0.5 0.6 0.2 1.1

SDDSC146W1 309.8 310.5 0.7 11.2 0.0 11.3

SDDSC146W1 310.5 311.2 0.6 11.8 0.1 11.9

SDDSC146W1 311.2 311.8 0.6 0.1 0.0 0.2

SDDSC146W1 311.8 312.5 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 104.8 104.9 0.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 115.9 116.0 0.1 0.4 0.0 0.4

SDDSC148 167.0 167.6 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 167.6 168.2 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 168.2 168.5 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 170.6 171.8 1.2 0.1 0.1 0.2

SDDSC148 180.5 181.0 0.5 0.2 0.0 0.3

SDDSC148 181.0 181.3 0.3 42.3 0.1 42.4

SDDSC148 181.3 182.0 0.7 11.1 0.3 11.6

SDDSC148 190.0 191.0 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 192.8 192.9 0.2 5.7 0.0 5.8

SDDSC148 194.1 194.4 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 194.4 194.7 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 202.0 202.1 0.1 8.8 4.9 18.1

SDDSC148 202.1 202.4 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 206.0 206.2 0.2 0.2 0.2 0.5

SDDSC148 206.2 206.9 0.7 0.1 0.2 0.4

SDDSC148 208.6 209.9 1.3 5.9 0.3 6.5

SDDSC148 209.9 210.8 0.9 8.2 0.1 8.4

SDDSC148 210.8 211.6 0.8 0.4 0.0 0.5

SDDSC148 211.6 211.8 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 214.2 214.8 0.6 0.1 0.0 0.2

SDDSC148 214.8 214.9 0.1 16.7 0.7 17.9

SDDSC148 224.3 225.6 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 225.6 226.5 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 227.3 227.5 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 227.5 228.1 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 228.1 228.2 0.1 0.7 0.0 0.7

SDDSC148 230.5 231.1 0.6 0.4 0.1 0.5

SDDSC148 236.7 237.0 0.3 0.1 0.1 0.3

SDDSC148 243.3 244.0 0.7 0.3 0.0 0.4

SDDSC148 244.0 245.2 1.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC148 245.2 245.9 0.8 0.1 0.0 0.2

SDDSC148 245.9 246.2 0.3 0.5 0.0 0.5

SDDSC148 246.2 246.6 0.4 0.2 0.0 0.3

SDDSC148 246.6 247.1 0.5 0.5 0.5 1.5

SDDSC148 247.1 247.8 0.7 0.2 0.1 0.3

SDDSC148 247.8 247.9 0.1 0.7 0.0 0.7

SDDSC148 247.9 248.9 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 248.9 249.3 0.4 0.7 0.1 0.8

SDDSC148 249.3 250.0 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 250.0 250.5 0.5 0.5 0.0 0.5

SDDSC148 250.5 251.2 0.7 0.5 0.0 0.6

SDDSC148 251.2 251.8 0.7 0.6 0.0 0.6

SDDSC148 251.8 252.6 0.8 0.8 0.0 0.8

SDDSC148 252.6 253.1 0.5 76.0 0.1 76.1

SDDSC148 253.1 254.1 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 272.6 273.3 0.6 5.0 0.1 5.2

SDDSC148 273.9 274.3 0.4 0.1 0.1 0.4

SDDSC148 276.5 277.5 1.0 0.2 0.1 0.3

SDDSC148 277.8 278.2 0.3 21.6 0.0 21.7

SDDSC148 278.2 278.4 0.2 0.5 0.2 0.8

SDDSC148 278.4 278.9 0.5 0.2 0.1 0.3

SDDSC148 285.8 286.3 0.5 41.2 0.0 41.3

SDDSC148 286.3 287.0 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 287.6 288.6 1.0 0.1 0.0 0.2

SDDSC148 288.6 289.0 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 297.0 297.9 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 298.8 299.0 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 300.5 300.8 0.2 0.7 0.0 0.7

SDDSC148 300.8 301.0 0.2 36.1 0.0 36.1

SDDSC148 302.6 302.9 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 302.9 303.1 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 304.8 305.1 0.3 13.5 0.0 13.5

SDDSC148 307.4 307.6 0.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC148 307.9 308.2 0.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC148 309.9 310.6 0.7 0.1 0.0 0.2

SDDSC148 310.6 311.1 0.5 0.6 0.0 0.6

SDDSC148 311.1 311.2 0.2 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 311.2 312.1 0.9 0.7 0.0 0.8

SDDSC148 312.1 313.3 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 313.3 313.9 0.6 0.6 0.0 0.6

SDDSC148 313.9 315.2 1.3 0.3 0.0 0.4

SDDSC148 316.4 316.6 0.2 0.4 0.0 0.5

SDDSC148 320.8 321.3 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 321.3 322.2 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 323.8 324.6 0.8 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 329.0 330.2 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 330.2 330.9 0.7 0.4 0.0 0.4

SDDSC148 331.1 331.6 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 331.6 332.5 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 336.7 337.0 0.3 24.6 0.0 24.6

SDDSC148 337.0 337.7 0.7 1.3 0.0 1.3

SDDSC148 340.0 340.3 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 340.7 340.9 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 342.8 343.8 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 347.3 347.9 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 350.4 350.7 0.3 0.9 0.0 0.9

SDDSC148 351.0 351.3 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 354.5 354.9 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 358.9 359.8 0.9 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 359.8 360.6 0.8 1.4 0.0 1.4

SDDSC148 360.6 361.2 0.6 0.5 0.0 0.5

SDDSC148 361.2 362.2 1.0 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 366.3 366.6 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 378.6 379.5 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 387.3 387.9 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 387.9 388.5 0.6 0.1 0.0 0.2

SDDSC148 388.5 388.8 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 466.9 467.0 0.2 0.1 0.3 0.6

SDDSC148 472.3 472.5 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 475.4 475.6 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 479.1 479.3 0.2 1.0 0.0 1.0

SDDSC148 480.2 480.5 0.3 2.0 0.0 2.0

SDDSC148 481.0 481.4 0.4 0.5 0.0 0.5

SDDSC148 487.5 488.0 0.5 0.8 0.1 1.0

SDDSC148 488.0 488.6 0.7 0.8 0.0 0.8

SDDSC148 489.8 490.8 1.0 0.3 0.0 0.3

SDDSC148 490.8 491.5 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 493.7 494.0 0.3 1.1 0.0 1.1

SDDSC148 494.0 494.5 0.5 0.5 0.0 0.5

SDDSC148 497.4 498.0 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 498.8 499.4 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 500.2 500.5 0.3 0.3 0.0 0.4

SDDSC148 500.8 501.1 0.3 0.7 0.0 0.7

SDDSC148 501.1 502.1 1.0 0.6 0.0 0.6

SDDSC148 504.0 505.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 506.2 506.7 0.5 2.1 0.0 2.1

SDDSC148 506.7 507.5 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 514.9 515.2 0.3 0.6 0.0 0.6

SDDSC148 546.9 547.4 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC148 547.4 547.7 0.3 2.5 0.0 2.5

SDDSC148 547.7 548.1 0.4 8.4 0.0 8.4

SDDSC148 548.1 548.5 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC148 549.2 549.8 0.6 0.2 0.0 0.2

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Stichprobentechniken und Daten

Kriterien Erklärung zum JORC-Code Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. geschnittene Kanäle, zufällige Späne oder spezielle, · Beprobt wurden Bohrkerne (halbe Kerne für >90% und viertel Kerne für Kontrollproben),

auf die untersuchten Mineralien zugeschnittene Industriestandard-Messgeräte, wie z. B. Greifproben (Feldproben von anstehendem Gestein und Felsblöcken; einschließlich Doppelproben),

Gammasonden im Bohrloch oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden Doppelproben).

werden. · Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts ermittelt, im Allgemeinen mit

· Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die einer Genauigkeit von 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mit einem

angemessene Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme

