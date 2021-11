Sovereign strebt Dual Listing an AIM an

17. November 2021 – Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen derzeit um ein Dual Listing am AIM-Markt der Londoner Börse (AIM) bemüht, um die Reichweite des Unternehmens in der nördlichen Hemisphäre zu vergrößern.

Das Unternehmen hat seine Vorabbekanntmachungen, die für die Zulassung der Stammaktien des Unternehmens zum Handel am AIM (AIM-Zulassung) erforderlich sind, eingereicht. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Mitteilungsfrist von 20 Werktagen werden die Aktien des Unternehmens voraussichtlich am oder um den 14. Dezember 2021 mit dem AIM-Kürzel SVML zum Handel am AIM zugelassen. Die Stammaktien des Unternehmens notieren weiterhin an der ASX und können dort wie gewohnt gehandelt werden.

Im Rahmen des Dual Listing wird das derzeit in London ansässige Board-Mitglied des Unternehmens, Herr Ben Stoikovich, den Posten des Non-Executive Chairman übernehmen und Herr Ian Middlemas wird zum Non-Executive Director ernannt. Diese Änderungen treten mit der AIM-Zulassung in Kraft.

Die Firma RFC Ambrian Limited (RFC Ambrian) unterstützt den Prozess des Dual Listing und ist der nominierte Berater des Unternehmens; Optiva Securities wurde zum Broker des Unternehmens ernannt.

Zusätzliche Informationen, einschließlich der Vorabbekanntmachungen vor der AIM-Zulassung, sind unten aufgeführt und stehen auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.

Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign, sagt dazu:

Wir freuen uns sehr über die Notierung am AIM-Markt, mit der wir neue Kapitalmärkte für unsere Rutilentdeckung von globaler Bedeutung erschließen werden. Das Unternehmen freut sich darauf, aktuellen und neuen Investoren noch vor Jahresende die erste Rahmenbewertung (Scoping Study) für Kasiya zu präsentieren.

Anfragen richten Sie bitte an:

Dr Julian Stephens (Perth)

Geschäftsführer

+61(8) 9322 6322

Sam Cordin (Perth)

+61(8) 9322 6322

Sapan Ghai (London)

+44 207 478 3900

Die vollständige Pressemeldung in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02453207-6A1063171?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

