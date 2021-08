Sozial- und Gesundheitswesen im Fokus: Connext Vivendi, UPM und CSS bieten aktuelle Digitalisierungstrends

Am 02.09.2021 informiert die CSS AG zusammen mit Branchenspezialist Connext Vivendi und dem Prozessexperten UPM über neue Trends und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung.

Künzell, 23. August 2021 – Weniger Verwaltungslast, mehr Zeit für die Betreuung, Unterstützung und Förderung von Menschen. Wie das funktioniert zeigen CSS-Produktexperten anhand der kaufmännischen Komplettlösung eGECKO für die Sozialwirtschaft. Gemeinsam mit Branchenspezialist Connext Vivendi und dem Prozessexperten UPM bieten sie am 02. September im Rahmen ihrer virtuellen Konferenzreihe „eGECKO | Con“ interessierten Teilnehmern einen Überblick auf die ganzheitliche und umfassende ERP-Komplettlösung für sämtliche Anforderungen des Gesundheits- und Sozialwesens.

In speziellen Webcasts werden zahlreiche Möglichkeiten zur Digitalisierung und Optimierung von Unternehmensprozessen vorgestellt, mit denen sich Unternehmen von aufwendigen Routinearbeiten rund um Dokumentation und Administration entlasten können. Auch nehmen sich die Experten in einem persönlichen Gespräch die Zeit, detailliert auf die Herausforderungen der Teilnehmer einzugehen. Die virtuelle Messe ist interaktiv aufgebaut, sodass Fragen zur Digitalisierung sowohl in den Webcasts als auch in persönlichen Beratungsgesprächen direkt an die Experten gerichtet werden können.

Webcast 1: Connext Vivendi

Die ERP Software für die Sozialwirtschaft als optimale Ergänzung zur kaufmännischen Komplettlösung eGECKO.

Webcast 2: eGECKO Rechnungswesen

Weniger Administration, mehr Zeit für die Arbeit mit Menschen: Warum ein digitales Rechnungswesen ein soziales und gesundes Rechnungswesen ist.

Webcast 3: eGECKO Personalwesen

Vernetzen 4.0: Weniger Verwaltungslast und mehr Transparenz im HR dank ganzheitlich digitaler Prozesse.

Webcast 4: UPM

Systemübergreifende Optimierung von Unternehmensprozessen im Sozialwesen:

Prozessbetrachtung als Bindeglied von Praxis und Software.

Die Webcasts laufen in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr und sind komplett kostenfrei. Angemeldete Teilnehmer benötigen lediglich einen PC mit Internetverbindung. Weitere Veranstaltungen zu ausgewählten branchenspezifischen Lösungen gibt es im Laufe des Jahres. Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen sowie detaillierte Agenden unter https://www.css.de/veranstaltungen/detail/egecko-con-0209-soziales

Termine „eGECKO | Con“ mit Branchenfokus:

02.09.2021

eGECKO | Con: Die virtuelle Konferenz | Soziales & Gesundheit

07.10.2021

eGECKO | Con: Die virtuelle Konferenz | Vereine & Verbände

04.11.2021

eGECKO | Con: Die virtuelle Konferenz | Fondsgesellschaften

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

Über die CSS AG

Die CSS AG entwickelt seit 1984 benutzerorientierte sowie branchenübergreifend einsetzbare Business Software für den anspruchsvollen Mittelstand – auch für den internationalen Unternehmenseinsatz. Die Softwarelösung eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung die komplette Integration von Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM mit moderner Javatechnologie. Mit knapp 2500 Kunden und ca. 12.225 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Künzell bei Fulda ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit über 250 Mitarbeitern und Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Wilhelmshaven vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Strategische Partner sind Microsoft, Informix, Oracle und IBM. Die CSS AG ist Mitglied im Branchenverband BITKOM, im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) und im BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.). Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

