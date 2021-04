S+P Online Schulungen Qualitätsmanagement update

Du suchst ein Update für Deine Sachkunde im Qualitätsmanagement?

Prinzipien des Qualitätsmanagements:

Welche Kultur benötigt ein schlankes Unternehmen?

– Die wichtigsten Erfolgstreiber im Qualitätsmanagement

– Toyota-Produktionssystem – Lessons Learned für die eigene Branche

– Verzögerungskosten (Cost of Delay) gezielt identifizieren und reduzieren

– Aufgaben des Managements: Dynamik im Unternehmen managen

– Die Lean-Falle und wie Sie Ihr ausweichen

Das Seminar Qualitätsmanagement Update online buchen; bequem und einfach mit dem online Seminarformular.

Ihr Nutzen:

Tag 1:

Prinzipien des Qualitätsmanagements

Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen

Neue Ideen ausprobieren und schnell zur Marktreife führen

Tag 2:

Was macht Change-Projekte aus?

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst

Zielgruppe für das Seminar Qualitätsmanagement Update:

– Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.

– Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Qualitätsmanagement

Was macht Change-Projekte aus?

– Das Unternehmen verändern – Aufbau einer Innovationskultur

– Besonderes Augenmerk: Ängste, Widerstände? Akzeptanz!

– Auftragsklärung mit dem Owner: Commitment einholen!

– Einbettung im Gesamtchange – Schnittstellenbetrachtung

– Rollen im Change-Projekt festlegen

– Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst:

– Wie funktioniert der Google Design Sprint?

– Montag: Erstelle Deinen Routenplan

– Dienstag: Neu kombinieren und verbessern

– Mittwoch: Rumble – zwei mögliche Alternativen im Test

– Donnerstag: Wie Du Deine Prototypen erstellen

– Freitag: Persönliches Gespräch an Stelle von Big Data

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Sommer ist Powwow Saison in Kanada