S&P Schulung: Zertifizierter CEO

Sie planen Ihre Weg Karriereleiter nach oben, bis hin zum CEO zu erklimmen?

ie fragen sich was die Rechte und Pflichten eines CEOs sind? Zertifizierter CEO online buchen: Das S&P Unternehmerforum führt die Ausbildung Zertifizierter CEO (S&P) durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur unternehmerischen Praxis.

Ihr Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf Ihr Unternehmen:

> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

> Modularer Aufbau der Zertifizierung

> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

> Die S&P Tool Box liefert Ihnen Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

> Ihre praktische Umsetzung ist unser Ziel und mit dem Zertifizierungsangebot bereiten wir Ihnen den Weg.

Zertifizierter CEO – Zielgruppe

Das Lehrgangs-System zum zertifizierten GmbH-Geschäftsführer (S&P) wurde vom S&P Unternehmerforum speziell für Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, technische und kaufmännische Leiter, Führungskräfte, Nachwuchs-Führungskräfte, Gründer, leitende Angestellte sowie Unternehmensnachfolger konzipiert.

Sie erhalten im Rahmen dieser Weiterbildung Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten für die sichere Ausübung ihrer Führungsaufgaben. Die S&P Tools ermöglichen Ihnen eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmer-Praxis.

> Unternehmensplanung: Einfach, verständlich und transparent!

> Entscheidende Kennzahlen im Controlling und in der Bilanzanalyse

> Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag und Umsatzrentabilität ?

> Was Führungskräfte in Unternehmen wissen müssen

> Die drei Schritte einer soliden Jahresplanung !

> Erkennen von Stärken, Schwächen und Fehlentwicklungen

> Mit den Inhalten des Zertifizierungslehrgangs zum CEO können Sie Bilanzen richtig lesen und besser verstehen!

> Bilanzen und GuV richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

> Vergleiche zur Branche und zur Konkurrenz anstellen

> Goldene Bilanz- und Finanzierungsregel

> Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens ?

> Simulation des eigenen Unternehmens-Ratings

> Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating aktiv steuern und beeinflussen?

> Risikomanagement: Von der Risikostrategie bis zum Aufbau eines Compliance-Systems

> Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards KonTraG, BilMoG, HGrG sowie der Wirtschaftsprüferstandards IDW PS 340

> MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement

> Welche Sorgfaltspflichten müssen Geschäftsführer und Aufsichtsrat zwingend erfüllen?

> Tax-Compliance: Neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer

> Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs

