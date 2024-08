Spanish Mountain Gold beginnt Explorationsprogramm 2024

Vancouver; BC – 9. August 2024 – Spanish Mountain Gold Ltd. (Spanish Mountain Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SPA – WKN: A0YJQF) freut sich, den Beginn seines Explorationsprogramms 2024 für Diamantbohrungen (das Programm) auf seinem Spanish Mountain Gold Projekt bekannt zu geben, das sich im Cariboo Gold Corridor nahe Likely, British Columbia, Kanada, befindet.

Die Hauptziele des Programms sind die Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung in Richtung Nordwesten, die Vergrößerung des geplanten Tagebaus und letztendlich die Skalierung des Projekts. Geplant sind insgesamt 5.000 Meter Bohrungen in neun (9) NQ-Diamantbohrlöchern, die eine Länge von 460 m bis 646 m haben und entlang des nordwestlichen Randes der Lagerstätte angelegt werden. Jedes Bohrloch zielt auf die Erweiterung mehrerer neu identifizierter Mineralisierungszonen, deren Kontrollen und Ausrichtungen ab. Das Programm zielt auch darauf ab, neue geologische Kontrollen für hochgradige Mineralisierungen zu bestätigen und das Potenzial zur Erweiterung der Mineralressourcen zu bewerten. Das Programm soll bis Ende September 2024 abgeschlossen sein.

Peter Mah, Präsident, CEO und Direktor von Spanish Mountain Gold, kommentiert: Wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass Hardrock Diamond Drilling mit den Bohrungen begonnen hat. Das Unternehmen freut sich auch mitzuteilen, dass Hardrock bei der Nutzung seiner Ausrüstung auf erneuerbaren Diesel setzt, wodurch der CO2-Fußabdruck seiner Aktivitäten verringert wird. Das Hardrock-Team bringt eine Fülle an Erfahrung mit, die für die Verwirklichung unseres Bohrprogramms 2024 entscheidend sein wird. Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu engagieren, das Kernwerte vertritt, die unserem Unternehmen und den umliegenden Gemeinden wichtig sind.

Hardrock Diamond Drilling

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat Hardrock Diamond Drilling Ltd. (HDD) stetiges Wachstum priorisiert und sich zu einem vollwertigen Bohrunternehmen entwickelt. Ausgestattet mit allen notwendigen schweren Maschinen und mechanischem Können, das für diverse Kernbohrprojekte erforderlich ist, hat sich das Unternehmen als eines etabliert, das für Qualität und Zuverlässigkeit bekannt ist. Die Gründungsmitglieder des Teams stehen noch heute an der Spitze und sorgen für erstklassige Expertise bei Projekten.

Für HDD bedeutet Exzellenz, die Sicherheit zu wahren, Zuverlässigkeit zu gewährleisten, Kosten zu optimieren und ökologische Verantwortung zu beweisen. Die erklärte Mission von HDD ist es, starke, langanhaltende Beziehungen zu Kunden aufzubauen, effiziente und kosteneffektive Bohrdienstleistungen zu erbringen, ein erfahrenes und loyales Team anzubieten, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und uns kontinuierlich zu verbessern.

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.

