SPANNMAXXL startet neue, benutzerfreundliche Website

Der Seilspannmarkisen-Hersteller SKIA geht für sein SPANNMAXXL-System mit einer neuen Website an den Start, die auf maximale Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice baut.

Die Zielvorgabe ist laut Geschäftsführer und Inhaber Knuth Hornbogen klar: Die neue Website soll es dem Kunden so einfach wie möglich machen, innerhalb kürzester Zeit die für seinen Bedarf und Geschmack optimale Lösung zu finden.

Mittels Konfigurator kann der Kunde sich Schritt für Schritt das passende Seilspannmarkise-Komplettset für seinen neuen Sonnenschutz zusammenstellen, wobei es der Konfigurator unmöglich macht, dass benötigte Einzelteile übersehen oder vergessen werden. Zudem sind alle wichtigen Informationen – sowohl über Sonnenschutz allgemein wie auch das Produkt im Besonderen – direkt auf shop.spannmaxxl.de zu finden, wodurch das zeitaufwendige Suchen nach weiterführenden Informationen auf verschiedenen Seiten entfällt.

Kundenservice als Maxime

Bei SPANNMAXXL handelt es sich um ein exklusiv online vertriebenes Produkt, das nicht im Einzelhandel erhältlich ist. Dementsprechend versucht SKIA, Beratungsfunktion und Kundenservice über die Website zu bieten. Dies leistet shop.spannmaxxl.de nicht nur mit der bedienerfreundlichen Planung über den Konfigurator, sondern auch mit kostenlosen Zusatzfeatures: Etliche PDFs mit Anleitungen stehen zum Download bereit, in Videos wird Schritt für Schritt die richtige Handhabung von der Ausmessung bis zur Montage der passgenau gefertigten Teile erklärt.

Do It Yourself

Neben den hochwertigen Einzelteilen ist auch die einfache Handhabung und Montage des SPANNMAXXL-Systems ein Anspruch des deutschen Unternehmens. Durch die Zulieferung nach Maß sowie das Seilspannsystem, das keine separaten Seilspanner benötigt, kann die Markise laut Hersteller problemlos selbst montiert werden.

Dabei betont Hornbogen, dass der Sonnenschutz für Terrasse, Pergola und Wintergarten auch von handwerklich wenig routinierten Kunden passgenau selbst angebracht werden kann. „Wer sich zum Beispiel das dreiminütige Video zum richtigen Ausmessen angesehen hat, kann gar nichts mehr falsch machen – außer aus Vorsatz“, ist er überzeugt.

Optimistisch ins neue Jahr

Laut dem Geschäftsführer erzielte SPANNMAXXL in den letzten drei Jahren einen deutlichen Umsatzanstieg und konnte jährlich ein prozentuales Wachstum im soliden zweistelligen Bereich verzeichnen. Dieser positive Trend soll 2021 mit der neuen Website fortgesetzt werden.

shop.SPANNMAXXL.de

