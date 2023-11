Sparen Sie mehr bei LiTime LiFePO4 Batterien während des Black Friday

LiTime, der weltweit führende Anbieter von LiFePO4 Batterien, bereitet sich auf den großen Black Friday Sale vom 6. bis 30. November vor. Bis zu 50% Rabatt auf seine branchenführenden Energiespeicherlösungen werden angeboten. Während des verlängerten Aktionszeitraums haben die Verbraucher auf der offiziellen LiTime-Website viele Chancen, noch mehr zu sparen.

Frühe Black Friday Angebote(6.-15. November)

Bei den Frühe Black Friday Angeboten vom 6. bis 15. November gibt es ein Glücksrad. Täglich gibt es Rabattcodes von bis zu 10% und die Chance, eine kostenlose tragbare Powerstation oder ein Solarpanel zu gewinnen. 100% Gewinnchance!

Die Verbraucher erhalten 200 Punkte, wenn sie sich für eine LiTime-Mitgliedschaft anmelden. Mitglieder können 6% Coupon für 100 Punkte einlösen. Folge auf Instagram, teile auf Facebook, markiere „Gefällt mir“ auf Facebook, alles für 50 Punkte! 1 Punkt für jeden EUR1, der für eine Bestellung ausgegeben wird, 4000 Punkte für 1 Solarpanel.

Black Friday Sale (16.-26. November)

Vom 16. bis 26. November bietet der Black Friday Sale die niedrigsten Preise und höchsten Rabatte des Jahres. Während dieses Zeitraums erhalten Bestellungen über EUR2000 ein kostenloses Solarmodul und Bestellungen über EUR3000 eine kostenlose tragbare Powestation, und LiTime-Mitglieder erhalten die 1,5-fache Punktzahl pro Bestellung. Drehen Sie an Glücksrad und gewinnen Sie eine tragbare Powestation und einen Rabattcode für bis zu 20% Rabatt.

Die meistverkaufte 12V100Ah Batterie für 0%MwSt. ist nur EUR252,09. Die kleinste, leichteste Mini-Batterie mit der höchsten Energiedichte für 0%MwSt. ist nur EUR268,90. 12V100Ah TM Batterie mit Tieftemperaturschutz für 0%MwSt. ist nur EUR310,92. Die leistungsstarke 12V 230Ah Plus Low-Temp-Schutz Batterie mit 200A BMS für 0%MwSt. ist nur EUR714,28 erhältlich.

Cyber Monday Sale (27.-30. November)

Das letzte Angebot des Cyber Monday Sale läuft bis zum 30. November.

Verbraucher haben bis zum 30. November Zeit, von den jährlichen Top-Angeboten von LiTime LiFePO4 Batterien zu profitieren. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger Energie für Heim, Geschäft und Unterhaltung sollten Sie sich diese großartigen Feiertagsrabatte nicht entgehen lassen.

Kaufen Sie ein & Sparen Sie mehr im offiziellen LiTime-Shop.

