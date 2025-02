Spark Energy bestätigt erneut den insgesamt 21,5 km langen Pegmatittrend im Lithiumprojekt Arapaima in Brasilien

VANCOUVER, BC / 14. Februar 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC), ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Batteriemetallvorkommen in Brasiliens namhaftem Lithiumtal gerichtet ist, freut sich, den Eingang der Ergebnisse von weiteren 16 Proben von SGS Laboratory bekannt zu geben, die auf dem Vorzeige-Lithiumprojekt Arapaima im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais entnommen wurden.

Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, sagt dazu: Diese zusätzlichen 16 Proben, deren Ergebnisse heute veröffentlicht werden, wurden im Rahmen unserer laufenden, auf Flusssediment ausgerichteten Anschlussarbeiten in wichtigen anvisierten Einzugsgebieten in Bereichen entnommen, die für die Erweiterung unseres bisherigen geologischen Verständnisses des Konzessionsgebiets von Bedeutung sind. Die Probenergebnisse liefern weiterhin Werte von Lithium und Indikatorelementen, die unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Verwitterung, Oxidation und Auslaugung in Oberflächennähe weiterhin Hinweise auf eine potenziell wirtschaftliche Lithiummineralisierung in Verbindung mit frischem darunter liegendem Grundgestein liefern, ein Merkmal, das im gesamten Lithiumtal verbreitet ist. Die 56 Proben, deren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden, jedoch in Kürze erwartet werden, haben das Potenzial, das bereits ermittelte 21,5 km lange Streichen der bisher definierten Lithiumanomalien zu erweitern. Das Unternehmen bemüht sich systematisch um die Ermittlung von Zielen, bei denen bereits im zweiten Quartal 2025 Bohrungen absolviert werden sollen, und bereitet sich gleichzeitig auf eine rasche Intensivierung der Explorationsaktivitäten vor, um sein wachsendes, aber bereits beeindruckendes Portfolio an Zielen weiterzuentwickeln.

Die bisherigen Highlights der Exploration auf dem Lithiumprojekt Arapaima:

– Bislang konnten 109 einzelne Pegmatitvorkommen auf 11 Pegmatittrends über eine Streichlänge von mehr als 31 km kartiert werden

– Die Lithiumziele 1 und 5 haben weiterhin oberste Priorität

– Spark setzt die Exploration auf den Konzessionen bei Arapaima fort und verfügt nun über positive Analyseergebnisse für Lithium und Indikatorelemente.

– Bisher konnten rund 329 geologische Beobachtungen erfasst und über 250 Proben (Gesteinssplitter, Flusssediment und Böden) für eine geochemische Multi-Element-Analyse entnommen werden.

– 59 alte handwerklich betriebene Garimpo-Abbaustätten (Anm.: Garimpo ist portugiesisch für Kleinbergbau) mit entsprechenden Pegmatitvorkommen (Tagebau und Untertagebau) wurden identifiziert und für weitere Kartierungen und Probenahmen erfasst.

– Die Ergebnisse der geochemischen Multi-Element-Analyse von insgesamt 123 Proben wurden mittlerweile veröffentlicht, wobei die Ergebnisse von weiteren 56 Proben (6 Gesteinssplitter, 26 Flusssedimentproben und 24 Bodenproben) in Kürze vorliegen sollen.

– Weitere Proben, die im Februar entnommen wurden, befinden sich derzeit auf dem Weg ins Labor.

– Die Analyse der aktuellen Ergebnisse ist im Gange, einschließlich der Berechnung und Bewertung des K/Rb-Verhältnisses (Kalium und Rubidium) in Gesteinssplitterproben, das ein starker Indikator für die magmatische Differenzierung und ein wichtiger Stellvertreter für Lithium in spodumenreichen Pegmatiten ist.

– Das Team setzte die systematischen Bodenprobenahmen in den südöstlichen Konzessionen in der Nähe der hochgradigen Gallium- und TREO-Abschnitte der Firma Axel REE fort.

Kürzlich gemeldete Analyseergebnisse von Gesteinssplitter- und Flusssedimentproben

SGS Laboratory teilte vor kurzem die Analyseergebnisse von weiteren 16 Proben (2 von Gesteinssplittern und 14 von Flusssedimenten) mit. Die Ergebnisse der Flusssedimentproben aus den Bereichen der Ziele 1 und 5 fielen erneut positiv aus und wiesen anomale Konzentrationen von Lithium und damit verbundenen Indikatorelementen auf. Die neuesten Ergebnisse für Lithium und die entsprechenden Indikatorelemente sind unten in Tabelle 1 aufgeführt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78516/SPRK_021425_DE_PRcom.001.png

Tabelle 1: Analyseergebnisse für Lithium und zugehörige Indikatorelemente für 2 Gesteinssplitterproben (CR-088 und 084) und 14 Flusssedimentproben. Die Flusssedimentproben weisen anomale Gehalte an Lithium und Indikatorelementen auf, insbesondere Cäsium, Gallium, Niob, Zinn und Rubidium, was die zuvor veröffentlichten Ergebnisse bestätigt.

Ziel 1

Die Flusssedimentprobe ARA-SS-077 aus Ziel 1 lieferte 46 ppm Li und 357 ppm Rb, was für die Exploration eine geochemische Signatur darstellt, die möglicherweise mit einem hochentwickelten Pegmatit in Verbindung steht. In diesem Fall wurde der Lithiumgehalt des Pegmatits größtenteils durch supergene Prozesse ausgelaugt, wobei jedoch Spuren zurückgeblieben sind, die höchstwahrscheinlich mit verwitterungsresistenteren Mineralen wie Muskovit in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse dieser Probe bestätigen die positiven Ergebnisse, die bereits aus diesem Unterbecken in diesem Zielgebiet veröffentlicht wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78516/SPRK_021425_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Ziel 1 mit der Lage des kartierten Pegmatittrends, der nun durch positive Lithium-Analyseergebnisse in Gesteinssplitter- und Flusssedimentproben bestätigt wurde.

Ziel 5

Die Flusssedimentproben ARA-SS-121 und ARA-SS-116 lieferten Werte von 142 ppm Li und 271 ppm Rb bzw. 111 ppm Li und 252 ppm Rb, was das Lithiumpotenzial in den zuvor identifizierten Unterbecken in diesem Gebiet verstärkt. Darüber hinaus fallen diese Proben mit beständigen Werten von über 80 ppm Li zusammen, was auf die Wahrscheinlichkeit einer nahe gelegenen lithiumhaltigen Pegmatitquelle hindeutet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78516/SPRK_021425_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 2: Ziel 5 mit der Lage des kartierten Pegmatittrends, der nun durch positive Lithium-Analyseergebnisse in Gesteinssplitter- und Flusssedimentproben bestätigt wurde.

Alte handwerkliche Garimpo-Abbaustätten

Auf den Konzessionen von Spark wurden mittlerweile 59 alte handwerkliche Garimpo-Abbaustätten, die mit Pegmatitvorkommen und neu definierten Pegmatittrends in Zusammenhang stehen sind, identifiziert und erfasst. In diesen Gebieten wurden früher verschiedene Rohstoffe abgebaut, insbesondere Edelsteine wie Turmalin, Aquamarin und Beryll sowie Quarz und Feldspat. Gezielte Probenahmen und geologische Kartierungen dieser Abbaustätten sind im Gange, um die Pegmatite und ihr Lithiumpotenzial zu charakterisieren.

Das Team von Spark führte unter der Leitung des geologischen Beraters und Bergsteigers Dan Hamer ein Erkundungsprobenahmeprogramm bei einem verwitterten Pegmatit durch, aus dem unweit der Gemeinde Cruzeta innerhalb der Konzessionen von Spark manuell Beryll gefördert wurde. Im eingefügten Bild ist ein weniger verwittertes Mineral zu sehen, das vorläufig als Spodumen identifiziert wurde und zur Analyse aus dem stark verwitterten, mit Quarz, Turmalin und Muskovit in Zusammenhang stehenden Pegmatit entnommen wurde (siehe Abbildung 3 unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78516/SPRK_021425_DE_PRcom.004.png

Abbildung 3: Der geologische Berater und Bergsteiger Dan Hamer führte ein Erkundungsprobenahmeprogramm in einer historischen handwerklichen Mine in der Nähe der Gemeinde Cruzeta innerhalb der Konzessionen von Spark durch.

Lithiumkonzentrationen in tropischen verwitterten Systemen:

Es gibt viele Beispiele aus dem nahegelegenen Lithiumtal und anderswo auf der Welt, bei denen die Ergebnisse mit relativ geringem Lithiumgehalt von Proben, die aus oxidiertem und ausgelaugtem Pegmatit an der Oberfläche entnommen wurden (geringerer Gehalt, aber immer noch über dem Nachweiswert und äußert anomal im Vergleich zu den Hintergrundhäufigkeiten in der Erdkruste), sich als indikativ für eine wesentlich höhergradige, möglicherweise wirtschaftliche Lithiummineralisierung erwiesen haben, die in diesen Pegmatiten in der Tiefe lagert.

Neben den niedrigen, aber anomalen Lithiumwerten gilt es noch mehrere andere geochemische Merkmale zu beachten, die sich aus diesen ersten Daten ablesen lassen. Dazu gehören die Kalium/Rubidium-(K/Rb)-Verhältnisse, die eine Schmelzfraktionierung auf einem Niveau widerspiegeln, das den für die Lithium-Pegmatitbildung erforderlichen entwickelten Gesteinsschmelzen entspricht, eine sehr hohe Korrelation zwischen Lithium und Niob, stark anomale Zinn-, Tantal-, Gallium- und Niobwerte, ein niedriges Tantal/Niob-Verhältnis, das für die Identifizierung von spodumenreichen Pegmatiten wichtig ist, sowie Bodenproben, die mit Gallium, Niob, Bismut und Zinn angereichert sind.

Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, erklärt: Wir freuen uns, über die anhaltenden Fortschritte auf dem Lithiumprojekt Arapaima berichten zu können, denn sie bestätigen das Potenzial des 21,5 km langen Pegmatittrends erneut. Die jüngsten positiven Analyseergebnisse bestätigen die anomale Lithiummineralisierung auf unseren Konzessionen, und wir sind begeistert von den zunehmenden Hinweisen auf ein ausgedehntes lithiumhaltiges System. Angesichts der bevorstehenden Bohrungen im Jahr 2025 halten wir unverändert an unserem Ziel fest, dieses potenzialreiche Projekt weiterzuentwickeln und unsere Explorationsaktivitäten zu erweitern, sodass Spark Energy Minerals eine führende Position bei der globalen Energiewende einnehmen kann.

QA/QC-Protokolle

Spark hat die vollständige Kontrollkette von der Probenahme bis zur Auslieferung an das Labor aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Das SGS-Labor verwendete QA/QC-Protokolle für Leer-, Standard- und Doppelproben, deren Ergebnisse zusammen mit jenen der abgeschlossenen Analysen gemeldet werden.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

sparkenergyminerals.com

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipiert und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Daruber hinaus sollte beachtet werden, dass Gesteins- Boden- und Flusssedimentproben von Natur aus selektiv sind und moeglicherweise nicht die wahre zugrundeliegende Mineralisierung repräsentieren. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

