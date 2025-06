Spark Energy Minerals reicht NI 43-101-konformen Fachbericht für das Lithium- & REE-Projekt Arapaima in Brasilien ein und stellt einen Überblick bereit

VANCOUVER, BC / 2. Juni 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC) freut sich, die Veröffentlichung seines ersten NI 43-101-konformen Fachberichts für das Lithium- und Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Arapaima, das sich im Herzen des brasilianischen Lithium Valley in Minas Gerais (Brasilien) befindet, bekannt zu geben.

Der Bericht bestätigt, dass Arapaima, das sich über eine weitläufige zusammenhängende Liegenschaft von 919 km2 erstreckt, ein äußert höffiges, in der Frühphase befindliches Explorationsprojekt mit überzeugendem Potenzial für die Auffindung von Lithium- und REE-Vorkommen ist.

Wichtigste Eckdaten

– Identifizierung von 123 einzelnen Pegmatitvorkommen auf 13 Trends mit einer kombinierten Streichlänge von 31 km.

– Entdeckung von anomalen Lithiumwerten in Gesteinssplitterproben (bis zu 1.397 ppm Li) und Flusssedimentproben (bis zu 191 ppm Li) sowie von entwickelten Pegmatiten mit K/Rb-Verhältnissen von nur 23,84, was möglicherweise auf LCT-Pegmatite mit Spodumenanreicherung hindeutet.

– Vielversprechende REE-Mineralisierung im Granit Caladão: Bodenproben lieferten Werte von > 3.000 pm TREO, Flusssedimentproben Werte von > 6.000 ppm TREO, in unmittelbarer Nähe zu den hochgradigen Bohrergebnissen, die das benachbarte Unternehmen Axel REE Limited aus seinem Projekt gemeldet hatte.

– Ausgezeichneter Zugang über befestigte Straßen und Nähe zu etablierter Infrastruktur und der aktiven Mine von Sigma Lithium in nur 15 km Entfernung.

Dieser Fachbericht bestätigt unsere Explorationsthese und hebt Arapaimas Stellung als eines der spannendsten im Frühstadium befindlichen Lithium- und REE-Projekte in der Region hervor, so Eugene Hodgson, CEO von Spark Energy Minerals. Wir engagieren uns entschlossen für die Durchführung einer systematischen und gezielten Explorationskampagne, um das volle Potenzial des Projekts zu erschließen.

Der vollständige NI 43-101-konforme Fachbericht kann auf SEDAR+ und auf der Webseite des Unternehmens (hier) eingesehen werden.

Das Lithium- und REE-Projekt Arapaima im Überblick

Standort

Das Projekt Arapaima umfasst eine Fläche von rund 919 km² im Nordosten des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais. Es erstreckt sich über Teile des Pegmatitgürtels Araçuaí; zu den nahegelegenen Städten gehören Aracuaí, Teófilo Otoni, Itinga, Virgem da Lapa, Padre Paraiso und andere.

Das Projektgebiet liegt etwa 550 km (ca. 8,5 Autostunden) über die befestigten Autobahnen BR-381 und BR-116 von Belo Horizonte entfernt. Regionale Zentren sind per Flugzeug erreichbar (ca. 85 km lange Fahrt zum Projekt). Die Stadt Padre Paraiso befindet sich am südlichen Rand (das Tor zum Lithium Valley) und dient als Basis für die Arbeiter. Padre Paraiso liegt entlang einer neuen Hochspannungsleitung (Padre Paraiso-Governador Valadares 6), die das regionale Stromnetz stärken wird. Damit ist eine zuverlässige Stromversorgung für künftige Tätigkeiten gewährleistet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79813/SparkEnergy_020625_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Lithium- und REE-Projekt Arapaima – Zugang

Besitzverhältnisse des Projekts

Spark verfügt über sämtliche Anteile (100 %) an der Liegenschaft des Projekts Arapaima, das 58 erteilte sowie 4 beantragte Explorationslizenzen (Els) (insgesamt 62 Lizenzen) mit einer Fläche von etwa 919 km² umfasst. Die Fläche von Arapaima wurde zuvor mit 64.359 Hektar angegeben, im Laufe der Erstellung des Fachberichts wurden jedoch auch die abgelegenen Konzessionen in ein allumfassendes Projekt einbezogen, das sich über das gesamte Lithium Valley erstreckt und sich in unmittelbarer Nähe zu anderen bemerkenswerten Projekten befindet, unter anderem von Sigma Lithium, Lightning Minerals, Lithium Ionic, Axel REE usw.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79813/SparkEnergy_020625_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Konzessionen des Lithium- und REE-Projekts Arapaima im Verhältnis zu den benachbarten Projekten

Geologie

Das Projekt liegt in der Eastern Brazilian Pegmatite Province (EBPP), einem rund 150.000 km² großen paläoproterozoischen-neoproterozoischen Gürtel (hauptsächlich im östlichen Teil des Bundesstaates Minas Gerais), der für seine Lithium-Cäsium-Tantal- (LCT) und edelsteinhaltigen Pegmatite bekannt ist. Minas Gerais beherbergt ungefähr 90 % der EBPP; seit der Kolonialzeit werden hier Edelsteine und seltene Elemente aus Pegmatiten abgebaut. Arapaima liegt im Pegmatitbezirk Araçuaí (Lithium Valley), der die großen LCT-Pegmatitfelder in Itinga, Coronel Murta, Pedra Azul, Padre Paraiso usw. umfasst.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79813/SparkEnergy_020625_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Regionale Geologie (Quelle: abgeändert von Pedrosa-Soares et al., 2011)

Mineralisierung

Bei der Zielmineralisierung handelt es sich in erster Linie um granitische Pegmatite vom LCT-Typ (mit Lithium, Cäsium, Tantal, Niob usw.) und um Seltenerdoxid-(REO)-Tonlagerstätten, die durch die Verwitterung von REE-Mineralen entstanden sind. Im Feld wurden Pegmatite mit Mächtigkeiten im Zentimeterbereich bis zu rund 200 m festgestellt, die oft in Schwärmen entlang von 13 kartierten Trends (Streichlänge von insgesamt ca. 31 km) auftreten.

Alle freiliegenden Pegmatite sind aufgrund des tropischen Klimas stark verwittert; die Ausbisse enthalten Quarz-Turmalin-Feldspat-Glimmer-Gänge, wobei an der Oberfläche kein intakter Spodumen sichtbar ist. Oberflächenproben liefern daher in der Regel niedrige Li-Gehalte (aufgrund der Auslaugung von Spodumen und Lepidolith), auch wenn das darunter liegende Gestein möglicherweise wirtschaftliche Lithiumkonzentrationen aufweist. Sahara stellt fest, dass stark verwitterte Profile Spodumenzonen mit höheren Gehalten in der Tiefe verbergen können.

Die Indikator-Geochemie (Flusssedimente, Böden, Gesteinssplitter) lässt charakteristische Verhältnisse für ertragreiche LCT-Pegmatite erkennen: hohes K/Rb-Verhältnis, starke Li-Nb-Korrelation und anomale Zinn-, Tantal-, Galliumwerte usw. mit niedrigen Ta/Nb-Verhältnissen (typisch für spodumenhaltige Pegmatite). Diese Elementvergesellschaftungen werden zur Auswahl von Zielen beitragen.

Explorationsgeschichte von Spark

Im November 2024 beauftragte Spark die Firma Avant Geofísica mit der erneuten Aufbereitung regionaler magnetischer/radiometrischer Daten und der Zielermittlung anhand multispektraler Satellitenaufnahmen. Parallel dazu absolvierte Spark Bodenkartierungen und Probenahmen. Im Rahmen des Feldprogramms wurden bis Anfang 2025 etwa 397 geochemische Proben (Flusssediment, Böden, Gesteinssplitter) entnommen. Die Geologen von SEM stellten 401 Ausbisse fest und identifizierten 123 Pegmatitvorkommen (13 Trends) auf dem Konzessionsgebiet. Vier vorrangige Explorationsziele (z. B. Grota do Maquém, Agua Branca, Cruzeta und Caladão) wurden für eine umgehende genauere Untersuchung abgegrenzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79813/SparkEnergy_020625_DEPRCOM.004.png

Abbildung 4: Fortgeschrittene Zielgebiete auf dem Lithium- und REE-Projekt Arapaima

Lithiumziele

Das Ziel Cruzeta hat mit 739 ppm, 1.217 ppm bzw. 1.397 ppm Li die bisher höchsten Werte geliefert. Die K/Rb-Verhältnisse für diese drei Proben liegen zwischen 23,84 und 36,42, was auf die mögliche Nähe zu hoch entwickelten Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatiten hinweist, die sich durch dieses Verhältnis und die entsprechende Indikator-Elementvergesellschaftung auszeichnen. Auf dem Ziel Cruzeta sowie den Zielen Grota do Maquem und Agua Branca konnten insgesamt 123 einzelne Pegmatitvorkommen entlang von 13 Trends auf einer kombinierten Streichlänge von 31 km ermittelt werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79813/SparkEnergy_020625_DEPRCOM.005.png

Abbildung 5: Lithiumziel Cruzeta und die Ergebnisse der entsprechenden Gesteinssplitter- und Flusssedimentproben (Quelle: NI 43-101-konformer Fachbericht von Spark, März 2025)

Seltenerdmetall-(REE)-Potenzial

Spark hat geologische Erkundungskartierungen über dem Granit Caladão abgeschlossen. Das australische Junior-Explorationsunternehmen Axel REE Limited (Axel) hat bedeutende Gallium- und REE-Ergebnisse aus dem Granit Caladão gemeldet. Die Konzessionen von Spark grenzen an das Projekt Caladão von Axel an, auf dem nach Abschluss eines ersten Bohrprogramms eine hochgradige REE- und Galliummineralisierung ermittelt wurde. Zu den Ergebnissen zählen 49,92 m mit 5.909 ppm TREO und 1 m mit 22.115 ppm TREO.

Die ersten Boden- und Flusssedimentproben, die von Spark innerhalb der angrenzenden Konzessionen entnommen wurden, lieferten anomale TREO-Ergebnisse von über 3.000 ppm (Böden) und über 6.000 ppm TREO (Flusssedimente). Auf der folgenden Abbildung sind die Ergebnisse von Spark zusammen mit den Bohrergebnissen von Axel, allesamt aus dem Granit Caladão, dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79813/SparkEnergy_020625_DEPRCOM.006.png

Abbildung 6: Ziel Caladão – REE-Ergebnisse der Bohrungen von Axel und Ergebnisse der Flusssediment- und Bodenprobenahmen von Spark (Quelle: NI 43-101-konformer Fachbericht von Spark, März 2025)

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Beau Nicholls, BSc (Geo), FAIG, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und dem zuständigen QP für den NI 43-101-konformen Bericht von Spark Energy, geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

sparkenergyminerals.com

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipiert und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass Gesteins-, Boden- und Flusssedimentproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht die wahre zugrundeliegende Mineralisierung repräsentieren. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spark Energy Minerals

Eugene Hodgson

595 Howe Street – Suite 704,

V6C 2T5 Vancouver, B.C.

Kanada

email : info@sparkenergyminerals.com

Pressekontakt:

Spark Energy Minerals

Eugene Hodgson

595 Howe Street – Suite 704,

V6C 2T5 Vancouver, B.C.

email : info@sparkenergyminerals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Werkzeugwagen – Wagen für Werkzeuge EMX gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2025 bekannt