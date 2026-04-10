Spatenstich für „Coworking Attersee“: Rosenberger Telematics bringt geballte IT-Power in den Tower

Am vergangenen Freitag fand der feierliche Spatenstich für das neue Technologiezentrum „Coworking Attersee“ statt – gelegen an der A1, Abfahrt St. Georgen am Attergau.

10. April 2026, Palmsdorf 207, 4864 Attersee – Zwischen Wolken und Regen erfolgte der feierliche Spatenstich für das neue Technologiezentrum in Attersee am Attersee, das künftig als Coworking Area innovative IT- und Technologieunternehmen beherbergen wird. Geplant sind zwei Gebäude, von denen Rosenberger Telematics bereits im ersten Gebäude zwei Stockwerke beziehen wird. Mit diesem Projekt investieren die Unternehmer Christian Meschnig und Dr. Peter Beisteiner gezielt in die regionale Wirtschaft und schaffen Raum für Innovationen.

Coworking Attersee wird ein zentraler Knotenpunkt für Synergien zwischen Rosenberger Telematics und weiteren Mietern sein. Als führender Anbieter für zuverlässige Ortungslösungen und Echtzeit-Datenanalyse bringt Rosenberger Telematics geballte IT-Kompetenz in den Tower und setzt damit Maßstäbe für effiziente Zusammenarbeit und technologische Weiterentwicklung. Die enge Nachbarschaft verschiedener Unternehmen wird den Alltag aller Mieter beflügeln und neue Impulse für die gesamte Region setzen.

Der Spatenstich wurde von regionalen Vertretern aus Politik und Wirtschaft begleitet, darunter Bürgermeister Mag. Rudolf Hemetsberger, Vizebürgermeister Philip Weissenbrunner. Auch die Bauherren Christian Meschnig und Dr. Peter Beisteiner, Thomas Koniarek (CTO Rosenberger Telematics), Dipl.-Ing. Günther Kaimberger (Bauleiter Porr), die Bauplaner Adi Richter und Johannes Rieger sowie benachbarte Unternehmer waren vor Ort.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde ins Restaurant Ragginger geladen, zu einem gemeinsamen Ausklang mit regionaler Kulinarik – ein gelungener Auftakt für eine gute Nachbarschaft und einen Ort, an dem sich Unternehmer wohlfühlen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rosenberger Telematics GmbH

Frau Yvonne Weginger

Atterseestraße 56

4850 Atterseest

Österreich

fon ..: 076729442926

web ..: https://coworking-attersee.at

email : yvonne.weginger@rosenberger.com

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